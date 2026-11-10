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Der Ring am Finger bekommt eine Arztpraxis dazu: Der Smart-Ring-Hersteller Oura kauft das US-Startup Counsel Health um 625 Millionen Dollar (rund 562 Millionen Euro) in bar. Counsel kombiniert einen medizinischen KI-Chatbot mit echten Ärzt:innen, die Diagnosen stellen und Rezepte ausstellen können. Für Oura ist es der bisher größte Schritt vom Schlaftracker zum Gesundheitsanbieter, und er kommt nur wenige Wochen nach dem verschobenen Börsengang.

Der Deal im Überblick

Die wichtigsten Punkte laut der soeben veröffentlichten Mitteilung der beiden Unternehmen:

Kaufpreis: 625 Millionen Dollar in bar, vorbehaltlich üblicher Anpassungen.

625 Millionen Dollar in bar, vorbehaltlich üblicher Anpassungen. Abschluss: Noch vor Jahresende, sofern die üblichen Bedingungen erfüllt sind.

Noch vor Jahresende, sofern die üblichen Bedingungen erfüllt sind. Team: Counsel-Gründer und CEO Muthu Alagappan wechselt zu Oura. Welche Rolle er dort übernimmt, steht nicht in der Mitteilung.

Counsel-Gründer und CEO Muthu Alagappan wechselt zu Oura. Welche Rolle er dort übernimmt, steht nicht in der Mitteilung. Bestehendes Geschäft: Counsel soll weiterhin Krankenversicherungen, Klinikbetreiber und Arbeitgeber als Partner bedienen und so auch Patient:innen erreichen, die keinen Oura-Ring tragen.

Wie Oura den Kauf finanziert, lässt die Mitteilung offen. Im Börsenprospekt hatte das Unternehmen zuletzt liquide Mittel von 371,8 Millionen Dollar ausgewiesen, im Vorjahr hatte es bei einer Finanzierungsrunde 900 Millionen Dollar eingesammelt.

Was Counsel Health macht

Counsel versteht sich als Hausarztpraxis, die von Grund auf um KI gebaut wurde. Patient:innen chatten zuerst mit einer medizinischen KI, die auf Krankenakten, frühere Gespräche und klinische Leitlinien zugreift. Reicht das nicht, übernehmen binnen Minuten fachärztlich zertifizierte Mediziner:innen, die Diagnosen stellen, Medikamente verschreiben und überweisen können. Die Eckdaten:

Gründer: Muthu Alagappan ist Arzt und KI-Forscher mit Abschlüssen der Universität Stanford. Davor war er medizinischer Leiter beim Software-Anbieter Notable Health.

Muthu Alagappan ist Arzt und KI-Forscher mit Abschlüssen der Universität Stanford. Davor war er medizinischer Leiter beim Software-Anbieter Notable Health. Finanzierung: Counsel hat 36 Millionen Dollar (rund 32 Millionen Euro) eingesammelt, davon 11 Millionen in einer Seedrunde im Oktober 2024 und 25 Millionen in einer Series A ein Jahr später. Angeführt wurde diese von Andreessen Horowitz (a16z) und GV, der Risikokapitalsparte von Alphabet. Der Kaufpreis entspricht damit mehr als dem 17-Fachen des eingesammelten Kapitals.

Counsel hat 36 Millionen Dollar (rund 32 Millionen Euro) eingesammelt, davon 11 Millionen in einer Seedrunde im Oktober 2024 und 25 Millionen in einer Series A ein Jahr später. Angeführt wurde diese von Andreessen Horowitz (a16z) und GV, der Risikokapitalsparte von Alphabet. Der Kaufpreis entspricht damit mehr als dem 17-Fachen des eingesammelten Kapitals. Preise: Der Chat mit der KI ist gratis. Eine ärztliche Behandlung über sieben Tage kostet 29 Dollar (rund 26 Euro), eine Jahresmitgliedschaft mit unbegrenzten Arztterminen 300 Dollar (rund 270 Euro).

Der Chat mit der KI ist gratis. Eine ärztliche Behandlung über sieben Tage kostet 29 Dollar (rund 26 Euro), eine Jahresmitgliedschaft mit unbegrenzten Arztterminen 300 Dollar (rund 270 Euro). Reichweite: Laut Investor a16z haben über Partner rund 8 Millionen Menschen Zugang zu Counsel. Dazu zählt LillyDirect, die Plattform des Pharmakonzerns Eli Lilly, über die ein Abnehmprogramm läuft. Lilly ist über ein Wandeldarlehen von 50 Millionen Dollar auch Geldgeber von Oura.

Laut Investor a16z haben über Partner rund 8 Millionen Menschen Zugang zu Counsel. Dazu zählt LillyDirect, die Plattform des Pharmakonzerns Eli Lilly, über die ein Abnehmprogramm läuft. Lilly ist über ein Wandeldarlehen von 50 Millionen Dollar auch Geldgeber von Oura. Verfügbarkeit: Counsel behandelt Erwachsene in den USA und ist dort in den meisten Bundesstaaten verfügbar.

Was sich für Oura-Mitglieder ändert

Ganz neu ist die Verbindung nicht. Seit Juni ist Counsel in die Oura-App eingebunden: Mitglieder können von einer Auswertung des Rings direkt in den Chat mit der Counsel-KI wechseln und bei Bedarf an Ärzt:innen weitergeleitet werden. Stimmen die Mitglieder zu, fließen die laufend gemessenen Körperdaten des Rings in die Behandlung ein.

