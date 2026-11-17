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Erst das Verhör, dann das Comeback? Jensen Huang will zurück an die Spitze von Nvidia, doch vorher muss er dem US-Kongress erklären, was eine mutmaßliche chinesische Agentin über den wertvollsten Chipkonzern der Welt erfahren hat.

Der Nvidia-Gründer hat zugestimmt, am 1. Dezember hinter verschlossenen Türen vor drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses auszusagen: dem Auswärtigen Ausschuss unter dem Republikaner Brian Mast, dem China-Ausschuss unter John Moolenaar und dem Geheimdienstausschuss unter Rick Crawford. Laut CBS News willigte Huang erst ein, nachdem ihm die Abgeordneten mit einer Vorladung gedroht hatten. Einen Tag später, am 2. Dezember, soll Nvidias Chefjurist Tim Teter freiwillig vor den Ausschüssen erscheinen.

„Die amerikanische Bevölkerung braucht Antworten zu Herrn Huang und der Rolle von Nvidia“, so Mast in einer gemeinsamen Erklärung der drei Ausschussvorsitzenden. Die Abgeordneten wollen wissen, wie chinesische Akteure an Nvidias modernste Chips gelangen konnten und welche Rolle eine mutmaßliche Quelle des chinesischen Geheimdiensts dabei spielte.

Die Affäre mit der Megaspeed-Managerin

Im Zentrum steht Huangs Affäre mit Alice Huang, einer ehemaligen Managerin des Singapurer Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed. Trotz des gleichen Nachnamens sind die beiden nicht verwandt. US-Geheimdienste vermuten, dass sie Verbindungen zum chinesischen Ministerium für Staatssicherheit hat. Megaspeed hatte Zugang zu Nvidia-Chips, die nicht nach China exportiert werden dürfen, und wird in den USA und in Singapur verdächtigt, solche Chips nach China geschmuggelt zu haben. Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe.

Huang trat vergangene Woche nach 33 Jahren als CEO zurück, Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia seither interimistisch. Der Verwaltungsrat hat die Kanzlei Wachtell Lipton mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt, die klären soll, ob Huangs Verhalten die nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse gefährdet hat. Zusätzlich hat Nvidia am Dienstag einen neuen Ausschuss im Verwaltungsrat eingerichtet, der die Einhaltung von Exportkontrollen und Sicherheitsregeln überwachen soll. Die US-Regierung hat zudem bereits eine neue Exportregel erlassen, die Rechenzentren wie jene von Megaspeed an die kurze Leine nimmt.

„Ich stehe vollständig zu meinen Fehlern“

Gleichzeitig hat Huang soeben sein Schweigen gebrochen. In einer Erklärung, die das Wall Street Journal veröffentlichte, entschuldigte er sich und räumte ein, den Standards von Nvidia nicht gerecht geworden zu sein. „Ich stehe vollständig zu meinen Fehlern“, schrieb Huang. Seit seinem Abgang habe er eine Flut von Aufrufen von Mitarbeiter:innen, Investor:innen, Geschäftspartner:innen und Kund:innen erhalten, als CEO zurückzukehren. Wenn der Verwaltungsrat entscheide, dass seine Rückkehr im besten Interesse der Aktionär:innen, der Belegschaft, des Unternehmens und Amerikas sei, „wäre ich geehrt, diesen Aufrufen zu folgen und als CEO zurückzukehren“, so Huang laut 9to5Mac.

Rückenwind bekommt Huang von prominenter Seite. Eine Petition für seine Rückkehr hat rund 170.000 Unterschriften gesammelt, auch Elon Musk und Donald Trump haben sich für ihn ausgesprochen, wie Trending Topics berichtete. An der Börse sorgte die Erklärung kurzzeitig für Erleichterung, die Nvidia-Aktie legte nach den Berichten fast 3 Prozent zu, lag am Dienstag aber dennoch im Minus.

Verwaltungsrat und Regierung wollen einen Neuanfang

Ob Huang tatsächlich zurückkehrt, ist allerdings mehr als fraglich. Der Verwaltungsrat diskutiert eine Rückkehr laut CNBC und Wall Street Journal derzeit nicht und konzentriert sich auf die laufende Untersuchung. Ein Personalberater sucht bereits nach einer dauerhaften Nachfolge, mit Harvey C. Jones hat Nvidia erstmals einen eigenen Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

Auch in Washington ist die Stimmung gespalten. Während Trump sagte, er hätte nichts gegen ein Comeback, fordert US-Finanzminister Scott Bessent einen CEO von außen und einen grundlegenden Kulturwandel bei Nvidia. Er hat dem Konzern zudem ein 10-Tage-Ultimatum zu den China-Deals gestellt. Solange die Untersuchung des Verwaltungsrats und die Befragung im Kongress laufen, dürfte kaum ein Board-Mitglied riskieren, den Gründer zurückzuholen.

Wie schwer die Krise wiegt, zeigt sich auch an der Börse: Seit dem Rekordhoch Anfang Oktober hat die Nvidia-Aktie mehr als ein Drittel ihres Werts verloren. Heute nach US-Börsenschluss legt Nvidia die ersten Quartalszahlen ohne Huang vor, präsentiert von Interims-CEO Colette Kress.