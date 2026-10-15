Muse Spark Open: Metas Open-Weight-Modell kommt mit Einschränkungen

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Meta ist zurück im Open-Weight-Spiel, allerdings mit Kleingedrucktem: Der Konzern hat soeben die Gewichte von Muse Spark Open veröffentlicht und nennt es das „leistungsfähigste US-amerikanische Open-Weight-Modell“ bisher. Das Modell hat 816 Milliarden Parameter, von denen pro Anfrage 42 Milliarden aktiv sind, ein Kontextfenster von einer Million Token und ist auf Programmieren und KI-Agenten ausgelegt. Laut Meta läuft erstmals ein Modell dieser Klasse sogar auf dem Schreibtisch, nämlich auf zwei verbundenen Mac Studios mit Apples M5-Ultra-Chip.

Was das Modell kann

Muse Spark Open ist nativ multimodal, versteht also neben Text auch Bilder und Videos. In einer Demo ließ Meta das Modell selbstständig Fehler in einer iOS-App beheben und im Videoschnittprogramm DaVinci Resolve Material Bild für Bild sichten. Die Gewichte stehen auf Hugging Face, Amazon SageMaker, Google Cloud und Microsoft Foundry zum Download bereit, per API ist das Modell unter anderem über Together AI, Fireworks, Groq und OpenRouter erreichbar. Ein günstiges Vergnügen ist der Betrieb aber nicht: Laut Unite.AI braucht das Modell je nach Format mindestens 700 Gigabyte Grafikspeicher, die beiden Mac Studios mit je 512 Gigabyte kosten zusammen in etwa so viel wie ein Kleinwagen.

Für Meta ist der Schritt eine Kehrtwende. Mit Muse Spark hatte der Konzern im Frühjahr sein erstes Modell ohne offene Gewichte vorgestellt und sich damit von der bisherigen Llama-Strategie verabschiedet. Mit Muse Wonder spielt Meta inzwischen auch bei den geschlossenen Spitzenmodellen ganz vorne mit.

Wie gut es im Vergleich ist

Die Benchmarks stammen bislang fast ausschließlich von Meta selbst, ein ausführlicher Evaluationsbericht soll folgen. Sie zeigen: Gegenüber anderen US-Modellen wie Nemotron 3 Ultra von Nvidia oder Inkling von Thinking Machines liegt Muse Spark Open klar vorne, oft mit mehr als 20 Punkten Abstand. An die Spitze der chinesischen Open-Weight-Modelle kommt es aber nicht heran:

Benchmark Muse Spark Open Bestes chinesisches Modell Artificial Analysis Intelligence Index 39 46 (MiMo-V2.6-Pro) Terminal-Bench 2.1 (Coding) 76,4 85,0 (Kimi K3) GPQA Diamond (Wissenschaft) 89,0 93,5 (Qwen3.8, Kimi K3) SWE-Atlas-QnA (Software) 58 66 (Kimi K3) MCP-Atlas (Tool-Nutzung) 89,2 niedriger

In Metas eigenem Vergleich liegen GLM 5.3 (45), Kimi K3 (44) und Qwen3.8 (40) im Intelligence Index von Artificial Analysis vor Muse Spark Open. Vorne liegt Metas Modell dagegen bei Agenten- und Tool-Aufgaben wie JobBench und MCP-Atlas. Gegenüber Mistral fällt der Vergleich knapp aus: Mistral Large 4 kam bei Artificial Analysis auf 38 Punkte, Muse Spark Open laut den veröffentlichten Daten auf 39. Damit liefern sich Meta und Mistral ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel des besten offenen Modells außerhalb Chinas.

Das Ranking von Artificial Analysis

Unabhängig bestätigt sind Metas Zahlen noch nicht: Im Ranking der Open-Weight-Modelle von Artificial Analysis ist Muse Spark Open bislang nicht gelistet. Dort führen derzeit klar die chinesischen Anbieter:

Rang Modell Anbieter Intelligence Index 1 MiMo-V2.6-Pro Xiaomi 46 2 GLM-5.3 (Max) Z AI 45 3 Kimi K3 (Max) Moonshot AI 44 4 GLM-5.3-Flash Z AI 42 5 DeepSeek V4.1 Flash (Max) DeepSeek 39 6 Qwen3.8 27B (Xhigh) Alibaba 34 7 K2 Horizon 375B A23B Institute of Foundation Models 31 8 MiniMax-M3 MiniMax 29 9 Inkling (Xhigh) Thinking Machines 25 10 Nemotron 3 Ultra 550B A55B Nvidia 23

Neuer Spitzenreiter ist Xiaomi mit MiMo-V2.6-Pro. Das bestplatzierte US-Modell ist Inkling von Thinking Machines auf Rang 9, von Meta taucht bislang nur das kleine Muse Glimmer mit 17 Punkten auf. Bestätigt Artificial Analysis die von Meta genannten 39 Punkte, käme Muse Spark Open gleichauf mit DeepSeek V4.1 Flash auf Rang 5 und wäre mit großem Abstand das beste US-Modell im Ranking. Mistral Large 4 fehlt in der Liste ebenfalls, weil die Gewichte noch nicht veröffentlicht sind und Artificial Analysis das Modell deshalb vorerst als proprietär führt.

