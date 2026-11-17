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Die Zahlen werden wohl wieder glänzen, spannend wird diesmal aber, wer sie präsentiert: Nvidia legt heute nach US-Börsenschluss seine ersten Quartalszahlen ohne Jensen Huang vor.

Der Mitgründer ist vergangene Woche nach 33 Jahren an der Spitze als CEO zurückgetreten, nach Berichten über mehrere Affären, darunter mit einer Ex-Managerin des Singapurer Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, die US-Geheimdienste als mögliche Quelle des chinesischen Geheimdiensts sehen. Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia interimistisch, der Verwaltungsrat lässt unabhängig prüfen, ob Huang Ziel einer Spionageoperation war. Eine Rückkehr Huangs steht trotz Petition und Fürsprache von Donald Trump nicht zur Debatte, wie Trending Topics berichtete, US-Finanzminister Scott Bessent hat Nvidia zudem ein 10-Tage-Ultimatum zu den China-Deals gestellt.

An der Börse hinterlässt die Krise tiefe Spuren. Am Montag schloss die Nvidia-Aktie laut Washington Post 4,12 Prozent im Minus bei 156,14 Dollar (rund 140 Euro). Anfang Oktober, wenige Wochen vor den ersten Berichten über Huangs Affären, lag das Rekordhoch bei 239,24 Dollar (rund 215 Euro), seither hat die Aktie rund 35 Prozent verloren. Die Krise zieht die ganze Branche mit: Die Chiphersteller Micron und Intel fielen am Montag jeweils um mehr als 7 Prozent, der Nasdaq Composite gab 2,49 Prozent nach, der S&P 500 1,92 Prozent und der Dow Jones 1,41 Prozent.

Was die Wall Street erwartet

An den nackten Zahlen zweifelt kaum jemand. Laut den von Axios zitierten FactSet-Daten erwarten Analyst:innen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 rund 109 Milliarden Dollar (rund 98 Milliarden Euro) Umsatz. Nvidia selbst hatte 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus/minus 2 Prozent. Diese Werte stehen im Fokus:

Rechenzentren: Der Umsatz mit Data-Center-Chips soll sich auf rund 101,9 Milliarden Dollar (rund 91 Milliarden Euro) nahezu verdoppeln.

Der Umsatz mit Data-Center-Chips soll sich auf rund 101,9 Milliarden Dollar (rund 91 Milliarden Euro) nahezu verdoppeln. Ausblick: Für das laufende Quartal erwartet die Wall Street eine Umsatzprognose von 125,2 Milliarden Dollar (rund 112 Milliarden Euro).

Für das laufende Quartal erwartet die Wall Street eine Umsatzprognose von 125,2 Milliarden Dollar (rund 112 Milliarden Euro). Jahresprognose: Nvidia hat im Vorquartal erstmals überhaupt eine Prognose für ein ganzes Jahr abgegeben und für das Geschäftsjahr 2028 rund 70 Prozent Umsatzwachstum angepeilt. Jede Korrektur daran dürfte den Kurs kräftig bewegen.

Zum Vergleich: Im zweiten Quartal kam Nvidia laut eigener Mitteilung auf 96,2 Milliarden Dollar Umsatz und 59,7 Milliarden Dollar Nettogewinn (rund 86 bzw. 54 Milliarden Euro). Im Frühjahr 2023, kurz nach dem Start von ChatGPT, lag der Quartalsumsatz noch bei rund 7 Milliarden Dollar, der Gewinn bei 2 Milliarden.

Nvidia quarterly revenue and net income © Trending Topics

Hält Kress an Huangs Deals fest?

Nvidia verkauft nicht nur die begehrtesten KI-Chips der Welt, sondern finanziert auch einen guten Teil der Branche mit. Der Konzern kauft Anteile, investiert mit und sichert Schulden ab, etwa bei Neoclouds wie CoreWeave oder beim Glasfaseranbieter Lumentum. Für ein OpenAI-Rechenzentrum in Ohio übernimmt Nvidia eine Garantie, und laut Börsenprospekt will Nvidia rund 10 Milliarden Dollar (rund 9 Milliarden Euro) in Anthropic investieren, das diese Woche an die Nasdaq geht.

Kritiker:innen sprechen bei solchen Deals von Kreislauffinanzierung: Nvidia gibt Kund:innen Geld, das als Chip-Umsatz zurückfließt. Durchsetzen konnte Huang diese Strategie als Mitgründer und alleiniger CEO. Anleger:innen werden bei der Telefonkonferenz deshalb genau hinhören, ob Kress den Kurs fortsetzt oder bremst.

Exportregeln könnten Umsatz kosten

Mehrere Banken warnen, dass die Umstände von Huangs Abgang Nvidias globales Geschäft verändern könnten. Die US-Regierung hat am Montag bereits eine neue Exportregel für Rechenzentren erlassen, die chinesischen Firmen den Fernzugriff auf KI-Chips erschwert und Malaysia, Singapur und weitere Länder an die kurze Leine nimmt. Die Einschätzungen der Analyst:innen laut Axios:

UBS: Die größte Sorge sei eine strengere Prüfung der Verkäufe in Länder wie Singapur und Malaysia. Im schlimmsten Fall könnte das bis zu rund 10 Prozent des Umsatzes kosten.

Die größte Sorge sei eine strengere Prüfung der Verkäufe in Länder wie Singapur und Malaysia. Im schlimmsten Fall könnte das bis zu rund 10 Prozent des Umsatzes kosten. BofA Securities: Strengere Kontrollen von Asien-Lieferungen, die über die Cloud indirekt chinesische Kund:innen bedienen, oder eine vorsichtigere Finanzierung junger Neocloud-Kund:innen in den USA könnten Marktanteile kosten.

Strengere Kontrollen von Asien-Lieferungen, die über die Cloud indirekt chinesische Kund:innen bedienen, oder eine vorsichtigere Finanzierung junger Neocloud-Kund:innen in den USA könnten Marktanteile kosten. HSBC: Die Bank hat die Aktie vergangene Woche von „Kaufen“ auf „Halten“ abgestuft. In den vergangenen sechs Quartalen kamen 11 Prozent des Umsatzes aus Ländern außerhalb der USA und Taiwans, die laut HSBC im Fokus neuer Beschränkungen stehen könnten.

Dazu kommt Druck von der Konkurrenz durch AMD und Googles eigene TPU-Chips. Anthropic hat seinen künftigen Aktionär:innen soeben vorgerechnet, dass seine KI ein Claude-Modell in drei Tagen auf AMD-Chips portiert hat. Das nagt an Nvidias wichtigstem Burggraben, der Software CUDA. Fällt der Bericht schwächer aus als erwartet, dürfte der ohnehin wackelige KI-Handel den nächsten Dämpfer bekommen.