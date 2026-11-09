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Rein rechtlich reicht eine einfache Mehrheit im Board, um Jensen Huang zu feuern, praktisch ist der Nvidia-Chef aber so mächtig wie kaum ein anderer Konzernlenker der Welt.

Seit Sonntag läuft bei Nvidia eine Untersuchung gegen den eigenen Gründer. Huang hatte in einer Mail an die Belegschaft eingeräumt, seiner Frau untreu gewesen zu sein, und zwar mit einer Frau, die US-Geheimdienste für eine Agentin Chinas halten: Alice Huang, Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed aus Singapur. Das Board hat daraufhin eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, geführt von den unabhängigen Direktor:innen mit externen Anwält:innen. Huang bleibt währenddessen CEO. Die Aktie verlor vorbörslich rund 5 Prozent. Und damit steht eine Frage im Raum, die bei Nvidia in 33 Jahren noch niemand stellen musste: Kann man diesen Mann überhaupt loswerden?

Was das Board rechtlich kann

Formal ist die Antwort einfach. Nvidia ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht von Delaware mit nur einer Aktienklasse. Anders als Mark Zuckerberg bei Meta oder die Google-Gründer bei Alphabet hat Huang keine Aktien mit Mehrfachstimmrecht, die ihm die Kontrolle sichern. Er hält 3,56 Prozent der Anteile, beim aktuellen Kurs rund 150 Milliarden Dollar (rund 137 Milliarden Euro) wert. Das macht ihn zum größten Einzelaktionär, aber nicht zum Mehrheitseigentümer. Den CEO ernennt und entlässt das Board, und dort sitzt Huang als einer von elf Mitgliedern.

Präzedenzfälle gibt es auch. Intel-Chef Brian Krzanich musste 2018 gehen, weil er eine Beziehung zu einer Mitarbeiterin verschwiegen hatte, McDonald’s feuerte 2019 CEO Steve Easterbrook aus ähnlichem Grund. Beide hatten aber weder ihr Unternehmen gegründet noch es zum wertvollsten Konzern der Welt gemacht.

Ein Board aus alten Weggefährten

Das Gremium, das nun über Huang urteilen soll, ist eng mit ihm verbunden. Tench Coxe und Harvey Jones sitzen seit der Gründung 1993 im Board, beide stammen aus den Venture-Capital-Firmen, die Nvidia damals finanzierten. Mark Stevens war von 1993 bis 2006 dabei und ist seit 2008 zurück, Brooke Seawell sitzt seit 1997 im Gremium. Lead Independent Director ist der 77-jährige Anwalt Stephen Neal. Daneben sitzen unter anderem eine frühere Taco-Bell-Managerin, die frühere Marketingchefin der NFL und ein Ingenieursprofessor im Board.

Huang habe das Board vor allem als Pflichtübung der Unternehmensführung gesehen, nicht als Teil von Strategie oder Umsetzung, berichtet die New York Times unter Berufung auf drei frühere Mitarbeiter:innen. Die ersten Signale des Gremiums klingen entsprechend vorsichtig: Man habe „keinen Grund zur Annahme“, dass nationale Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse kompromittiert wurden, und vertraue Huang und seinem Führungsteam.

Nvidia ist Jensen Huang

Noch schwerer wiegt, wie Huang das Unternehmen gebaut hat. Er führt Nvidia ohne klassische Hierarchie, mit mehr als 60 Manager:innen, die direkt an ihn berichten. Organigramme ergeben für ihn nach eigener Aussage „keinen Sinn“, gesteuert wird über Projektmeetings quer durch alle Ebenen, und Huang liest nach eigenen Angaben täglich mehrere Tausend Mails aus dem Konzern. Alle großen Entscheidungen trifft er selbst.

Auch strategisch hängt alles an ihm. Vor mehr als zehn Jahren wettete Huang darauf, dass Grafikchips aus der Gaming-Welt auch für KI taugen, und investierte Milliarden in Chips und Software. Heute kontrolliert Nvidia geschätzt 90 Prozent des Markts für KI-Chips und war das erste börsennotierte Unternehmen mit 5 Billionen Dollar Börsenwert. Dazu kommt sein Draht nach Washington: Huang telefoniert regelmäßig mit Donald Trump, überzeugte die Regierung, Exportbeschränkungen für Chips nach China zu lockern, und half laut NYT, ein staatliches Prüfverfahren für KI-Systeme zu verhindern. Auch jetzt stellt sich der Präsident hinter ihn und nennt Huang einen „ehrenwerten Kerl“.

