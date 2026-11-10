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Der KI-Boom plündert den Flugzeugfriedhof: Weil neue Gasturbinen in den USA im Schnitt sechs Jahre Lieferzeit haben, kaufen Rechenzentrumsbetreiber gebrauchte Turbinen und zu Kraftwerken umgebaute Flugzeugtriebwerke. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Reuters-Analyse. Gleichzeitig decken sich die KI-Labore selbst mit Gaskraft ein: Anthropic zahlt 3,4 Milliarden Dollar (rund 3,05 Milliarden Euro) für Gasgeneratoren, SpaceX hat für knapp 3 Milliarden Dollar Turbinen gekauft.

Sechs Jahre warten auf eine Turbine

Der Markt für große Gasturbinen wird von Siemens Energy, GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries beherrscht, und alle drei melden, dass die KI-Nachfrage ihre Kapazitäten übersteigt. Die Zahlen laut Reuters:

Lieferzeit: In den USA dauert es im Schnitt sechs Jahre, die Gespräche drehen sich um Lieferungen 2030 bis 2031, sagt das Analysehaus Wood Mackenzie.

In den USA dauert es im Schnitt sechs Jahre, die Gespräche drehen sich um Lieferungen 2030 bis 2031, sagt das Analysehaus Wood Mackenzie. Engpass: Weltweit liegen Bestellungen über mehr als 100 Gigawatt vor, die Produktionskapazität beträgt 60 bis 70 Gigawatt. Auch 2028 dürfte die Nachfrage mit 129 Gigawatt weit über den dann möglichen 87 Gigawatt liegen.

Weltweit liegen Bestellungen über mehr als 100 Gigawatt vor, die Produktionskapazität beträgt 60 bis 70 Gigawatt. Auch 2028 dürfte die Nachfrage mit 129 Gigawatt weit über den dann möglichen 87 Gigawatt liegen. Preise: Neue Turbinen kosten 2 bis 2,5 Millionen Dollar pro Megawatt, gut gewartete gebrauchte 1,5 bis 1,7 Millionen, überholte rund 1,3 Millionen.

Allein die US-Rechenzentren fragen laut der Investmentbank Jefferies heuer fast 17 Gigawatt nach, bis 2028 könnte sich das mehr als verdreifachen. Schon jetzt planen die USA fast dreimal so viele Gaskraftwerke wie 2023.

Vom Jumbo-Triebwerk zum Kraftwerk

Wer nicht bis 2031 warten will, greift zu sogenannten Aeroderivaten, also Turbinen, die von Flugzeugtriebwerken abgeleitet sind. Mehrere Firmen bauen inzwischen ausgemusterte Triebwerke um:

ProEnergy: Das US-Unternehmen macht aus Triebwerken vom Typ CF6-80C2, wie sie etwa die Boeing 767 antreiben, Kraftwerksturbinen mit bis zu 48 Megawatt. Der Rechenzentrumsbauer Crusoe, der für OpenAI den Stargate-Campus in Texas errichtet, hat im April 13 Stück mit zusammen 650 Megawatt bestellt.

Das US-Unternehmen macht aus Triebwerken vom Typ CF6-80C2, wie sie etwa die Boeing 767 antreiben, Kraftwerksturbinen mit bis zu 48 Megawatt. Der Rechenzentrumsbauer Crusoe, der für OpenAI den Stargate-Campus in Texas errichtet, hat im April 13 Stück mit zusammen 650 Megawatt bestellt. FTAI Power: Die Tochter des Triebwerksspezialisten FTAI Aviation baut CFM56-Triebwerke um, von denen mehr als 22.000 Stück gebaut wurden. Eine Einheit liefert rund 25 Megawatt. Laut dem Fachportal AeroTime hat FTAI Verträge über mehr als 100 Aggregate für 2027 und 2028, ein ungenannter Cloud-Konzern bestellte im Juli für 1,465 Milliarden Dollar (rund 1,32 Milliarden Euro).

Die Tochter des Triebwerksspezialisten FTAI Aviation baut CFM56-Triebwerke um, von denen mehr als 22.000 Stück gebaut wurden. Eine Einheit liefert rund 25 Megawatt. Laut dem Fachportal AeroTime hat FTAI Verträge über mehr als 100 Aggregate für 2027 und 2028, ein ungenannter Cloud-Konzern bestellte im Juli für 1,465 Milliarden Dollar (rund 1,32 Milliarden Euro). xAI: Elon Musks KI-Firma, die inzwischen zu SpaceX gehört, betreibt laut New York Times acht umgebaute Triebwerks-Turbinen in Mississippi, berichtet TechCrunch.

Laut der Analysefirma Rystad lässt sich ein Rechenzentrum mit solchen Aggregaten in 24 Monaten ans Laufen bringen.

Boom Supersonic: Überschall-Startup als Kraftwerksbauer

Den ungewöhnlichsten Weg geht Boom Supersonic. Das US-Startup entwickelt eigentlich den Überschalljet Overture und verkauft den Kern von dessen Triebwerk Symphony seit Ende 2025 als Gasturbine namens Superpower mit 42 Megawatt. Zum Start holte Boom 300 Millionen Dollar und meldete eine Bestellung von Crusoe über 29 Turbinen mit 1,21 Gigawatt im Wert von 1,25 Milliarden Dollar.

