Digicust holt Ex-PwC-Marketer Alexander Miklautz für internationales Partnergeschäft

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Das österreichische KI-Startup Digicust hat Alexander Miklautz mit 1. November 2026 als Head of Global Partnerships & Events an Bord geholt. Der bisherige Head of Marketing von PwC Österreich verantwortet künftig den Ausbau strategischer Allianzen und internationaler Marktinitiativen. Damit verankert Digicust Partnerschaften als eigenständigen Wachstumskanal neben dem direkten Enterprise-Vertrieb.

Digicust etabliert sich in neuen Märkten

Die KI-Plattform von Digicust ergänzt bestehende Zoll- und Unternehmenssoftware um eine vorgelagerte Automatisierungsebene. Sie verarbeitet Dokumente und E-Mails, strukturiert Zolldaten, unterstützt die Klassifizierung von Waren und bereitet Compliance-Prüfungen vor. Die Ergebnisse werden anschließend an die bestehenden Systeme der Unternehmen übergeben.

CEO Matthias Pfeiler erklärt: „Die internationale Logistikbranche braucht intelligente Lösungen für zunehmend komplexe Zollprozesse. Starke Partnerschaften sind entscheidend, um diese Lösungen in den jeweiligen Märkten verfügbar zu machen.“

Im Mittelpunkt steht die Kooperation mit Zollsoftwareanbietern, Beratungs- und Implementierungspartnern, Technologieunternehmen sowie Branchenorganisationen. Zollsoftwareanbieter können ihre Lösungen um KI-Funktionen erweitern, Beratungspartner die Plattform in Kundenprojekte einbinden. Vertriebs- und Länderpartner bringen ihre lokale Expertise und Kundenbeziehungen ein, um Digicust in weiteren Märkten zu etablieren.

Alexander Miklautz wird Netzwerkaufbau vorantreiben

Alexander Miklautz bringt langjährige Erfahrung im B2B-Marketing, im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung mit. Vor seiner Tätigkeit bei PwC Österreich war er unter anderem bei Wolf Theiss, dem Wirtschaftsmagazin Forbes, XING und Mediaplanet tätig. Pfeiler kommentiert: „Mit Alexander gewinnen wir einen erfahrenen Experten, der strategisches Marketing, Geschäftsentwicklung und Netzwerkaufbau verbindet und diesen Bereich gezielt voranbringen wird.“

Miklautz wird ein strukturiertes Partnerprogramm mit klaren Kooperationsmodellen, gemeinsamen Marktbearbeitungsplänen sowie Schulungs- und Marketingangeboten für Partner weiterentwickeln. Fachveranstaltungen und Branchenformate sollen den persönlichen Austausch stärken und neue Kooperationen ermöglichen.

„Zollprozesse verbinden Märkte weltweit, ihre praktische Umsetzung erfordert jedoch ein tiefes Verständnis lokaler Abläufe und Anforderungen. Genau hier liegt die Stärke eines guten Partnernetzwerks“, sagt Miklautz.

Mit dem Ausbau des Partnergeschäfts schafft Digicust die Grundlage, um seine Technologie breiter in Zoll-, ERP-, Transportmanagement- und Trade-Compliance-Systeme einzubinden. Die Zusammenarbeit reicht von gemeinsamen Vertriebsaktivitäten über die Umsetzung von Kundenprojekten bis zur Entwicklung integrierter Lösungen.