Künftig wollen die beiden Firmen Vorsorge, akute Beschwerden und chronische Erkrankungen abdecken. Genannt werden reproduktive Gesundheit, Altern sowie Herz-Kreislauf und Stoffwechsel. Oura-Chef Tom Hale verspricht den Mitgliedern „a 24-7 doctor in your pocket“, also ärztliche Hilfe rund um die Uhr am Smartphone.

Vieles bleibt offen. Die Mitteilung nennt keinen Preis für Oura-Mitglieder und sagt nicht, ob der Dienst im Abo um 5,99 Dollar pro Monat enthalten sein wird. Zu einem Start in Europa gibt es keine Angaben.

Starke Zahlen nach dem IPO-Stopp

Zusammen mit der Übernahme hat Oura vorläufige, noch ungeprüfte Geschäftszahlen vorgelegt:

Quartal bis Ende September: Der Umsatz stieg um 153 Prozent auf 533 Millionen Dollar (rund 479 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA lag bei 87 Millionen Dollar, die Marge bei 16 Prozent.

Der Umsatz stieg um 153 Prozent auf 533 Millionen Dollar (rund 479 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA lag bei 87 Millionen Dollar, die Marge bei 16 Prozent. Geschäftsjahr 2026: Rund 1,75 Milliarden Dollar Umsatz (rund 1,57 Milliarden Euro), ein Plus von 92 Prozent.

Rund 1,75 Milliarden Dollar Umsatz (rund 1,57 Milliarden Euro), ein Plus von 92 Prozent. Mitglieder: Mehr als sechs Millionen zahlende Mitglieder.

Ende September hatte Oura seinen Börsengang an der Nasdaq verschoben, bei dem bis zu 2,2 Milliarden Dollar eingesammelt werden sollten und das Unternehmen am oberen Ende der Preisspanne rund 14 Milliarden Dollar wert gewesen wäre. Der Prospekt zeigte, wo das Geschäft bisher herkommt: Rund 80 Prozent des Umsatzes stammten aus dem Verkauf der Ringe, das Abo wuchs aber deutlich schneller und kam auf eine Bruttomarge von 89 Prozent.

Die Übernahme passt zu einer Reihe von Schritten, mit denen Oura das Geschäft rund um die Hardware ausbaut. Zuletzt kamen GLP-1 Insights für Menschen, die Abnehmmedikamente nehmen, eine Kooperation mit LillyDirect und ein Telemedizin-Angebot mit MD Live für GLP-1-Nutzer:innen dazu. Seit Februar setzt Oura zudem auf ein eigenes KI-Modell für Frauengesundheit.

Die Konkurrenz

Den Weg vom Wearable zur Praxis geht Oura nicht allein. Der US-Konkurrent Whoop, zuletzt mit 10,1 Milliarden Dollar bewertet, hat im Mai Videotermine mit medizinischem Fachpersonal in seiner App für Nutzer:innen in den USA angekündigt und bindet über den Dienst HealthEx Krankenakten ein. Bei den Ringen konkurriert Oura mit dem Galaxy Ring von Samsung sowie mit Ultrahuman und RingConn, am Handgelenk bleibt die Apple Watch die naheliegende Alternative.

Dazu kommen die KI-Konzerne. OpenAI hat mit ChatGPT Health einen eigenen Bereich gestartet, der Krankenakten und Daten aus Apps wie Apple Health mit dem Chatbot verknüpft, und das HealthTech-Startup Torch gekauft. Amazon betreibt mit One Medical eine eigene Kette von Hausarztpraxen.

Praxis am Finger oder Wellness-Gadget?

Die Übernahme wirft Fragen auf, die Oura schon länger begleiten. Das Unternehmen betont selbst, dass der Ring kein Medizinprodukt ist und Krankheiten weder diagnostizieren noch behandeln soll. The Next Web verweist auf diesen Widerspruch zum Versprechen ärztlicher Hilfe für die Hosentasche und auf eine Sammelklage, die im August in Kalifornien eingebracht wurde. Sie wirft Oura vor, die Angaben zu den Schlafphasen seien kaum besser als geraten.

Forscher:innen der Karls-Universität Prag und des Kempelen-Instituts in Bratislava kamen in einer im Fachjournal AI and Ethics erschienenen Analyse zu dem Schluss, dass der KI-Assistent des Oura-Rings ein hohes Risiko für Privatsphäre und Selbstbestimmung der Nutzer:innen bergen kann. Nach ihrer Einschätzung dürften solche Assistenten unter dem AI Act der EU als Hochrisiko-Systeme gelten. Im Vorjahr geriet Oura zudem wegen einer Kooperation mit dem US-Verteidigungsministerium und Palantir in die Kritik. Hale erklärte damals, es gehe ausschließlich um Daten von Kund:innen aus dem Ministerium, die in getrennten Systemen liegen.

Auch wirtschaftlich gibt es Zweifel. Die Health-Tech-Autorin Jennifer Xu schrieb kurz vor der Übernahme in ihrem Newsletter The Health POV, der Zugang zu Ärzt:innen mache Oura noch nicht zu einem Gesundheitsdienstleister. Offen sei, ob Gesundheitsdienste Umsätze bringen, die nicht am Verkauf der Ringe hängen.

Oura und Counsel halten mit eigenen Zahlen dagegen: Mehr als 90 Prozent der befragten Oura-Mitglieder, die Counsel nutzen, hätten angegeben, dass ihre Ringdaten zu einer besseren Behandlung beigetragen haben. Die Counsel-Ärzt:innen seien im Schnitt mit 4,6 von 5 Punkten bewertet worden. Wie viele Personen befragt wurden, steht nicht in der Mitteilung. Das Fachmedium STAT sieht in dem Deal ein Zeichen dafür, dass der Wunsch wächst, Wearables in der medizinischen Versorgung einzusetzen.