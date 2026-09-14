Wiener Börse kauft 80% des Firmendatenanbieters North Data

Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Die Wiener Börse AG steigt als Mehrheitseigentümerin bei der Hamburger North Data GmbH ein. Wie die Börse soeben mitteilte, übernimmt sie 80 Prozent der Anteile an dem Anbieter, der sich als Suchmaschine für europäische Unternehmensdaten etabliert hat. Angaben zum Kaufpreis gibt es keine.

North Data aggregiert und konsolidiert nach eigenen Angaben Daten aus mehr als 160 öffentlichen Quellen, darunter Handelsregister und EU-Datenbanken. Abgedeckt werden rund 100 Millionen private Unternehmen in 26 europäischen Ländern. Über die Website von North Data sind finanzielle Kennzahlen abrufbar, dazu Verflechtungen und Eigentümerstrukturen. Zahlende Nutzer:innen bekommen über die Premium Services eine erweiterte Suche, Dossiers und Watch Lists, über die Data Services läuft der direkte Datenzugriff per API und Export.

Geschäftsausweitung über börsliche Daten hinaus

Für die Wiener Börse bedeutet der Zukauf eine Ausweitung des Geschäfts über börsliche Daten hinaus. Das Unternehmen verweist auf eine breitere strategische Aufstellung und auf zusätzliche Einnahmequellen entlang der bestehenden Kerngeschäftsbereiche. Die Börse hatte zuletzt Rekordwerte bei Handelsumsatz und Marktkapitalisierung gemeldet, gleichzeitig bleibt die Zahl der Neuzugänge am Parkett überschaubar. Datengeschäft und Infrastruktur gewinnen damit als zweites Standbein an Bedeutung.

„Transparente Information ist die Grundlage funktionierender Märkte und essenzieller Bestandteil der DNA unserer beiden Unternehmen. Transparenz stärken wir gemeinsam mit North Data nun auch im außerbörslichen Bereich“, sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG. Mit der Investition stelle sich die Börse „strategisch breiter auf“ und diversifiziere ihre Einnahmequellen. Boschan steht seit 2016 an der Spitze des Unternehmens, sein Vertrag wurde zuletzt um fünf Jahre verlängert.

Angebot soll sich vorerst wenig verändern

North-Data-Gründer und CEO Frank Felix Debatin verweist auf die Bandbreite der Nutzer:innen, die von Konzernen und Mittelstand über Agenturen und Behörden bis zu Journalist:innen und Privatpersonen reiche. „Wir freuen uns, mit der Wiener Börse einen langfristigen Partner gefunden zu haben, mit dem wir gemeinsam unsere Plattform weiter ausbauen und stärken können“, so Debatin.

Am bestehenden Angebot soll sich vorerst wenig ändern. Die Datenangebote werden laut Aussendung fortgeführt und im Sinne eines breiten Zugangs zu Unternehmensinformationen in allen Märkten weiterentwickelt. Auch die Unterstützung von investigativem Journalismus, für die North Data in der Recherche-Community bekannt ist, soll bestehen bleiben.