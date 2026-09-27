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Brüssel hat chinesischen E-Autos mit Strafzöllen die Tür zugemacht, und die Hersteller sind einfach mit dem Verbrenner an Bord durchs Fenster gestiegen. Seit Einführung der Zölle sind die Verkäufe chinesischer Hybridautos in der EU regelrecht explodiert, zeigen Eurostat-Daten, über die der Guardian berichtet. In Brüssel und bei Europas Autobauern schrillen die Alarmglocken.

Von 659 auf 160.000

Die Zahlen zeigen, wie schnell sich der Markt gedreht hat:

Vollhybride: 2022 wurden in der EU gerade einmal 659 in China gebaute Vollhybride verkauft. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres waren es bereits 160.662.

2022 wurden in der EU gerade einmal 659 in China gebaute Vollhybride verkauft. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres waren es bereits 160.662. Plug-in-Hybride: Hier stiegen die Verkäufe von 56.706 im gesamten Jahr 2022 auf 217.764 allein von Jänner bis Juli.

Hier stiegen die Verkäufe von 56.706 im gesamten Jahr 2022 auf 217.764 allein von Jänner bis Juli. Der Gesamtmarkt: Hybride machen laut dem Herstellerverband ACEA inzwischen fast 37 Prozent des EU-Automarkts aus, reine E-Autos kommen auf gut 21 Prozent.

Das Zoll-Schlupfloch

Der Grund für den Boom liegt in Brüssel selbst. 2024 verhängte die EU Ausgleichszölle auf reine Elektroautos aus China, weil sie die staatlichen Subventionen für unfair hielt. Je nach Hersteller zahlen chinesische E-Autos seither insgesamt bis zu 45 Prozent Zoll. Hybride fielen aus dieser Regelung heraus, für sie gilt weiterhin der normale Satz von 10 Prozent.

Die Hersteller reagierten prompt und schickten verstärkt Plug-in-Hybride und Vollhybride nach Europa. Die Technik dafür beherrschen sie ohnehin, im Heimatmarkt China sind Plug-in-Hybride seit Jahren ein Verkaufsschlager.

BYD holt Geely ein

Laut ACEA wachsen vor allem drei chinesische Hersteller rasant: BYD, Chery und Leapmotor legen jeweils dreistellig zu. Der Überblick:

Geely: Der Konzern, zu dem auch Volvo und Polestar gehören, bleibt mit 205.000 verkauften Autos in den ersten acht Monaten die beliebteste chinesische Marke in der EU, das Plus liegt bei 8 Prozent.

Der Konzern, zu dem auch Volvo und Polestar gehören, bleibt mit 205.000 verkauften Autos in den ersten acht Monaten die beliebteste chinesische Marke in der EU, das Plus liegt bei 8 Prozent. BYD: Der E-Auto-Riese holt mit 177.000 Fahrzeugen und einem Plus von 163 Prozent rasant auf.

Der E-Auto-Riese holt mit 177.000 Fahrzeugen und einem Plus von 163 Prozent rasant auf. SAIC: Der Mutterkonzern von MG liegt ebenfalls vor Tesla.

Elon Musks Tesla verkaufte in den ersten sieben Monaten nur noch 142.000 Autos in der EU und ist damit hinter gleich drei chinesische Konzerne zurückgefallen. Noch klar an der Spitze liegen allerdings die Europäer: Allein der Volkswagen-Konzern verkaufte in den ersten acht Monaten rund zwei Millionen Autos.

Brüssel droht mit Quoten

Die EU-Kommission hat China aufgefordert, die Hybrid-Exporte freiwillig zu drosseln. Andernfalls drohen Schutzmaßnahmen, wahrscheinlich in Form von Quoten. Bemerkenswert ist der Kurswechsel in Deutschland: Der Verband der Automobilindustrie VDA zeigte sich erstmals offen für Zölle speziell auf chinesische Hybride. Wo unfaires Verhalten nachgewiesen sei, müsse der Einsatz von WTO-konformen Handelsschutzinstrumenten erwogen werden, so der VDA. Bisher hatte die deutsche Autoindustrie aus Angst vor Vergeltung in China vor Zöllen gewarnt.

Der Streit ist Teil eines größeren Konflikts. Die EU hat mit China ein Handelsdefizit von 1,18 Milliarden Euro pro Tag, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem „Kipppunkt“. Anfang Oktober trifft EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič seinen chinesischen Amtskollegen Wang Wentao, um einen Waffenstillstand auszuloten.

Für das Klima ist der Hybrid-Boom übrigens eine zweifelhafte Entwicklung. Studien des Forschungsinstituts ICCT zeigen, dass Plug-in-Hybride im Alltag ein Vielfaches der offiziell angegebenen CO₂-Emissionen ausstoßen, weil viele Fahrer:innen sie selten an die Steckdose hängen.