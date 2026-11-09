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Wer anderen Gebäuden fertige Heizzentralen vor die Tür stellt, baut sich jetzt selbst ein Haus und heizt es natürlich mit dem eigenen Produkt.

Das Salzburger EnergyTech EnerCube hat am vergangenen Freitag mit dem Spatenstich den Bau seiner neuen Unternehmenszentrale in Köstendorf (Bezirk Salzburg-Umgebung) gestartet. Auf einem rund 15.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen etwa 1.000 Quadratmeter Bürofläche für Forschung, Qualitätssicherung und Verwaltung sowie rund 2.000 Quadratmeter für Prototypenbau, Vorserienfertigung, Entwicklung und Lager. Fertig sein soll der Standort im dritten Quartal 2027. Zu den Baukosten macht das Unternehmen keine Angaben.

„Mit unserer neuen Unternehmenszentrale schaffen wir Platz für weiteres Wachstum und bringen unser Team unter einem Dach zusammen, um neue Innovationen zu entwickeln, zu erproben und in die Umsetzung zu bringen“, sagt Co-Gründer und Geschäftsführer David Riedl. Neue Modellreihen sollen künftig direkt vor Ort getestet und bis zur Marktreife weiterentwickelt werden. Die Cubes selbst lässt EnerCube derzeit bei einem Fertigungspartner in Aachen bauen.

David Riedl and Laurenz Sutterlüty, founders and managing directors of EnerCube. © Kathrin Gollackner

Gebaut in Serie, beheizt mit einem Cube

Auch beim eigenen Gebäude setzt EnerCube auf Vorfertigung: Errichtet wird die Zentrale von Goldbeck-Rhomberg, das auf serielle Bauweise spezialisiert ist. Geplant sind eine Photovoltaikanlage, ein begrüntes Dach, eine Fassade aus Holzelementen und ein Batteriespeicher für überschüssigen Solarstrom. Heizung, Kühlung und Warmwasser übernimmt ein hauseigener Cube.

Beim Spatenstich war auch Prominenz aus der Politik dabei, allen voran Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus, sowie Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf. Zehetner verwies auf die 500 Millionen Euro, die der Bund für die Sanierungsoffensive 2027 bereitstellt, um Heizungstausch und thermische Sanierung zu fördern.

Vonovia als Großkunde, Panasonic als Partner

EnerCube wurde 2023 von Laurenz Sutterlüty und David Riedl gegründet und baut sogenannte Cubes: komplett ausgestattete Wärmepumpen-Heizzentralen, die außerhalb eines Gebäudes aufgestellt und an dessen Heizsystem angeschlossen werden. Wärmepumpen, Heiztechnik, Steuerung und Schallschutz sind bereits im Werk eingebaut, damit lassen sich Öl- und Gasheizungen in großen Gebäudebeständen in Serie ersetzen. Der Fokus liegt auf Mehrfamilienhäusern mit 500 bis 5.000 Quadratmetern.

Wichtigster Kunde ist Europas größter Wohnungskonzern Vonovia, der bis 2029 mehr als 1.000 Anlagen abnehmen will und mit rund 10 Prozent an EnerCube beteiligt ist. Erst kürzlich hat das Startup eine strategische Partnerschaft mit Panasonic geschlossen: Eine neue Modellreihe mit Wärmepumpen des japanischen Konzerns soll ab 2027 auch Gewerbe-, Industrie- und Gemeindegebäude versorgen.

Wirtschaftlich dürfte es gut laufen: Laut Wirtschaftskammer Salzburg hat sich der Umsatz 2025 verdreifacht, das Team zählt 18 Personen. Im Jahresabschluss für 2025 weist EnerCube einen Bilanzgewinn von 613.873,29 Euro aus.

Der Markt ist allerdings umkämpft. Neben etablierten Herstellern drängen junge Firmen wie das Tiroler Scale-up Lambda oder das schwedische Aira in den Wärmepumpenmarkt. Und während die Verkäufe europaweit zulegen, ist der Absatz in Österreich zuletzt eingebrochen, vor allem wegen fehlender Förderungen.