Was die Muse Model License erlaubt

Veröffentlicht wird das Modell unter der eigenen Muse Model License, laut Meta mit „eingeschränkten kommerziellen Bedingungen, die vielen Entwickler:innen die kostenlose Nutzung erlauben“. Es handelt sich um eine Eigenkonstruktion mit Bedingungen, die über klassische Open-Source-Lizenzen wie Apache 2.0 oder MIT hinausgehen. Erlaubt ist laut Lizenztext:

Nutzung und Weitergabe: Das Modell darf kostenlos verwendet, kopiert und weitergegeben werden.

Das Modell darf kostenlos verwendet, kopiert und weitergegeben werden. Anpassungen: Fine-Tuning, abgeleitete Modelle und Destillation sind ausdrücklich erlaubt.

Fine-Tuning, abgeleitete Modelle und Destillation sind ausdrücklich erlaubt. Eigene Produkte: Unternehmen dürfen das Modell intern und als Bestandteil ihrer eigenen Produkte einsetzen, auch kommerziell.

Unternehmen dürfen das Modell intern und als Bestandteil ihrer eigenen Produkte einsetzen, auch kommerziell. Outputs: Meta beansprucht keine Rechte an den Ergebnissen, die das Modell erzeugt.

Was die Lizenz nicht erlaubt

Die Einschränkungen betreffen vor allem große Anbieter und bestimmte Einsatzfelder:

Model-as-a-Service ab 20 Millionen Dollar: Wer das Modell als KI-Dienst anbietet und mehr als 20 Millionen Dollar (rund 18 Millionen Euro) Umsatz in zwölf Monaten macht, muss Meta vorher informieren und einen eigenen Vertrag abschließen. Für interne Nutzung, Forschung oder den Einbau in eigene Produkte gilt diese Schwelle nicht.

Wer das Modell als KI-Dienst anbietet und mehr als 20 Millionen Dollar (rund 18 Millionen Euro) Umsatz in zwölf Monaten macht, muss Meta vorher informieren und einen eigenen Vertrag abschließen. Für interne Nutzung, Forschung oder den Einbau in eigene Produkte gilt diese Schwelle nicht. Pflicht-Hinweis: Jedes Produkt, das das Modell oder eine Ableitung nutzt, muss gut sichtbar „Built with Muse Spark Open“ anzeigen, etwa in der Oberfläche, der Dokumentation oder den Einstellungen.

Jedes Produkt, das das Modell oder eine Ableitung nutzt, muss gut sichtbar „Built with Muse Spark Open“ anzeigen, etwa in der Oberfläche, der Dokumentation oder den Einstellungen. Verbotene Einsätze: Die Nutzungsrichtlinie untersagt unter anderem Waffenentwicklung, Malware, den Betrieb kritischer Infrastruktur sowie Betrug, Desinformation und Identitätstäuschung. Laut dem Fachmedium The New Stack schließt sie auch militärische Einsätze aus.

Die Nutzungsrichtlinie untersagt unter anderem Waffenentwicklung, Malware, den Betrieb kritischer Infrastruktur sowie Betrug, Desinformation und Identitätstäuschung. Laut dem Fachmedium The New Stack schließt sie auch militärische Einsätze aus. Altersgrenze: Das Modell ist nicht für Personen unter 18 Jahren gedacht.

Laut The New Stack ähnelt die Lizenz stark jener, unter der Moonshot AI sein chinesisches Modell Kimi K3 veröffentlicht hat. Andere chinesische Anbieter wie Alibaba mit Qwen oder Zhipu mit GLM setzten bisher meist auf freizügigere Lizenzen wie Apache 2.0 oder MIT, die weder Umsatzschwellen noch Namenspflichten kennen. Für die meisten Entwickler:innen und Startups dürfte die Muse-Lizenz im Alltag kaum Hürden bedeuten. Für große Cloud- und KI-Anbieter, die das Modell weiterverkaufen wollen, bleibt Meta aber der Türsteher.