Daraus wurde nichts: Im September gab Boom-Chef Blake Scholl bekannt, dass die beiden Firmen Superpower nicht mehr gemeinsam starten. Gründe nannte er nicht. Boom will 2027 trotzdem rund 250 Megawatt an andere Standorte liefern und 2028 auf 1 Gigawatt kommen.

Die Gas-Deals der KI-Firmen

Auch die KI-Labore selbst kaufen ein:

Unternehmen Deal Volumen Anthropic Gasgeneratoren von Caterpillar 1,7 Gigawatt für 3,4 Milliarden Dollar SpaceX (xAI) Gasturbinen laut Börsenprospekt, dazu ein Kraftwerk mit 41 Turbinen in Mississippi Knapp 3 Milliarden Dollar, 1,2 Gigawatt Crusoe 13 umgebaute Triebwerke von ProEnergy 650 Megawatt Ungenannter Cloud-Konzern Mehr als 100 CFM56-Aggregate von FTAI 1,465 Milliarden Dollar US-Rechenzentren Gasmotoren von Wärtsilä Rund 3 Gigawatt seit Frühjahr 2025

Der jüngste Deal stammt von Anthropic. Wie die Financial Times am Wochenende berichtete, zahlt der Claude-Hersteller 3,4 Milliarden Dollar für Generatoren mit bis zu 1,7 Gigawatt Leistung. Laut TechCrunch übernimmt Anthropic damit eine rund zwei Jahre alte Bestellung, die der texanische Anbieter OnePWR Solutions nicht finanzieren konnte. Geliefert wird über die nächsten zwei Jahre. Die Financial Times spricht vom bisher größten Einzelkauf von Kraftwerkstechnik durch ein KI-Labor. Der Zeitpunkt ist heikel: Anthropic steht vor dem Börsengang und hat Verpflichtungen von fast 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung.

SpaceX hat sich mit den Behörden in Mississippi darauf geeinigt, alle 69 mobilen Turbinen am Standort Southaven bis Juli 2027 abzubauen. Ersetzen soll sie ein fixes Kraftwerk mit 1,2 Gigawatt. Musk hat zudem laut Electrek APR Energy gekauft, einen Betreiber mobiler Gas- und Dieselturbinen. Google, Amazon, Microsoft und Meta haben ebenfalls eigene Gaskraftwerke an ihren Standorten angekündigt.

Was das für die Luftfahrt heißt

Die Nachfrage kommt in der Luftfahrt an, vorerst vor allem am Gebrauchtmarkt. FTAI-Chef Joe Adams sagte Investor:innen, ausgemusterte CFM56 seien als Kraftwerk mehr wert als in Einzelteilen. Der britische Teilehändler AerFin, der alte Triebwerke zerlegt, konkurriert laut AeroTime inzwischen mit Käufer:innen aus der Rechenzentrumsbranche. Und am Flugzeugfriedhof Pinal Airpark in Arizona häufen sich laut New York Times die Anfragen von Energieentwickler:innen.

Die Investmentbank Alderman & Co sieht in der Umschichtung zu Energieverträgen sogar eine Belastung für die Triebwerkshersteller. Dass Airlines deshalb Triebwerke fehlen, ist bisher aber nicht belegt. Die Größenordnungen sind sehr unterschiedlich: GE Aerospace lieferte 2025 fast 2.400 zivile Triebwerke aus, von der aus dem CF6 abgeleiteten Kraftwerksturbine LM6000 wurden in ihrer gesamten Geschichte gut 1.300 Stück gebaut.

Schneller Strom mit Nebenwirkungen

Die Notlösung hat ihren Preis. Umgebaute Triebwerke sind weniger effizient und stoßen mehr Schadstoffe aus als reguläre Kraftwerksturbinen. Aurora Tenorio von Wood Mackenzie warnt bei gebrauchten Turbinen vor unklaren Wartungshistorien und begrenzter Restlaufzeit, bei Triebwerken stelle sich die Frage, ob sie für Dauerbetrieb taugen. Noor Qureshi von Enverus Intelligence Research bezweifelt, dass der Gebrauchtmarkt die Verzögerungen spürbar ausgleicht, weil auch Genehmigungen und Netzzugang fehlen.

Dazu kommt der Widerstand vor Ort. Die Bürgerrechtsorganisation NAACP klagt gegen xAI wegen Turbinen, die ohne Genehmigung liefen und laut Klage mehr als 5.000 Tonnen Stickoxide pro Jahr ausstoßen. Ein Bundesgericht ließ die Klage kürzlich zu. Seit dem Wahlsieg der US-Demokrat:innen wächst zudem der politische Druck auf neue Rechenzentren.

Die Befürworter:innen halten dagegen, dass es ohne Gas nicht geht. Nvidia-Chef Jensen Huang sagte der New York Times, die KI-Branche werde vorerst viel mehr fossile Brennstoffe verbrauchen. Wie eng es ohne eigene Kraftwerke wird, zeigt ein Fall aus England: Microsoft zog sich als Ankerkunde eines Rechenzentrums in Loughton zurück, weil der Netzbetreiber den Strom erst in den 2030er Jahren liefern kann.