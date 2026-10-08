Bitcoin rutscht unter 82.000 Dollar, Liquidationen knacken die Milliarde

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Ölpreis, Zinsangst und ETF-Abflüsse: Bitcoin ist soeben unter die Marke von 82.000 US-Dollar gefallen und notiert laut CoinGecko bei rund 81.750 Dollar (rund 72.900 Euro), ein Minus von rund 2 Prozent binnen 24 Stunden. Im Tagesverlauf ging es sogar bis auf rund 80.400 Dollar hinunter. Anfang der Woche lag Bitcoin noch bei 86.000 Dollar, gestern dann fiel die Kryptowährung unter 84.000 Dollar.

Öl, Fed und Staatsanleihen drücken

Den Ausschlag gab erneut der Ölpreis. Nach einem nächtlichen Angriff auf einen Tanker vor der Küste Katars stieg die Nordseesorte Brent zwischenzeitlich auf mehr als 105 Dollar je Barrel. US-Präsident Donald Trump erklärte zwar, die USA planten vor den Midterm-Wahlen im November keinen Angriff auf den Iran, die Blockade bleibe aber bestehen. Dazu kommt die US-Notenbank: Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll ihrer Septembersitzung hält eine Mehrheit der Mitglieder eine weitere Zinserhöhung bis Jahresende für wahrscheinlich. Die Renditen von US-Staatsanleihen zogen weiter an, was riskante Anlagen wie Kryptowährungen unattraktiver macht.

Auch die ETF-Anleger:innen ziehen sich zurück. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut SoSoValue am Mittwoch Abflüsse von rund 487 Millionen Dollar (rund 434 Millionen Euro), der größte Tagesabfluss seit Wochen. Für zusätzliche Nervosität sorgen Wallets der US-Regierung: Laut der Analysefirma Arkham wurden 12.267 Bitcoin im Wert von rund 1 Milliarde Dollar aus beschlagnahmten Beständen des Bitfinex-Hacks auf neue Adressen verschoben. Am Tag davor waren bereits rund 3.200 Bitcoin an Einzahlungsadressen der Börse Coinbase Prime geflossen, was am Markt als möglicher Verkauf gewertet wird.

Gehebelte Wetten fliegen raus

Wie schon in den Tagen davor verstärkt der Derivatemarkt den Abwärtstrend. Laut CoinGlass wurden binnen 24 Stunden Positionen im Wert von rund 1 Milliarde Dollar (rund 890 Millionen Euro) zwangsweise geschlossen, mehr als 90 Prozent davon Wetten auf steigende Kurse. Am stärksten traf es Ether-Positionen.

Die Altcoins fallen einmal mehr deutlich stärker als Bitcoin. Ethereum verlor rund 4 Prozent auf etwa 2.460 Dollar (rund 2.200 Euro) und liegt auf Wochensicht mehr als 9 Prozent im Minus. Solana gab fast 6 Prozent nach, Cardano rund 9 Prozent. Zcash brach um 12 Prozent ein, NEAR Protocol sogar um 14 Prozent.

Analyse: 80.000 Dollar als nächste Bewährungsprobe

Die Zone zwischen 82.000 und 83.000 Dollar galt unter Analyst:innen als wichtige Unterstützung, etwa für Jeff Ko, Chefanalyst der Krypto-Mining-Plattform ViaBTC. Diese Marke ist nun gefallen. Lacie Zhang, Research-Leiterin bei Bitget Wallet, hatte für diesen Fall vor einem schnelleren Rutsch in Richtung 80.000 Dollar gewarnt. Ein nachhaltiger Bruch dieser runden Marke würde das Bild für Oktober deutlich eintrüben. Auf der Prognoseplattform Kalshi setzen Trader:innen bereits auf einen Rückgang bis 78.000 Dollar in diesem Monat.

Damit wackelt auch der „Uptober“: Laut CoinGlass legte Bitcoin seit 2013 im Oktober im Schnitt um mehr als 18 Prozent zu, aktuell liegt der Monat rund 3 Prozent im Minus. „Saisonalität allein ist keine Investment-These“, sagt Zhang. Immerhin hat die Liquidationswelle viel Hebel aus dem Markt gespült. Der Fear-and-Greed-Index von CoinMarketCap ist mit 53 Punkten auf neutral zurückgefallen, von Panik ist der Markt also weit entfernt. Entscheidend dürften die kommenden Wochen werden: Hält der Ölpreis über 100 Dollar, steigt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung Ende Oktober, was Bitcoin weiter belasten dürfte.

Die größten Krypto-Assets im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins und tokenisierte Assets) laut CoinGecko, mit Preisen in Euro.

Rang Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage 1 Bitcoin (BTC) 72.891,00 € −2,09 % −3,90 % 2 Ethereum (ETH) 2.196,14 € −4,26 % −9,26 % 3 BNB (BNB) 651,75 € −5,37 % −5,76 % 4 XRP (XRP) 1,23 € −3,33 % −9,17 % 5 Solana (SOL) 97,39 € −5,79 % −8,57 % 6 Tron (TRX) 0,2969 € −0,92 % −0,67 % 7 Zcash (ZEC) 1.039,58 € −12,11 % −15,00 % 8 Hyperliquid (HYPE) 75,09 € −3,95 % −4,32 % 9 Dogecoin (DOGE) 0,0747 € −5,49 % −12,34 % 10 Monero (XMR) 468,44 € −3,97 % −4,32 % 11 WhiteBIT Coin (WBT) 71,71 € −3,20 % −5,36 % 12 Chainlink (LINK) 11,18 € −6,45 % −13,38 % 13 Cardano (ADA) 0,2071 € −9,14 % −8,36 % 14 LEO Token (LEO) 7,94 € −0,03 % +0,41 % 15 Rain (RAIN) 0,0092 € −6,72 % −17,00 % 16 Stellar (XLM) 0,1704 € −4,20 % −13,74 % 17 NEAR Protocol (NEAR) 4,08 € −14,34 % −7,47 % 18 Bitcoin Cash (BCH) 251,78 € −6,16 % −9,06 % 19 Litecoin (LTC) 55,85 € −5,35 % −8,07 % 20 Canton (CC) 0,1042 € −2,55 % −3,36 %