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Erst der Midterms-Crash, dann die Spionage-Affäre: Binnen einer Woche hat Nvidia eine Billion Dollar an Börsenwert verloren.

Die Nvidia-Aktie ist am Dienstag erneut eingebrochen, zum Redaktionsschluss notierte sie mit rund 166 Dollar fast 7 Prozent im Minus und damit so tief wie zuletzt Ende März. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 19 Prozent, binnen einer Woche ist Nvidias Börsenwert laut Handelsblatt von knapp 5 Billionen auf rund 4 Billionen Dollar geschrumpft. Fast die Hälfte davon geht auf die Affäre von CEO Jensen Huang zurück: Am vergangenen Freitag, vor deren Bekanntwerden, hatte die Aktie noch bei 186,64 Dollar geschlossen. Seither ging es um knapp 11 Prozent oder rund 490 Milliarden Dollar (rund 440 Milliarden Euro) nach unten. Bereits am Montag war die Aktie nach Huangs Geständnis und dem Start einer Untersuchung durch das Board um 4,3 Prozent gefallen.

Microsoft sitzt Nvidia im Nacken

Mit einem Börsenwert von rund 4,02 Billionen Dollar ist Nvidia zwar noch die Nummer zwei der Welt, der Vorsprung auf Microsoft mit rund 3,96 Billionen Dollar ist aber auf rund 60 Milliarden Dollar oder 1,5 Prozent geschrumpft. Ein weiterer schwacher Handelstag würde reichen, um Nvidia auf Platz 3 zu schieben. Apple ist mit rund 5,06 Billionen Dollar inzwischen weit enteilt, dahinter folgen Alphabet mit 3,5 und Amazon mit 2,9 Billionen Dollar.

Der Absturz ist umso bemerkenswerter, als der Rest des Markts zuletzt zulegte. Laut The Motley Fool hat Nvidia seit seinem Rekord Anfang Oktober, als der Konzern mit 5,78 Billionen Dollar bewertet war, rund 1,7 Billionen Dollar oder 30 Prozent an Wert verloren. Ein Teil davon geht auf das KI-Blutbad nach den US-Midterms zurück, der Rest auf die Affäre.

Was die Anleger:innen nervös macht

Die Sorge der Investor:innen gilt vor allem der Zukunft an der Konzernspitze. Huang führt Nvidia seit 33 Jahren, mehr als 60 Manager:innen berichten direkt an ihn, und einen designierten Nachfolger gibt es nicht. Nvidias eigener Geschäftsbericht nennt die starke Abhängigkeit von der langjährigen Führung ausdrücklich als Risiko. Warum das Board den Gründer trotz Spionageverdachts kaum absetzen kann, hat Trending Topics hier analysiert.

Inzwischen weitet sich der Fall aus. Präsident Donald Trump erklärte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, das FBI ermittle. Dahinter steht die Sorge, Peking könnte über Alice Huang, Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed aus Singapur, versucht haben, an Nvidias modernste KI-Chips zu kommen, deren Export nach China beschränkt ist. Dazu kommt eine Klage: Ein Privatanleger wirft Nvidia und Huang vor einem Gericht in Kalifornien vor, die Affäre verschwiegen und falsche Angaben zu den Beziehungen zu Megaspeed gemacht zu haben. Er strebt eine Sammelklage für alle an, die zwischen 9. Oktober und 8. November Nvidia-Aktien gekauft haben. Bank of America hat die Aktie zudem von der Liste ihrer Top-Empfehlungen gestrichen. Wells Fargo senkte das Kursziel von 315 auf 300 Dollar. Profitieren konnten zuletzt die Konkurrenten: AMD und Broadcom legten zu Wochenbeginn jeweils rund 3 Prozent zu.

Ein Shortseller hat gewarnt

Ganz überraschend kommt das Thema nicht. Der New Yorker Shortseller Culper Research hatte schon im Mai in einem 40-seitigen Bericht vor Nvidias „China-Problem“ und einer „unangenehm engen“ Beziehung zwischen Jensen Huang und Alice Huang gewarnt. Culper schätzte damals, dass rund 20 Prozent von Nvidias Umsätzen mit Rechenleistung aus China stammen, über illegale Umwege etwa via Zwischenhändler in Südostasien, während Nvidia sein Chinageschäft mit „null“ angegeben hatte. Megaspeed sei über eine Reihe von Briefkastenfirmen heimlich von Alibaba finanziert worden, die Bilanzsumme des Unternehmens sei zwischen 2023 und 2024 von 33 Millionen auf 3 Milliarden Dollar explodiert. Ein von Culper zitierter Ex-Mitarbeiter von Nvidia nannte Megaspeed die „Spitze des Eisbergs“. Culper hält eine Short-Position, seit dem Bericht hat die Aktie rund 23 Prozent verloren.

Warum Analyst:innen trotzdem kaufen

Ganz abgeschrieben ist Nvidia an der Börse aber nicht. Die meisten Analyst:innen halten an ihren Kaufempfehlungen fest, auch Wells Fargo trotz gesenkten Kursziels. Das Argument: Am Geschäft hat sich nichts geändert. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden Dollar, für das laufende Quartal werden rund 108 Milliarden Dollar erwartet. Der Investor Gene Munster schätzt, dass der aktuelle Kurs eine Wahrscheinlichkeit von etwa 25 Prozent für einen Abgang Huangs einpreist, er selbst hält 10 bis 15 Prozent für realistisch. Die nächste Bewährungsprobe kommt schon kommende Woche, wenn Nvidia seine Quartalszahlen vorlegt.