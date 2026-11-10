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Der nächste Kollege, der im Meeting mitschreibt, ist ein Chatbot: Anthropic hat soeben Claude Meetings vorgestellt. Die KI nimmt als sichtbarer Teilnehmer an Videocalls teil, macht Notizen und hält fest, was danach zu tun ist. Zusammen mit einer Tabellenkalkulation und einem Whiteboard wird aus dem Chatbot damit Schritt für Schritt eine Bürosoftware, die Google und Microsoft Konkurrenz machen soll.

Was Claude Meetings kann

Vorgestellt wurde die Funktion bei einer Veranstaltung in San Francisco, wie Engadget berichtet. Die wichtigsten Punkte:

Teilnahme: Claude tritt einem Videocall bei und beginnt mitzuschreiben, während die Menschen reden. Zum Start funktioniert das nur in Google Meet.

Claude tritt einem Videocall bei und beginnt mitzuschreiben, während die Menschen reden. Zum Start funktioniert das nur in Google Meet. Nach dem Call: Notizen, Aufgaben und Unterlagen liegen in Claude bereit. Nutzer:innen können mit der KI über die besprochenen Pläne und To-dos weiterchatten.

Notizen, Aufgaben und Unterlagen liegen in Claude bereit. Nutzer:innen können mit der KI über die besprochenen Pläne und To-dos weiterchatten. Transparenz: Claude kennzeichnet sich laut Anthropic als Teilnehmer und postet einen Hinweis in den Chat des Meetings.

Claude kennzeichnet sich laut Anthropic als Teilnehmer und postet einen Hinweis in den Chat des Meetings. Externe Gäste: Sind Personen von außerhalb des Unternehmens dabei, tritt Claude nur bei, wenn die Administrator:innen das erlaubt haben. Kommt ein externer Gast später dazu, verlässt Claude den Call.

Sind Personen von außerhalb des Unternehmens dabei, tritt Claude nur bei, wenn die Administrator:innen das erlaubt haben. Kommt ein externer Gast später dazu, verlässt Claude den Call. Verfügbarkeit: Als Beta für Kund:innen der Tarife Team und Enterprise.

Dem Newsletter Superpower Daily zufolge beantwortet Claude auch schon während des Calls Fragen im Chat und entwirft Pläne und Zeitleisten auf einem geteilten Whiteboard. Die Arbeit soll also beginnen, bevor das Meeting zu Ende ist.

Whiteboards und Sheets für die Teamarbeit

Claude Meetings kommt im Paket mit weiteren Werkzeugen, die alle auf Zusammenarbeit zielen:

Werkzeug Was es tut Verfügbar für Claude Meetings Nimmt an Videocalls teil, schreibt mit, hält Aufgaben fest Team und Enterprise (Beta), zuerst in Google Meet Claude Whiteboards Ordnet Ideen eines Teams nach Themen und entwirft Aufgaben pro Person Alle zahlenden Nutzer:innen (Beta) Claude Sheets Erstellt und bearbeitet Tabellen mit Reitern, Formeln und Formatierung Abonnent:innen (Beta) Claude Data Verbindet CRM-Systeme und Datenbanken mit Dashboards Alle zahlenden Nutzer:innen

Whiteboards lassen sich parallel zu einem Meeting nutzen. Anthropic begründet das Werkzeug laut Engadget damit, dass viele Menschen schon jetzt mit Claude brainstormen, die Ergebnisse aber bisher per Copy-and-paste an Kolleg:innen weitergeben mussten.

In Sheets können alle mit Bearbeitungsrechten die Datei ändern. Was Claude verändert, wird markiert, damit das Team es nachvollziehen kann. Die Tabellen lassen sich nach Excel exportieren. Claude Data ist der neue Name für Claude Dashboards. Dazu kommen Apps von Partnern wie Adobe, Atlassian und HubSpot, die sich direkt in Claude öffnen und von der KI bedienen lassen. Im Claude Marketplace gibt es laut Engadget bereits mehr als 9.000 Konnektoren.

Vom Chatbot zum Arbeitsplatz

Die Stoßrichtung ist klar: Anthropic will, dass Teams ihre Arbeit in Claude erledigen, statt Ergebnisse nur dort zu erzeugen und anderswo weiterzuverarbeiten. Das Geld dafür sitzt bei Unternehmen. Laut Börsenprospekt zahlen mehr als 1.900 Kund:innen über ein Jahr gerechnet mehr als 1 Million Dollar an Anthropic.

Der Zeitpunkt passt dazu. Anthropic wirbt gerade bei Investor:innen für seinen Börsengang, der bis zu 64,4 Milliarden Dollar einbringen soll. Neue Funktionen für zahlende Firmenkund:innen kommen da gelegen.

Die Konkurrenz

Neu ist die Idee eines KI-Protokollanten nicht. Engadget vergleicht Claude Meetings mit dem Meeting-Agenten von Otter.ai. Die großen Plattformen haben eigene Assistenten eingebaut: Google mit Gemini in Meet, Microsoft mit Copilot in Teams und Zoom mit dem AI Companion. Pikant daran: Claude startet ausgerechnet in Google Meet, wo Googles eigene KI schon mitschreibt. Dazu kommen spezialisierte Anbieter wie Granola oder Fireflies.

Auch OpenAI baut ChatGPT zum Arbeitswerkzeug um und hat zuletzt Chat und Work zusammengelegt, ein Schritt, den Anthropic bei Claude schon im September gemacht hatte.

Was noch offen ist

Vieles lässt Anthropic bisher unbeantwortet. In den Berichten fehlen Angaben dazu, wo Mitschriften gespeichert werden, wie lange sie aufbewahrt werden und ob die Funktion auch in der EU verfügbar ist. Offen ist auch, wann andere Plattformen wie Zoom oder Microsoft Teams folgen. Alle neuen Kollaborationswerkzeuge sind zudem Betaversionen.

KI-Bots in Meetings sind auch rechtlich heikel. Gegen Otter.ai wurde 2025 in den USA eine Sammelklage eingebracht, weil der Dienst Gespräche ohne Zustimmung aller Beteiligten aufgezeichnet haben soll. Anthropic versucht dem mit dem Hinweis im Chat und der Sperre für externe Gäste vorzubeugen. Vertrauen muss sich das Unternehmen trotzdem erst verdienen: Erst kürzlich wurde bekannt, dass Claude Code E-Mail-Adressen von Nutzer:innen an fremde Websites weitergegeben hat.