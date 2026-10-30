Vier Jahre Ticketladen: Kremser Startup hat 40.000 registrierte Nutzer:innen

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Vor vier Jahren ist das Kremser Startup Ticketladen an den Start gegangen. Das Jungunternehmen hat eine Ticketing-Plattform entwickelt, die Veranstalter beim einfachen und unkomplizierten Verkauf von Eintrittskarten unterstützt, sowohl online als auch direkt vor Ort. Nun hat die Jungfirma den Meilenstein von mehr als 40.000 registrierte Nutzer:innen erreicht.

Ticketladen macht Ticketkauf einfach und transparent

Seit dem Start vor vier Jahren hat sich das Startup kontinuierlich weiterentwickelt. Über 250 Veranstalter nutzen die Plattform und haben über sie mehr als 1.000 Veranstaltungen abgewickelt.

„Was vor ein paar Jahren als Vision und Versuch begonnen hat, ist mittlerweile zu einem etablierten Ticketing-Anbieter in unserer Region geworden. Und das macht uns unheimlich stolz. Wir wachsen stetig und entwickeln gemeinsam mit unserem Team die Plattform laufend weiter“, freut sich Sebastian Streibel, Gründer von Ticketladen, über die positive Entwicklung.

Ticketladen hat es sich zum Ziel gemacht, den Ticketverkauf für Veranstalter möglichst einfach, transparent und unkompliziert zu gestalten. Neben einer benutzerfreundlichen Plattform und fairen Konditionen steht dabei vor allem der persönliche Kontakt im Mittelpunkt.

Veranstalter können Verkauf eigenständig organisieren

„Uns ist besonders wichtig, dass sowohl unsere Veranstalter als auch die Ticketkäufer bei Fragen oder Anliegen einen persönlichen Ansprechpartner haben. Gerade in einer zunehmend digitalisierten Branche möchten wir zeigen, dass moderne Technologie und individuelle Betreuung kein Widerspruch sein müssen“, so Streibel.

Das Angebot richtet sich dabei sowohl an kleinere Kulturvereine und regionale Veranstalter als auch an größere Events. Die Plattform ermöglicht den Online-Ticketverkauf sowie den direkten Verkauf vor Ort und bietet Veranstaltern verschiedene Möglichkeiten, ihren Vorverkauf eigenständig zu organisieren.

Startup will weiter wachsen

Über Ticketladen sind heute Tickets für unterschiedlichste Veranstaltungen verfügbar, unter anderem für sämtliche Heimspiele des UHK Krems, die Karl-May-Festspiele in Gföhl, die Niederösterreichische Landesweintaufe sowie Auftritte von Kabarettisten wie Alex Kristan. Auch internationale Künstler:innen finden sich im Programm: Bei der Veranstaltungsreihe Forasonic by arte Hotels stehen unter anderem Robin Schulz und Amy Macdonald auf dem Programm.

Auch in Zukunft will Ticketladen wachsen. Das Team arbeitet laufend an neuen Funktionen und Verbesserungen. „Die vergangenen vier Jahre haben gezeigt, dass unser Konzept funktioniert. Besonders freut uns das Vertrauen, das uns mittlerweile so viele Veranstalter und Ticketkäufer entgegenbringen. Darauf möchten wir aufbauen und Ticketladen in den kommenden Jahren noch weiterentwickeln“, sagt Streibel.