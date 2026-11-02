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Kaum hat Binance den größten Krypto-Raub der Geschichte halbwegs verdaut, ist schon die nächste Börse dran: Mercado Bitcoin, die größte Kryptobörse Brasiliens, wurde in der Nacht auf Montag gehackt.

Die Plattform hat Ein- und Auszahlungen gestoppt, nachdem Wallets auf mindestens zehn Blockchains leergeräumt wurden. Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Hypernative schätzt den Schaden auf mehr als 40 Millionen Dollar (rund 36 Millionen Euro). Mercado Bitcoin selbst hat bislang keine Summe bestätigt.

Was bisher bekannt ist

In einem Statement auf X erklärt Mercado Bitcoin, man habe einen Sicherheitsvorfall erkannt und rasch eingedämmt. Kund:innen sei kein Schaden entstanden, Daten seien keine abgeflossen. Ein- und Auszahlungen bleiben vorsorglich ausgesetzt, während die eigenen Teams ermitteln, die abgezogenen Assets verfolgen und mit den Behörden zusammenarbeiten. Wann der Betrieb wieder normal läuft, ist offen.

Laut einem Bericht, den Pablo Sabbatella vom Sicherheitsunternehmen Opsek verbreitet hat, flossen die größten Summen binnen etwa einer halben Stunde ab. Betroffen waren Wallets auf Ethereum, Solana, Tron, Polygon, Arbitrum, Avalanche, BSC, Stellar und weiteren Chains. Die Angreifer:innen halten demnach rund 2.852 ETH, 106 BTC, 10.700 SOL, 6,7 Millionen XLM und 77.000 AVAX sowie mehr als 200 weitere Token. Die Analysefirma Arkham ordnet dem Hacker sogar Vermögenswerte von rund 46,5 Millionen Dollar (etwa 41 Millionen Euro) auf 61 Adressen zu, wobei das ausdrücklich kein bestätigter Schaden ist.

Technisch auffällig: Es handelte sich um gewöhnliche Transfers ohne Smart-Contract-Exploit. Die Angreifer:innen müssen also Zugriff auf die Signaturrechte der Wallets gehabt haben. Wie sie den bekommen haben, ist bislang unklar. Ebenso offen ist, ob in den geleerten Wallets Kund:innengelder oder operative Mittel der Börse lagen.

Tether friert Millionen ein

Mercado Bitcoin hat inzwischen die Zieladressen auf EVM-Chains, Bitcoin, Solana, Stellar und Tron veröffentlicht, damit Börsen und Stablecoin-Emittenten die Gelder blockieren können. Tether-Gründer Paolo Ardoino bestätigte, dass USDT im Wert von 4,5 Millionen Dollar eingefroren wurden. Branchenberichten zufolge sind insgesamt bereits mehr als 9 Millionen Dollar an mit dem Hack verbundenen Kryptowerten gesperrt.

Das Binance-Muster

Erst am vergangenen Donnerstag hatten Angreifer:innen bei Binance 6,3 Milliarden Dollar erbeutet, umgerechnet rund 5,6 Milliarden Euro. Das FBI schreibt die Tat der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu, die bereits für den Bybit-Hack 2025 verantwortlich gemacht wurde. Auch bei Binance wurden Hot Wallets auf zehn Blockchains gleichzeitig geleert, als Einfallstor gilt der kompromittierte Laptop eines Entwicklers. Binance hat die Auszahlungen mittlerweile schrittweise wieder aufgenommen und deckt den Schaden aus Notfallfonds und Firmenmitteln.

Die Parallele liegt auf der Hand: Wer die zentrale Signatur-Infrastruktur einer Börse kontrolliert, kommt mit einem Schlag an Gelder auf vielen Chains heran.

Zufall oder Hack-Welle?

Ob die beiden Angriffe zusammenhängen, ist allerdings völlig offen. Bislang gibt es keine öffentlichen Belege, die den Vorfall bei Mercado Bitcoin mit dem Binance-Hack oder nordkoreanischen Hacker:innen in Verbindung bringen. Niemand wurde bisher als Urheber:in benannt.

Auch von Panik am Markt ist wenig zu spüren. Bitcoin notierte am Montag laut Bloomberg bei rund 77.500 Dollar (etwa 69.000 Euro) und damit nur rund fünf Prozent unter dem Niveau vor dem Binance-Hack. Händler:innen führen die Stabilität vor allem darauf zurück, dass Binance von Beginn an zugesagt hat, sämtliche Verluste selbst zu tragen. Warum der Markt Rekord-Hacks inzwischen erstaunlich gut wegsteckt, haben wir bereits analysiert.

Wer in Brasilien mitspielt

Mercado Bitcoin ist seit 2013 am Markt und gehört zur Holding 2TM, bei der 2021 der SoftBank Latin America Fund mit 200 Millionen Dollar eingestiegen ist. Ausgerechnet die Börse hatte nach dem Bybit-Hack öffentlich die strikte Trennung von Kund:innen- und Firmenvermögen als zentralen Schutzmechanismus hervorgehoben.

Die Konkurrenz im größten Kryptomarkt Lateinamerikas ist groß: Binance bedient brasilianische Nutzer:innen über die lokale Einheit BBrasil und betonte nach dem eigenen Hack, Kund:innengelder gemäß den Vorgaben der Zentralbank getrennt und in Cold Wallets zu verwahren. Bybit zählt in Brasilien mehr als 200.000 aktive Nutzer:innen und betreibt ein Büro in São Paulo, dazu kommen lokale Anbieter wie Foxbit und NovaDAX.