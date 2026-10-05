„Die haben die Taschen voller Geld und müssen es deployen“ | Founders Dispatch #3
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Die Faustregel vom zehnfachen ARR ist passé: Für Top-Assets mit starkem Wachstum und null Schaden durch KI zahlen Private-Equity-Häuser inzwischen das Elffache des Jahresumsatzes und mehr, wer diese Kriterien nicht erfüllt, bekommt dagegen gar kein Angebot. Wie das Geschäft läuft, zeigen aktuelle Deals wie der Verkauf von myflexbox an die Deutsche Post oder der Weg von foodora Österreich zu SSW Partners. Darüber sprechen Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Stefan Köppl, Managing Partner der Wiener Tech-M&A-Boutique Samira Advisors. Die Themen:
- Bewertungen: Warum Private Equity für Top-Assets inzwischen das Elffache des ARR zahlt und sich die Welt der Finanzinvestoren jener der VCs annähert, wo KI-native Startups laut einer aktuellen Studie rund das 21-Fache bekommen.
- Das Private-Equity-Playbook: Plattform-Investments, Zukäufe mit Multiple-Arbitrage und warum im Tech-Bereich eher der Umsatz wachsen soll als die Kosten schrumpfen.
- Stratege oder Finanzinvestor: Warum Konzerne ein strategisches Premium zahlen, aber langsam und unberechenbar sind, und ein Deal oft platzt, wenn der interne Champion den Job wechselt.
- RM Equity Partners: Wie aus dem Vorarlberger Medienhaus Russmedia ein eigenständiges Private-Equity-Haus mit rund 500 Millionen Euro verwaltetem Vermögen wurde, das auch B2C-Firmen kauft.
- Das Ende der Mission-driven Founder? Warum erfolgreiche Gründer:innen wie Monzo-Gründer Tom Blomfield zu den großen KI-Labs wechseln und gezielte Acquihires einzelner Teammitglieder zum Problem für Early-Stage-VCs werden.
- Moat im KI-Zeitalter: Warum das Produkt allein kaum noch schützt, Vertriebskanäle und Marke dafür wichtiger werden und Seed-Strapping nach der ersten Runde vielleicht doch nicht reicht, wie das Beispiel fonio.ai zeigt.
- Das IPO-Fenster: Warum die IPO-Gerüchte um Bitpanda verebbt sind, der finnische Smart-Ring-Hersteller Oura seinen Börsengang abgeblasen hat und alle auf den Börsengang von Anthropic warten.