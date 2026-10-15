Mistral-Chef Mensch: Warum Open-Weight-Modelle Europa nicht retten

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Bauen oder kapitulieren: Mit dieser Wahl stellt Mistral-CEO Arthur Mensch Europa vor die wohl wichtigste KI-Frage des Jahrzehnts. In einem soeben veröffentlichten Essay auf LinkedIn widerspricht er einer Idee, die in Brüssel gerade an Boden gewinnt: Europa solle die teuren Frontier-Modelle den USA und China überlassen, sich auf Anwendungen konzentrieren und für alles andere auf offene Modelle anderer setzen. Für Mensch ist das „ein fundamentaler Fehler“, der Europa in eine wirtschaftliche Abhängigkeit „ohne Beispiel in der Geschichte der Zivilisationen“ führen würde.

Die Lehre aus Cloud und Software

Mensch argumentiert mit der Vergangenheit. Europa habe beim Internet genau dieses Drehbuch befolgt: Anwendungen entwickeln, Plattformen anderen überlassen. Das Ergebnis: Europäische Unternehmen zahlen laut Mensch jedes Jahr mehr als 260 Milliarden Euro an US-amerikanische Cloud- und Softwareanbieter. Europa sei zum Kontinent geworden, „der konsumiert, was andere bauen“.

Bei KI sei die Lage noch heikler. Das Internet lief auf offenen Protokollen, die niemandem gehörten. KI-Modelle dagegen haben Eigentümer, und wer das Modell kontrolliert, bestimmt die Bedingungen: Preise, erlaubte Nutzungen, die Abschaltung einer Version. Als Beispiel nennt Mensch einen Fall vom Juni, als ein US-Labor den Zugang zu seinen fortschrittlichsten Modellen sperrte. Gemeint ist offenbar Anthropic, das auf Anordnung der US-Regierung die Modelle Fable 5 und Mythos 5 für alle Kund:innen abschalten musste. „Niemand hat uns nach unserer Meinung gefragt“, schreibt Mensch.

Warum offene Modelle nicht reichen

Den naheliegenden Einwand nimmt Mensch vorweg: Offene Modelle lassen sich herunterladen, selbst betreiben und prüfen. Das löse das Problem aber nur teilweise. Wer nicht selbst zum Ökosystem beiträgt, entscheide nicht, was veröffentlicht wird, wann und unter welcher Lizenz die nächste Version erscheint. „Abhängigkeit von anderen, selbst von ihrer Offenheit, bleibt Abhängigkeit.“

Dazu komme die Sicherheit. KI-Modelle spielen eine zentrale Rolle in der Cyberabwehr und beim Schutz kritischer Infrastruktur. Ein Staat müsse die Systeme prüfen, anpassen und sich darauf verlassen können, morgen noch Zugriff zu haben. Bei einem Modell, das anderswo entwickelt und kontrolliert wird, sei keine dieser Bedingungen dauerhaft garantiert. Auch für die Forschung würden Frontier-Modelle unverzichtbar, und deren Betreiber hätten wenig Interesse, diesen Vorsprung zu teilen.

Den Gegensatz zwischen Frontier-Forschung und industrieller KI-Anwendung hält Mensch für eine Falle. Für die anspruchsvollsten Einsätze sei es Voraussetzung, das Modell selbst zu beherrschen: „Man lernt nicht, ein Modell effektiv zu verändern und zu nutzen, indem man es einfach importiert.“

Mistral will die Rechenleistung versechsfachen

Dass Europa das kann, belegt Mensch mit Black Forest Labs und ElevenLabs, die in ihrer Kategorie zu den besten der Welt zählen, und mit Mistral selbst. Das Unternehmen will seine Rechenkapazität im kommenden Jahr versechsfachen und dafür weiteres Kapital aufnehmen. Erst kürzlich hatte Mistral 3 Milliarden Euro bei einer Bewertung von 21 Milliarden Euro eingesammelt. Vor allem aber brauche es einen Bruch mit dem Pessimismus: Die Erzählung, Europa habe das Spiel verloren, „nützt jenen, die vorne liegen“.

Die Gegenposition: Anwendungen statt Wettrennen

Mensch schreibt gegen eine Position an, die mächtige Fürsprecher:innen hat. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in ihrer Rede zur Lage der Union im September, Europa könne „enorme Vorteile“ aus KI ziehen, ohne Frontier-Technologie selbst zu entwickeln. Max Junestrand, CEO des schwedischen Legal-AI-Startups Legora, nannte den Aufbau eines konkurrenzfähigen Frontier-Labors laut Politico „Wunschdenken“.

Auch der Markt liefert Argumente gegen Mistral. Die Suchmaschine Ecosia hat Mistral kürzlich als KI-Lieferanten fallen gelassen und setzt nun auf offene Modelle, darunter chinesische, die über einen deutschen Anbieter auf EU-Servern laufen. Gründer Christian Kroll begründete das laut Politico mit Qualitätsproblemen und halbierten Kosten, wie Trending Topics berichtete. Und Mistrals neues Topmodell Large 4 ist zwar das stärkste offene Modell außerhalb Chinas, liegt beim Testdienst Artificial Analysis aber hinter sieben chinesischen Open-Weight-Modellen. Mensch selbst ist in dieser Debatte zudem nicht neutral: Als Chef von Europas wichtigstem Frontier-Labor profitiert Mistral direkt davon, wenn Europa in eigene Modelle investiert.