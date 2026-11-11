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Eine Viertelmilliarde Dollar pro Kopf klingt nach viel, ist für die Anthropic-Gründer:innen aber nur Kleingeld.

Die sieben Gründer:innen des Claude-Herstellers verkaufen beim Börsengang zusammen Aktien im Wert von rund 1,75 Milliarden Dollar (rund 1,57 Milliarden Euro). Das geht laut Bloomberg aus dem aktualisierten Börsenprospekt hervor. Jede:r von ihnen trennt sich von 3,4 Millionen Aktien, in der Mitte der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar sind das rund 250 Millionen Dollar (rund 225 Millionen Euro) pro Person vor Steuern. Das entspricht nur etwa 1,5 Prozent ihrer jeweiligen Beteiligung.

Sieben neue Milliardär:innen mit je 18 Milliarden

Zu den sieben gehören CEO Dario Amodei und seine Schwester, Präsidentin Daniela Amodei, sowie Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish und Chris Olah. Sie alle haben OpenAI 2020 verlassen, um Anthropic zu gründen. Jede:r hält rund 1,3 Prozent an Anthropic, bei der angepeilten Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar wären das jeweils rund 18 Milliarden Dollar (rund 16 Milliarden Euro). Nach der letzten Finanzierungsrunde im Mai, die Anthropic mit 965 Milliarden Dollar bewertete, lag ihr Vermögen noch bei rund 14 Milliarden Dollar.

Mit dem Börsengang ist das Geld allerdings nur teilweise flüssig. Das Bargehalt der Amodeis lag im vergangenen Jahr laut Prospekt bei rund 650.000 Dollar, der Großteil ihres Vermögens steckt in Anthropic-Aktien. Die Gründer:innen haben zugesagt, 80 Prozent ihres persönlichen Anteils zu spenden. Im Prospekt heißt es allerdings, diese Zusage sei „widerruflich und rechtlich nicht bindend“. Die Kontrolle behalten sie trotzdem: Über Aktien mit Sonderstimmrechten halten sie zusammen 50,1 Prozent der Stimmen und können sogar Nachfolger:innen für diese Kontrolle bestimmen.

Von 1,4 auf 1,5 Billionen Dollar

Die Nachfrage nach den Aktien ist offenbar groß. Laut Financial Times war das gesamte Angebot von 825 Millionen Aktien bereits am ersten Tag der Roadshow durch Orders institutioneller Investor:innen gedeckt. Die Banken bereiten sich demnach auf eine Bewertung von 1,5 Billionen Dollar (rund 1,34 Billionen Euro) oder mehr vor. Am oberen Ende der bisherigen Preisspanne käme Anthropic voll verwässert auf 1,405 Billionen Dollar, wie Trending Topics berichtete. Für 1,5 Billionen müsste der Ausgabepreis auf rund 83 Dollar steigen.

Für die Gründer:innen würde das den Erlös noch einmal erhöhen: Bei 83 Dollar je Aktie brächten ihre 3,4 Millionen Aktien jeweils rund 283 Millionen Dollar, zusammen fast 2 Milliarden Dollar, und ihre Beteiligung wäre jeweils rund 19,5 Milliarden Dollar wert. Der endgültige Preis wird kommende Woche festgelegt, der erste Handelstag an der Nasdaq unter dem Kürzel „ANT“ ist für den Tag darauf geplant.

Treiber der Bewertung ist das rasante Wachstum. Die annualisierte Umsatzrate stieg im Oktober auf 81 Milliarden Dollar, nach 71 Milliarden Ende September. In den ersten neun Monaten des Jahres setzte Anthropic laut Prospekt 33,2 Milliarden Dollar um.

Warum Skepsis bleibt

Trotz der starken Nachfrage ist die Bewertung umstritten. Noch vor einer Woche, nach dem Ausverkauf bei KI-Aktien im Zuge der US-Midterms, hielten einige Investor:innen nur noch 1 Billion Dollar für realistisch. Im Prospekt weist Anthropic für die ersten neun Monate einen Nettoverlust von 104 Milliarden Dollar aus, der allerdings fast vollständig auf die gestiegene Bewertung von Wandelanleihen zurückgeht. Dazu kommen Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur von rund 900 Milliarden Dollar, viele davon bei Konzernen wie Google, Amazon und Microsoft, die zugleich investiert sind. Kritiker:innen sehen darin ein Beispiel für zirkuläre Finanzierungen im KI-Sektor.

Die Verkäufe der Gründer:innen selbst halten Fachleute für unbedenklich. IPO-Experte Jay Ritter von der University of Florida nennt sie zwar hoch, aber nicht beunruhigend, und verweist auf den Börsengang von Google 2004, bei dem die Gründer ebenfalls Aktien verkauften.