Ferm Labs: FoodTech-Startup sammelt 3 Mio. Euro ein

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Das schweizerisch-italienische Zutaten-Innovations-Startup Ferm Labs AG sichert sich 3 Millionen Euro, um seine Deep-Tech-Plattform für natürliche Geschmacks- und Funktionsträger zu skalieren. Die Serienunternehmer:innen Stephanie Lüpold und Mattia Baroni haben die Jungfirma 2025 gegründet. Ihr Ziel ist es, günstige, schmackhafte Naturzutaten für Lebensmittel herzustellen.

Ferm Labs beschleunigt Fermentation

CDP Venture Capital hat die Seed-Runde als Lead-Investor angeführt. Auch beteiligt sind Fund F, Redstone (in Kooperation mit Euregio+ und Alpine VC) sowie der Lebensmittelkonzern Loacker.

Durch die gezielte Steuerung gentechnikfreier Mikroben beschleunigt die Plattform von Ferm Labs die Fermentation von Wochen auf Stunden. Das High-Yield-System veredelt Nebenströme der Agrarwirtschaft zu hochpotenten Kokumi-Peptiden. Dadurch sollen hochstabile clean-label Geschmackspasten und -pulver komplett ohne E-Nummern, Fettzusätze oder hohe Natriumwerte entstehen.

„Gesetze der Geschmackskinetik neu geschrieben“

„Wir haben die Gesetze der industriellen Geschmackskinetik schlichtweg neu geschrieben“, erklärt Mattia Baroni, CTO und Mitgründer von Ferm Labs. „Indem wir Fermentationstempo und Ausbeute massiv steigern, eliminieren wir den Preisaufschlag natürlicher Zutaten – bei voller Geschmacksintensität und unschlagbaren Einsatzkosten.“

Zentraler Treiber der Finanzierung ist die Markteinführung von Kokumesan®. Das Flaggschiff-Produkt zielt auf den Markt für industrielle Käseanwendungen in den USA und Europa ab. Die milchbasierte Zutat soll ein echtes Reifekäse-Aroma liefern und die Herstellungskosten in den Fabriken drastisch senken. Der Prozess soll auch den Fett- und Salzanteil reduzieren sowie die Haltbarkeit signifikant erhöhen.

„Nächste Ära natürlicher Lebensmittel“

„Die Ära der Geschmacks-Kompromisse ist offiziell vorbei“, meint Stephanie Lüpold, CEO und Mitgründerin. „Kokumesan beweist, was unsere Plattform im Käsesektor leisten kann, aber das ist erst der Anfang. Wir bauen eine Kategorie-prägende B2B-Zutaten-Engine auf – und treiben die nächste Ära natürlicher Lebensmittel an, indem wir Deep-Tech-Bioprocessing mit kompromisslosem Geschmack skalieren.“

Das frische Kapital fließt in den Ausbau der Bioprocessing-Anlagen in Südtirol, die Skalierung der europäischen B2B-Vertriebsmannschaft und die Aufstockung des F&E-Teams für neue Produktkategorien.

„Ferm Labs hat eine außergewöhnliche Deep-Tech-Plattform entwickelt, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Performance in der Lebensmittelindustrie neu definiert“, sagt Enrico Filì, Head of Green Transition Fund bei CDP Venture Capital. „Wir freuen uns sehr, diese Runde anzuführen und Stephanie, Mattia und ihr Team bei der industriellen Skalierung und der europäischen Expansion zu begleiten.“