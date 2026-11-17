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Vom Moodboard bis zur Fabrik in ein paar Klicks: Das Startup Fermat aus Barcelona will Modedesigner:innen künftig vom ersten Strich bis zur Produktion begleiten. Dafür hat das Unternehmen soeben eine Seed-Finanzierung über 8 Millionen Dollar (rund 6,8 Millionen Euro) eingesammelt. Mit dem Geld eröffnet Fermat ein Büro in New York.

Angeführt wird die Runde von Kibo Ventures und Lunar Ventures, dazu kommt PROfounders Capital aus London. Ebenfalls dabei sind Masia Ventures, Blue Wire Capital, Common Magic, Betaworks und der Tech-Unternehmer Dídac Lee. Laut Fermat hat sich der Umsatz seit Jahresbeginn verdreifacht.

ASOS, J.Crew und New Look als Kund:innen

Fermat wurde 2022 gegründet und versteht sich als Softwareschicht zwischen Designer:innen und dem fertigen Kleidungsstück. Die Plattform bündelt KI-Modelle, die speziell auf Mode zugeschnitten sind. Damit lassen sich Skizzen und Moodboards in realistische Renderings verwandeln, Materialien und Varianten durchspielen und Produkte visualisieren, bevor auch nur ein Muster genäht wird. Das Team besteht nach Angaben des Startups je zur Hälfte aus Modedesigner:innen und Engineers.

Mehr als 350 Kund:innen in 14 Ländern nutzen die Software bereits, darunter ASOS, die J.Crew Group, New Look, s.Oliver und der spanische Modekonzern Tendam. Die Marken sollen so Hunderte Stunden in Design und Marketing sparen und weniger physische Muster brauchen. Daten, Entwürfe und geistiges Eigentum bleiben laut Fermat dabei in der Hand der Kund:innen.

„Fermat verwandelt unseren Sampling-Prozess von Wochen in Minuten“, sagt Nick Eley, Head of Digital Product Creation bei ASOS. Designer:innen könnten ihre Vision an Lieferanten kommunizieren, ganz ohne physische Muster. Für ihn handelt es sich um eine grundlegende Veränderung in der Produktentwicklung.

Neues Tool für die Fabrik

Der erste Schritt Richtung Produktion heißt Techpacks. Das neue Tool erstellt aus Entwürfen fabrikfertige Spezifikationen: technische Zeichnungen, Konstruktionsdetails, Maße, Stücklisten und Farbvarianten entstehen damit in Sekunden. Bisher ist genau diese Übergabe zwischen Design-Team und Fertigung ein notorischer Flaschenhals in der Branche.

„Mode ist eine Branche, die nach guten Software-Tools hungert, und generative KI ist die erste Technologie, die mit ihrem Bedürfnis nach Geschwindigkeit mithalten kann“, sagt CEO und Co-Founder Pol Baladas. In fünf Jahren werde keine Marke mehr ohne sie arbeiten. Der Schritt in die USA sei logisch: Schon heute komme ein Drittel des Umsatzes von dort, bisher ohne eine einzige Person vor Ort.

Modekonzerne investieren kräftig in Technologie

Der Druck auf die Branche ist hoch. Kollektionen sollen immer schneller in die Läden kommen, während physische Muster oft wochenlang auf sich warten lassen. Laut S&P-Daten, über die das spanische Fachmedium Modaes berichtet, wollen 17 große Modeunternehmen heuer zusammen 40,9 Milliarden Dollar (rund 35 Milliarden Euro) in Technologie, Filialen und Lieferketten stecken. Das wäre ein Plus von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, KI und die Digitalisierung der Supply Chain zählen zu den Prioritäten.

Jordi Vidal, Partner bei Kibo Ventures, sieht in Fermat den aufstrebenden Kategorieführer für KI-natives Modedesign. Er verweist auf das starke Wachstum, eine Abwanderungsrate der Kund:innen nahe null und darauf, dass große Marken die Software „bottom-up“ einführen, also Designer:in für Designer:in.