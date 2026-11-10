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Erst zeigt OpenAI Unternehmen, wie oft sie in ChatGPT vorkommen, dann verkauft es ihnen, öfter vorzukommen.

OpenAI hat soeben „Businesses in ChatGPT“ in einer Beta gestartet. Das Angebot soll Unternehmen einen neuen Weg eröffnen, die laut OpenAI 1,2 Milliarden Menschen zu erreichen, die ChatGPT jede Woche nutzen. Kern ist ein eigener Bereich namens Business Hub, in dem Firmen ihr Unternehmen in ChatGPT beanspruchen, ihre Daten verwalten und Auswertungen einsehen können. Dazu kommen Business Agents, eigene KI-Agenten, über die Unternehmen direkt mit Kund:innen in ChatGPT sprechen.

Was der Business Hub kann

Im Business Hub können Firmen ihr Unternehmen beanspruchen und nach einer Verifizierung wichtige Angaben aktualisieren sowie Produkt-Feeds mit Preisen und Verfügbarkeit hochladen. Das steht allen berechtigten Unternehmen offen, die dort sitzen, wo ChatGPT verfügbar ist, also auch in Österreich und Deutschland. Shopify-Händler:innen können ihren Store direkt verbinden, ihre Produkte sind über den Shopify Catalog ohnehin schon in ChatGPT eingebunden.

Dazu liefert der Hub Kennzahlen: wie oft ein Unternehmen in ChatGPT erwähnt wird, wie viele Klicks auf die Website folgen und zu welchen „Discovery Topics“, also Themen, die eigene Website zitiert wird. Die Gespräche selbst sehen Unternehmen laut OpenAI nicht, die Daten werden nur aggregiert und erst ab einer Mindestzahl an Konversationen angezeigt. Das Paket erinnert stark an Googles Unternehmensprofile und die Search Console, mit denen Google Millionen kleine Firmen an sich gebunden hat.

Schlechte Nachricht für GEO-Startups

Für eine ganze Startup-Szene ist das eine Kampfansage. Rund um Generative Engine Optimization (GEO), also die Optimierung für Antworten von ChatGPT, Gemini und Co., sind in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Firmen entstanden, die Unternehmen genau das verkaufen, was OpenAI jetzt selbst anbietet: Auswertungen, wie oft eine Marke in KI-Antworten auftaucht und zu welchen Themen. Dazu zählen das Wiener OtterlyAI, Peec AI aus Berlin oder Profound aus New York. Sie arbeiten bisher mit simulierten Prompts und Schätzungen, OpenAI hat dagegen die echten Nutzungsdaten.

Ganz verdrängen wird OpenAI die GEO-Anbieter aber vorerst nicht. Der Business Hub zeigt nur ChatGPT, nicht Gemini, Perplexity, Claude oder Googles AI Overviews, und er liefert weder konkrete Prompts noch einen Vergleich mit der Konkurrenz. Genau das bleibt das Terrain der Startups, die mehrere KI-Plattformen gleichzeitig beobachten. Ähnlich war es bei Google: Die kostenlose Search Console hat SEO-Tools wie Semrush oder Sistrix nicht überflüssig gemacht.

Business Agents: Beratung im Namen der Marke

Hat ein Unternehmen sein Profil beansprucht, kann es einen Business Agent bauen, testen und starten. Taucht die Firma in einer ChatGPT-Antwort auf, können Nutzer:innen ihr Profil öffnen und ein Gespräch mit dem Agenten beginnen, etwa um zwei Produkte zu vergleichen oder nachzufragen, welche Funktionen zu ihren Bedürfnissen passen. Laut OpenAI ist dieses Gespräch klar gekennzeichnet, getrennt von der ursprünglichen Unterhaltung und von den unabhängigen Antworten von ChatGPT. Verfügbar sind Business Agents vorerst nur für E-Commerce- und Online-Dienstleister in den USA.

Das Geschäftsmodell: Erst messen, dann verkaufen

Die Kennzahlen im Hub betreffen die organischen Antworten. Wer seine Sichtbarkeit aber jeden Tag als Zahl sieht, will, dass sie steigt, und dafür liefert OpenAI gleich das passende Produkt: Unternehmen können ihren Business Agent sponsern und ihn als Ziel für ChatGPT-Anzeigen nutzen. Wer auf eine solche Anzeige klickt, landet nicht auf einer Website, sondern direkt im Gespräch mit dem Agenten der Marke. Gesponserte Platzierungen sind laut OpenAI klar gekennzeichnet und von den Antworten getrennt.

Damit bekommt OpenAI über die beanspruchten Profile direkten Kontakt zu vielen Firmen, die noch nie Werbung bei ChatGPT gebucht haben. Und das Anzeigengeschäft wächst schnell: Anzeigen testet OpenAI seit Februar in den USA, im September erreichte das Geschäft laut OpenAI eine annualisierte Umsatzrate von einer Milliarde Dollar (rund 900 Millionen Euro), im Oktober meldete der Konzern mehr als 100.000 Werbekund:innen in 89 Ländern. Für OpenAI ist das wichtig, weil nur ein kleiner Teil der Nutzer:innen für ein Abo zahlt und die Kosten für Rechenzentren weiter steigen. OpenAI spricht selbst von einem „frühen Schritt“ und will Businesses in ChatGPT und Business Agents auf weitere Märkte und Branchen ausweiten.

Wo die Grenze zwischen Antwort und Werbung verläuft

OpenAI betont, dass das Vertrauen der Nutzer:innen der „Nordstern“ bleibe. Kritiker:innen sehen genau dort das Problem: Wenn derselbe Konzern Firmen ihre Sichtbarkeit in Antworten anzeigt und ihnen gleichzeitig bezahlte Agenten-Gespräche verkauft, wird es schwieriger, unabhängige Empfehlung und Werbung auseinanderzuhalten, auch wenn beides gekennzeichnet ist. SEO-Expert:innen wie Matthäus Michalik bemängeln zudem, dass Unternehmen nicht sehen, welche konkreten Prompts zu ihren Erwähnungen führen.

Offen ist auch, ob Nutzer:innen überhaupt mit Marken-Agenten reden wollen. Und wenn KI-Agenten künftig selbst einkaufen und vergleichen, könnte klassische Werbung ohnehin an Wirkung verlieren, wie Trending Topics bereits analysiert hat.

Konkurrenz um die Unternehmenskund:innen

OpenAI greift damit direkt Google an, dessen Suche erstmals weniger als die Hälfte des Konzernumsatzes bringt und das selbst Anzeigen in seine KI-Antworten integriert. Meta setzt mit seinem Agenten Muse dagegen eher auf Transaktionsgebühren und auf KI-Agenten für Unternehmen in WhatsApp. Von den Business Agents zu unterscheiden sind die Workspace Agents in ChatGPT, mit denen Firmen intern Abläufe automatisieren: Die sind Teil der Abo-Pläne, die Business Agents sollen dagegen auch über Werbung Geld bringen.