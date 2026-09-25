Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Jetzt wird es ernst mit der E-Mobilität, denn sogar der Corolla bekommt einen Stecker. Toyota plant für die nächste Generation seines Bestsellers erstmals eine vollelektrische Version, wie zuerst Car and Driver berichtete. Der neue Corolla soll 2027 als Modelljahr 2028 auf den Markt kommen, und zwar gleich mit vier verschiedenen Antrieben, berichtet Electrek.

Vier Antriebe für ein Auto

Toyota bleibt seiner Strategie treu, sich nicht auf eine Technologie festzulegen. Den neuen Corolla soll es in folgenden Varianten geben:

Benziner: Der klassische Verbrenner bleibt im Programm, in den USA für rund 21.500 Euro (25.000 US-Dollar).

Der klassische Verbrenner bleibt im Programm, in den USA für rund 21.500 Euro (25.000 US-Dollar). Hybrid: Ein neuer 1,5-Liter-Vierzylinder mit E-Motor kommt auf etwa 134 PS und soll 10 bis 20 Prozent effizienter sein als der aktuelle Hybrid. Preis: rund 23.000 Euro (27.000 US-Dollar).

Ein neuer 1,5-Liter-Vierzylinder mit E-Motor kommt auf etwa 134 PS und soll 10 bis 20 Prozent effizienter sein als der aktuelle Hybrid. Preis: rund 23.000 Euro (27.000 US-Dollar). Plug-in-Hybrid: Neu im Angebot, mit größerer elektrischer Reichweite.

Neu im Angebot, mit größerer elektrischer Reichweite. Elektroauto: Ebenfalls neu, mit einem oder zwei Motoren und mindestens 400 Kilometern Reichweite. Plug-in und E-Auto sollen in den USA jeweils rund 26.000 Euro (30.000 US-Dollar) kosten.

Einen ersten Blick auf das Design gab es bereits auf der Japan Mobility Show 2025: Das Konzept zeigte eine deutlich schnittigere Karosserie und einen futuristischeren Innenraum. Laut Gizmodo sind Varianten als Limousine, Schrägheck, Crossover und sportliche Version denkbar.

57 Millionen verkaufte Autos

Der Schritt hat Gewicht, weil der Corolla kein Nischenmodell ist. Seit 1966 hat Toyota in zwölf Generationen mehr als 57 Millionen Stück verkauft, damit gilt er als meistverkauftes Auto der Welt. Allein in den USA fanden 2025 über 248.000 Käufer:innen zu dem Modell.

Offen ist allerdings noch, wo die Elektroversion überhaupt angeboten wird. Toyota hat bislang nicht bestätigt, ob der E-Corolla in die USA kommt, zu Europa gibt es ebenfalls noch keine Angaben. Hierzulande wird der Corolla derzeit ausschließlich als Hybrid verkauft.

Toyota holt spät auf

Für Toyota ist der E-Corolla auch ein Signal an Kritiker:innen. Der weltgrößte Autobauer galt lange als Bremser der E-Mobilität und setzte stattdessen auf Hybride. Parallel arbeitet der Konzern an Feststoffbatterien, die ab 2027 auf den Markt kommen sollen.

In der Kompaktklasse trifft der elektrische Corolla auf starke Konkurrenz: VW bietet mit dem ID.3 ein etabliertes Modell an, Tesla hat das Model 3, und vor allem chinesische Hersteller wie BYD drücken mit günstigen Stromern wie dem Dolphin die Preise. Mit einem Einstiegspreis von rund 26.000 Euro würde Toyota genau in dieses umkämpfte Segment zielen.