Kein Nachfolger in Sicht

Das größte Hindernis für eine Absetzung ist, dass niemand bereitsteht. Als Steve Jobs bei Apple abtrat, übernahm Tim Cook nahtlos. Bei Nvidia gibt es keinen vergleichbaren Kandidaten, keinen designierten Nachfolger und kein internes Schwergewicht mit eigener Bühne. Stattdessen sind in den vergangenen Jahren Huangs Kinder aufgestiegen: Sohn Spencer ist Director of Product Management und prägt die Robotik-Sparte, Tochter Madison ist Senior Director im Produktmarketing, Schwiegersohn Nico Caprez arbeitet in der Geschäftsentwicklung. Laut NYT pflegen Kund:innen und Zulieferer bereits gezielt Kontakte zu ihnen, intern sorgt das für Frust.

Ein Rauswurf würde Nvidia also nicht nur den Chef kosten, sondern das Steuerungszentrum des Konzerns. „Es ist sehr schwer, sich Nvidia unter jemand anderem vorzustellen“, sagt Dan Gallagher, Analyst bei Washington Post Intelligence, zu Axios. Ohne Huang wisse womöglich niemand, wie man Nvidia überhaupt bewerten soll.

Der erste Too-big-to-fail-Manager der KI

Axios nennt Huang den ersten Manager des KI-Ökosystems, der „too big to fail“ ist, und für ihn gebe es keinen Plan B. Das liegt auch daran, dass Huangs Rolle weit über Nvidia hinausreicht. Mehrfach hat er die Stimmung an der Börse gedreht, wenn Zweifel am KI-Boom aufkamen: Im Sommer argumentierte er, günstigere offene Modelle würden die Nachfrage nach Nvidia-Chips sogar steigern, im Oktober tourte er durch Europa und warb für nationale KI-Projekte, während Kreditgeber:innen bei der Finanzierung von KI-Infrastruktur zögerten. Und das mitten in einem Boom, in dem Amazon, Google, Meta und Microsoft heuer und 2027 zusammen rund 1,8 Billionen Dollar in Rechenzentren stecken wollen.

Dazu kommt, dass Nvidia vielen Firmen nicht nur Chips liefert, sondern auch Kapital und Glaubwürdigkeit. Am stärksten abhängig sind die sogenannten Neoclouds wie CoreWeave, die Rechenleistung vermieten: Nvidia hat viele von ihnen mit Garantien und Beteiligungen abgesichert, CoreWeave erlebte erst im Oktober einen Ausverkauf bei Aktien und Anleihen, weil Investor:innen an der Finanzierung des Wachstums zweifelten. Auch KI-Startups wie Thinking Machines Lab von Mira Murati haben von Nvidia Geld und Zugang zu Rechenleistung bekommen. Besser aufgestellt sind die großen Labs: Anthropic nutzt bereits Chips von Google und Amazon, OpenAI entwickelt mit Broadcom eigene Chips. Ersetzen lässt sich Nvidia aber auch für sie auf absehbare Zeit nicht.

Warum Huang trotzdem fallen könnte

Dass Macht allein nicht schützt, zeigt der Fall Sam Altman: Das OpenAI-Board feuerte seinen Gründer-CEO 2023, auch wenn er nach wenigen Tagen und einem Aufstand der Belegschaft zurückkehrte. Bei Huang geht es zudem um mehr als eine Affäre. Steht am Ende der Untersuchung, dass er Ziel einer erfolgreichen Operation des chinesischen Geheimdiensts war, wird der Fall zur Frage der nationalen Sicherheit. Abgeordnete beider Parteien wollen Huang bereits vor den Ausschüssen des Kongresses hören, Analyst:innen der Citi sehen Risiken bei Unternehmensführung, Regulierung und Exportkontrollen.

Auch an der Börse wachsen die Zweifel. Fondsmanager Gary Black von The Future Fund bezweifelt öffentlich, dass Huang im Amt bleiben kann, und erwartet, dass viele Portfoliomanager:innen ihre Positionen abbauen. Am Ende entscheidet das Board, und das muss nun abwägen, was für die Aktionär:innen teurer wäre: ein CEO unter Spionageverdacht oder ein Nvidia ohne Jensen Huang.