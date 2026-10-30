TEDAI wird in Wien nicht mehr stattfinden

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Der Vorhang ist gefallen, und er bleibt unten. Die TEDAI Vienna, die diese Woche rund 1.300 KI-Fachleute aus mehr als 50 Ländern in die Wiener Hofburg gelockt hat, wird es 2027 nicht mehr geben. Wie Kuratorin Alina Nikolaou verkündete, haben das Wiener Team und die TED-Verantwortlichen in den USA die Zusammenarbeit gemeinsam beendet. Die TEDx Vienna ist aktuell pausiert.

Damit endet eine Ära: Das rund 20-köpfige Team um Nikolaou und Co-Gründer Vlad Gozman hatte jahrelang unabhängige TEDx-Konferenzen in Wien organisiert, bevor die Stadt 2024 den Zuschlag für die erste TED-Konferenz in Europa erhielt. Die heurige Ausgabe war die dritte und letzte, mit Speakern wie Nobelpreisträger Geoffrey Hinton und OpenClaw-Erfinder Peter Steinberger.

Was hinter „Unsolved“ steckt

Ganz von der Bühne verschwindet das Team aber nicht. Unter dem Namen „Unsolved“ startet es ein neues Format, das sich den ungelösten Problemen der Künstlichen Intelligenz widmet. Unterstützt wird es von ehemaligen Speaker:innen und Partnern der TEDAI Vienna. Das Format besteht aus drei Teilen:

Datenbank: Ein nummeriertes Register offener KI-Probleme, etwa aus den Bereichen Alignment, Interpretierbarkeit oder Sicherheit, samt Informationen dazu, wer an ihnen forscht.

Ein nummeriertes Register offener KI-Probleme, etwa aus den Bereichen Alignment, Interpretierbarkeit oder Sicherheit, samt Informationen dazu, wer an ihnen forscht. Lokale Projekte: Gemeinsam mit anderen TEDx-Veranstalter:innen sollen Projekte vor Ort entstehen.

Gemeinsam mit anderen TEDx-Veranstalter:innen sollen Projekte vor Ort entstehen. Flaggschiff-Event: Die erste Unsolved-Konferenz ist für Ende September bis Anfang Oktober 2027 in Wien angekündigt und soll eine ähnliche Größenordnung wie die TEDAI Vienna erreichen. Erste Tickets sind bereits verkauft.