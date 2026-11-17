Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Nvidias wichtigster Burggraben besteht aus Software, und die schreibt jetzt offenbar die KI selbst. Anthropic hat seinen künftigen Aktionär:innen soeben vorgerechnet, dass sein internes Spitzenmodell Claude Mythos Preview ein Claude-Modell in rund drei Tagen auf AMD-Grafikchips zum Laufen gebracht hat. Bisher brauchten Teams aus Dutzenden Ingenieur:innen für so einen Plattformwechsel sechs bis zwölf Monate. Die Zahlen stammen aus der Roadshow-Präsentation zum Börsengang, mit dem Anthropic am Donnerstag an die Nasdaq geht.

Was Mythos auf den AMD-Chips gemacht hat

Laut Mitgründer und Chief Compute Officer Tom Brown lief Claude nach drei Tagen auf AMD, und zwar praktisch ohne menschliches Eingreifen. Mythos habe fast 100 Prozent der sogenannten Kernels selbst geschrieben oder portiert. Kernels sind kleine, hochoptimierte Programme, die Rechenoperationen eines KI-Modells direkt auf einem bestimmten Chip ausführen. Für Nvidia-Chips entstehen sie meist in Nvidias Programmierplattform CUDA, für AMD in deren Gegenstück ROCm. Genau diese Übersetzungsarbeit ist der Grund, warum viele Firmen bei Nvidia bleiben, obwohl es Alternativen gibt.

Getestet wurde laut einer Fußnote auf der Folie das Prompt Processing eines Anthropic-Modells auf AMDs Beschleunigern vom Typ MI355X, also die Verarbeitung von Eingaben. Erreicht wurde nach drei Tagen ein „brauchbares Leistungsniveau“, wie Anthropic es nennt. Mythos Preview selbst ist nicht öffentlich verfügbar: Wegen seiner Fähigkeiten im Bereich Cybersecurity hat Anthropic das Modell zurückgehalten und seine Fähigkeiten erst mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen als Claude Fable 5 freigegeben, wie die Gründer:innen in ihrem Brief an Investor:innen schreiben.

AMD Instinct accelerators in a server rack. © AMD

Warum Anthropic das so laut erzählt

Anthropic betreibt Claude auf vier Chip-Familien gleichzeitig: Amazons Trainium, Googles TPUs, Nvidia-GPUs und AMD-GPUs. Diese Rechenkapazität behandelt das Unternehmen als gemeinsamen Pool, den es je nach Bedarf auf Forschung, Modellentwicklung, Kund:innen und interne Nutzung verteilt. Je schneller neue Hardware einsatzbereit ist, desto stärker ist Anthropics Verhandlungsposition gegenüber den Chip-Herstellern. Im Juli hat Anthropic mit AMD einen Deal über bis zu 2 Gigawatt an MI450-Chips geschlossen, das erste Gigawatt soll im ersten Halbjahr 2027 ans Netz gehen. AMD will dafür bis zu 5 Milliarden Dollar (rund 4,5 Milliarden Euro) in Anthropic investieren.

Pikant: Auch Nvidia beteiligt sich an der Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar (rund 23,4 Milliarden Euro), die Anthropic parallel zum Börsengang einsammelt. Für Nvidia kommt die Botschaft zur Unzeit, denn der Konzern muss gerade den Rücktritt von Jensen Huang verdauen. Die AMD-Aktie stieg nach Bekanntwerden der Folie in zwei Handelstagen von rund 515 auf 585 Dollar (rund 526 Euro), ist seither aber wieder auf etwa 504 Dollar (rund 453 Euro) gefallen.

Auch AMD und OpenAI setzen auf KI-Code

Anthropic ist mit der Idee nicht allein. AMD selbst hat im Sommer mit ROCm.AI ein Plug-in für KI-Coding-Assistenten wie Claude Code, OpenAIs Codex und Cursor vorgestellt, das Modelle automatisch auf AMD-Hardware optimieren soll. OpenAI hat seinen eigenen KI-Chip Jalapeño nach Angaben seines Hardware-Chefs ebenfalls mit KI-Unterstützung entworfen. Und Google betreibt mit seinen TPUs seit Jahren eine eigene Chip-Linie samt Software abseits von CUDA. Nvidia zählt laut Geschäftsbericht allerdings weiterhin mehr als 7,5 Millionen CUDA-Entwickler:innen.

Warum CUDA so schnell nicht fällt

Unabhängig überprüft sind Anthropics Zahlen nicht, darauf weist etwa das KI-Fachmedium The Decoder hin. Die drei Tage beziehen sich auf eine einzelne Aufgabe für ein einzelnes Modell, und was „brauchbare Leistung“ genau bedeutet, lässt Anthropic offen. Ein Vergleich mit der Leistung desselben Modells auf Nvidia-Chips fehlt ebenso wie eine Aussage darüber, ob auch das deutlich aufwendigere Training auf AMD verlagert werden kann. Die Analyseplattform TIKR erinnert zudem daran, dass Anthropic auf einer Roadshow jeden Grund hat, seine Unabhängigkeit von Nvidia zu betonen.

Auch an der Wall Street halten viele den Abgesang auf Nvidia für verfrüht. „Man kann den CEO ersetzen, aber nicht die CUDA-Architektur“, sagt Jim Lebenthal vom Vermögensverwalter Cerity Partners, der selbst Nvidia-Aktien hält. Nvidias Vorsprung reicht zudem weit über CUDA hinaus: Dazu gehört ein ganzes Ökosystem aus Bibliotheken, Netzwerktechnik und Entwickler:innen, die seit fast zwei Jahrzehnten darauf aufbauen.