FoodTech

hanfred: Steirisches Startup bietet Kräuter-Sticks für Hunde

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Die hanfred-Mitgründerinnen Laura Habel & Isabella Hörtner-Fraiss © hanfred
Die hanfred-Mitgründerinnen Laura Habel & Isabella Hörtner-Fraiss © hanfred

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Nahrungsergänzung für Hunde: Diese Idee steckt hinter der neuen Produktlinie des steirischen Startups hanfred. Die Jungfirma bietet Kräuter-Sticks für Hunde an, die sich einfach unter das Hundefutter mischen lassen. Sie sollen sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Vierbeiner auswirken.

Kräuter-Sticks in vier Varianten

Für viele Menschen gehört für Nahrungsergänzung schon längst zur täglichen Routine. hanfred will dieses Konzept mit der „Daily Dose“-Produktlinie auch auf Hundeernährung übertragen. Die Jungfirma bietet nun Kräuter-Sticks in 4 Varianten Darm, Gelenke, Relax und Sensitiv an. Sie enthalten ausgewählte Kräutermischungen in einzeln portionierten Sachets. Hundebesitzer:innen können die Kräuter einfach unter das Futter mischen.

„Mit unseren Kräuter-Sticks möchten wir funktionale Futterergänzung so einfach wie möglich machen und zeigen, wie regionale Kräuter und moderne Produktkonzepte zusammenpassen“, erklärt hanfred-Mitgründerin Isabella Hörtner-Fraiss. Die Kräuter-Sticks sind ab sofort über www.hanfred.at sowie im Fachhandel in Österreich und Deutschland erhältlich.

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hanfred will Standard bei Tierfutter erhöhen

hanfred entwickelt funktionales Tierfutter und Futterergänzungen. Auf eigenen Flächen in der Steiermark baut das Startup Kräuter an. Die Farm-to-Bowl-Philosophie steht für nachvollziehbare Herkunft und transparente Rezepturen. Das Startup hat es sich zum Ziel gemacht, den Standard im Tierfutterbereich mit Sicherheit, Transparenz und Integrität zu erhöhen. Neben Hunden konzentriert sich hanfred auch auf Ernährung für Katzen und Pferde.

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