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Jensen Huang hat Nvidia zum ersten Konzern mit 5 Billionen Dollar Börsenwert geführt, jetzt kostet ihn eine Affäre an einem einzigen Vormittag rund 230 Milliarden Dollar (rund 208 Milliarden Euro) an Börsenwert: Vorbörslich fiel die Nvidia-Aktie am Montag um 5,1 Prozent auf 177,03 Dollar, während der Nasdaq 100 leicht im Plus erwartet wurde. Auslöser ist das Geständnis des 63-Jährigen, seiner Frau untreu gewesen zu sein, und die Untersuchung des Nvidia-Boards. US-Beamt:innen gehen davon aus, dass die Frau, die Megaspeed-Managerin Alice Huang, für Chinas Ministerium für Staatssicherheit spioniert hat. Verwandt sind die beiden trotz des gleichen Nachnamens nicht: Huang (黄) gehört in China wie in Taiwan zu den häufigsten Familiennamen. Jensen Huang wurde in Taiwan geboren, Alice Huang, auch bekannt als Huang Le, ist chinesische Staatsbürgerin.

Der Kursverlauf seit dem ersten Bericht

Zeitpunkt Ereignis Kurs in Dollar Veränderung Anfang Oktober Rekordhoch (Schlusskurs) 239,24 Ende Oktober Erster NYT-Bericht über Alice Huang 213,66 −0,8 % Tag danach Schwache Zahlen von Amazon und Intel 204,64 −4,2 % Vergangener Mittwoch Kongress fordert Briefing von Huang 200,13 −3,2 % Donnerstag KI-Crash nach dem Midterm-Sieg der Demokraten 181,60 −9,3 % Freitag NYT: Spionin arbeitete direkt für Chinas Geheimdienst 186,64 +2,8 % Montag, vorbörslich Affären-Geständnis und Board-Untersuchung 177,03 −5,1 %

Seit dem ersten Bericht der New York Times Ende Oktober hat die Aktie damit rund 17 Prozent verloren, vom Rekordhoch Anfang Oktober sind es 26 Prozent. Der Börsenwert schrumpfte von rund 5,16 Billionen auf etwa 4,27 Billionen Dollar, ein Minus von rund 880 Milliarden Dollar (rund 795 Milliarden Euro).

Den Großteil davon erklärt die Affäre allerdings nicht. Bis Freitag lag Nvidia mit einem Minus von 12,6 Prozent seit dem ersten Bericht sogar besser als die Konkurrenz: Der Halbleiter-ETF SMH verlor im selben Zeitraum 17,4 Prozent, AMD 20,7 Prozent, Broadcom 14,9 Prozent und TSMC 13,1 Prozent. Die großen Treiber waren die Sorge um die KI-Ausgaben und das KI-Blutbad nach dem Wahlsieg der US-Demokraten, von dem sich die Branche am Freitag nur teilweise erholte. Erst am Montag reagiert die Aktie deutlich auf den Fall selbst, und zwar gegen den Markttrend.

Was die Analyst:innen sagen

„Der Markt zeigt einem jetzt wahrscheinlich, dass das der Aktie überhaupt nicht hilft“, sagt Chris Weston, Research-Chef beim Broker Pepperstone, laut Reuters. Josh Gilbert, Analyst bei eToro, sieht eine Wolke über Huang und damit auch über der Aktie: „Jeder Zweifel an seiner Position wird für die Aktionär:innen eine Rolle spielen.“ Die Analyst:innen der Citi nennen als Kernthemen für Investor:innen mögliche Folgen für die Unternehmensführung, mehr Aufmerksamkeit der Regulierer und die Einhaltung der Exportkontrollen, etwa bei H200-Chips, die über Zwischenhändler nach China gelangen.

Dazu kommt die Abhängigkeit von einer Person. Huang hat Nvidia 1993 mitgegründet und führt den Konzern laut FT mit einer flachen Struktur, mit Dutzenden Manager:innen, die direkt an ihn berichten. Kaum ein Tech-Konzern sei so eng an seinen Chef gebunden. Fondsmanager Gary Black von The Future Fund bezweifelt bereits öffentlich, dass Huang CEO bleiben kann, und erwartet, dass viele Portfoliomanager:innen ihre Nvidia-Positionen reduzieren.

Was nach China geflossen sein könnte

Welche Informationen Alice Huang tatsächlich an Peking weitergab, ist offen. Laut NYT ist unklar, was sie weitergegeben hat und welchen Wert das für China hatte. Aus den bisherigen Berichten lassen sich aber vier mögliche Kanäle ablesen.

Der erste ist die Technologie. Ziel der Operation soll laut NYT gewesen sein, mehr über Nvidias fortschrittlichste Hardware zu erfahren. Nvidia hält dagegen, Kund:innen wie Megaspeed bekämen ausschließlich gewöhnliche Geschäftsinformationen.

Der zweite ist die Politik in Washington. Huang gehört zu Trumps Lieblings-Manager:innen und begleitete ihn auf Staatsbesuchen, heuer auch nach China. Die NYT spielt die Möglichkeit durch, dass Huang Einblicke in Trumps Denken zu China-Fragen hatte. Wie früh die Regierung Bescheid wusste, zeigt ein weiterer NYT-Bericht: Außenminister Marco Rubio hat demnach im Frühjahr ein geheimes Memo beaufsichtigt, das hochrangige Regierungsmitglieder noch vor Trumps Gipfel mit Xi Jinping im Mai vor Huangs intimer Beziehung zu der mutmaßlichen Spionin warnte. Grundlage war die elektronische Überwachung von Alice Huang. Trotzdem holte Trump den Nvidia-Chef persönlich an Bord: Huang stand zunächst nicht auf der Liste der mitreisenden Manager:innen und stieg nach einem Anruf des Präsidenten bei einem Tankstopp in Alaska in die Air Force One zu. Ob das mit der Warnung zusammenhing, ist unklar. Einige Regierungsbeamt:innen sorgten sich laut NYT schon länger über Huangs Einfluss auf Trumps KI-Politik. Weißes Haus, Außenministerium und CIA wollten sich nicht äußern.

Der dritte ist Einfluss. Chinas Geheimdienst soll Alice Huang beauftragt haben, den Nvidia-Chef dazu zu bringen, sich für den Export von Hochleistungschips nach China einzusetzen. Huang hat tatsächlich mehrfach bei Trump lobbyiert, und Trump erlaubte schließlich den Export der älteren H200-Chips, wobei die US-Regierung an den Verkäufen mitschneidet. Laut FT hatte der Deal kaum Auswirkungen auf Nvidias Umsatz, weil Peking sich gegen die Chips sperrte. Die China-Falken in der US-Regierung verärgerte er trotzdem.

Der vierte sind die Chips selbst. Die malaysische Schwesterfirma von Megaspeed kaufte laut NYT zwischen Juni 2024 und Februar 2026 KI-Ausrüstung mit Nvidia-Chips im Wert von mindestens 4,8 Milliarden Dollar (rund 4,3 Milliarden Euro). Megaspeed vermietet Rechenleistung an Alibaba und andere chinesische Firmen, die Ermittler:innen vermuten, dass ein Teil der Chips illegal in China gelandet ist. Der Fall liegt inzwischen beim US-Justizministerium.

Ob Jensen Huang wusste, mit wem er es zu tun hatte, ist ebenfalls offen. Als Trump im Vorjahr erstmals informiert wurde, gingen US-Beamt:innen laut NYT davon aus, dass Huang nichts von der Spionagetätigkeit wusste. Einige hochrangige Regierungsmitglieder bezweifeln inzwischen, dass er ahnungslos geblieben sein kann. „Es ist entscheidend, dass Jensen Huang unsere Sicherheitsbedenken im Kongress ausräumt, was Chinas Zugang zu sensibler Technologie und Information betrifft“, sagt John Moolenaar, republikanischer Vorsitzender des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus.

Entscheidende Tage für Nvidia

Bis Mittwoch soll Huang den Ausschussvorsitzenden antworten, ob er zu einem vertraulichen Briefing kommt, das für kommende Woche angesetzt ist. Ebenfalls kommende Woche legt Nvidia seine Quartalszahlen vor. Prognostiziert sind rund 108 Milliarden Dollar Umsatz (rund 97 Milliarden Euro), Rechenzentrums-Umsätze in China sind darin nicht eingerechnet. Spätestens dann dürfte Huang auch öffentlich zu dem Fall gefragt werden.

Mehr Schein als Substanz?

Es gibt auch Stimmen, die den Fall für die Aktie gelassener sehen. Die Analyst:innen von Bernstein rund um Stacy Rasgon nennen die Spionagevorwürfe laut Investing.com „(bislang) mehr Form als Substanz, wenn auch ein (sehr) schlechtes Bild“. Sie rechnen allerdings damit, dass die Unsicherheit noch eine Weile auf der Aktie lasten wird. Das Board erklärt, es habe keinen Grund zur Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Nvidias Geschäftsgeheimnisse gefährdet wurden. Bewertet ist Nvidia nach dem Kursrutsch laut der Analyseplattform Tikr nur noch mit rund dem 15-Fachen des erwarteten Gewinns. Weston von Pepperstone geht nicht davon aus, dass Huang ersetzt wird.

Rückendeckung kommt auch aus der Politik und der Tech-Szene. Trump nannte Huang einen „ehrenwerten Mann“, der wohl eine Erklärung dafür habe, Elon Musk stimmte einem Beitrag zu, der Huang als unersetzlich für Amerikas KI-Führerschaft bezeichnet. Peking weist die Berichte als „Verleumdungen gegen China“ zurück. Belege dafür, dass tatsächlich vertrauliche Informationen nach China geflossen sind, gibt es bislang nicht, die Vorwürfe stützen sich auf anonyme Quellen aus der US-Regierung.