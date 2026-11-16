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Für Geschäftsführer weist GoStudent Darlehen zu einem Zinssatz von nur 2 Prozent aus, während der Konzern selbst deutlich teureres Fremdkapital aufnimmt und negatives Eigenkapital ausweist. Das zeigt der Konzernabschluss 2025 des Wiener Nachhilfe-Konzerns, der Trending Topics vorliegt: Zum Jahresende standen darin „Darlehen an Geschäftsführer“ von insgesamt 1,079 Mio. Euro zu Buche. Ein Jahr davor waren es 989.000 Euro.

Wer das Geld erhalten hat, nennt der Abschluss nicht. Geschäftsführer der Muttergesellschaft GoStudent GmbH sind die beiden Gründer Felix Ohswald (CEO) und Gregor Müller (COO), die auch den Abschluss unterzeichnet haben.

Die Vergütung der Führungsebene der Gruppe beziffert GoStudent mit insgesamt 1,66 Mio. Euro einschließlich 125.000 Euro Abfindungen (Vorjahr: 2,26 Mio. Euro).

GoStudent wollte sich auf Anfrage von Trending Topics nicht zum Konzernabschluss äußern.

Das 2016 gegründete Wiener Unternehmen vermittelt über seine Plattform Online-Nachhilfe per Video. Seit der Übernahme 2022 gehört auch die deutsche Nachhilfekette Studienkreis zur Gruppe, gemeinsam mit der österreichischen Tochter Lernquadrat betreibt GoStudent laut Lagebericht 943 Nachhilfezentren.

GoStudent selbst mit 60-Millionen-Kredit

Für sein eigenes Fremdkapital zahlt GoStudent deutlich mehr. Im Sommer 2025 hat der Konzern die bisherige Kreditlinie der Deutschen Bank durch einen Kredit über 60 Mio. Euro von Growth Credit Partners (GCP) abgelöst. Kreditnehmerin ist die Tutor Holding GmbH, also der Studienkreis-Teil der Gruppe.

Die wichtigsten Konditionen laut Abschluss:

Volumen: 60 Mio. Euro, vorrangig besichert

60 Mio. Euro, vorrangig besichert Laufzeit: 54 Monate, fällig Ende Februar 2030

54 Monate, fällig Ende Februar 2030 Tilgung: keine laufende Tilgung, die gesamte Summe wird auf einmal fällig

keine laufende Tilgung, die gesamte Summe wird auf einmal fällig Zinsen: EURIBOR plus 7,5 Prozent Barzinsmarge plus 3 Prozent PIK-Marge („Payment in Kind“)

EURIBOR plus 7,5 Prozent Barzinsmarge plus 3 Prozent PIK-Marge („Payment in Kind“) Sicherheiten: Anteile an der GoStudent Education Holding, Marken und Domains, Forderungen sowie Bankkonten in Österreich, Deutschland und Großbritannien

Anteile an der GoStudent Education Holding, Marken und Domains, Forderungen sowie Bankkonten in Österreich, Deutschland und Großbritannien Vorzeitige Rückzahlung: in den ersten zwei Jahren nur gegen eine „Make-Whole-Prämie“, danach mit Aufschlägen von 5 bzw. 3 Prozent

Die beiden Zinsmargen summieren sich bereits ohne EURIBOR auf 10,5 Prozent pro Jahr, mehr als das Fünffache des Zinssatzes der Geschäftsführer-Darlehen. Welche EURIBOR-Laufzeit der Kreditvereinbarung zugrunde liegt, geht aus dem Abschluss nicht hervor. Ob die Geschäftsführer-Darlehen marktüblich sind, lässt sich mangels Angaben zu Laufzeiten, Sicherheiten und Bonität der Empfänger:innen daraus allein nicht beurteilen.

Im Geschäftsjahr 2025 nutzte GoStudent bei der neuen GCP-Fazilität die Option, auch die Barzinskomponente vollständig in PIK-Zinsen umzuwandeln. Die Zinsen werden damit dem ausstehenden Darlehen zugeschlagen, statt unmittelbar bezahlt zu werden. Das entlastet die laufende Liquidität, erhöht aber die spätere Rückzahlung. Ende Februar 2030 werden die 60 Mio. Euro Darlehenskapital zuzüglich der bis dahin kapitalisierten Zinsen auf einmal fällig. Bis dahin muss GoStudent ausreichende Mittel erwirtschaften oder die Finanzierung ablösen.

Der zusätzliche Finanzierungsmittelzufluss blieb begrenzt: Die Kapitalflussrechnung weist 55,7 Mio. Euro aus aufgenommenen Finanzierungen und 52,9 Mio. Euro aus Tilgungen aus. Die Ablösung der Deutsche-Bank-Fazilität belastete das Ergebnis zudem mit einmaligen Aufwendungen von rund 6 Mio. Euro. Die vierteljährlich überprüften Kreditauflagen verlangen auf Konzernebene eine Mindestliquidität in Höhe des höheren Werts aus 3 Mio. Euro und dem Cash-Burn der letzten zwölf Monate. Für den Studienkreis-Teilkonzern gilt zusätzlich eine Mindestliquidität von 1,5 Mio. Euro.

Verluste haben das bilanzielle Eigenkapital aufgezehrt

Die Konzernbilanz weist Kapitalrücklagen von 545,6 Mio. Euro aus, die laut Anhang aus Eigenkapitalfinanzierungsrunden und Kapitaleinlagen stammen. Dem steht ein kumulierter Konzernbilanzverlust von 543,8 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung des Stammkapitals und der übrigen Rücklagen verbleibt ein negatives Eigenkapital von 1,5 Mio. Euro, Ende 2024 waren es noch plus 31,8 Mio. Euro. 2025 gab es keine Kapitalerhöhung. Prosus hatte den Wert seiner Beteiligung bereits 2024 deutlich herabgesetzt; Trending Topics errechnete daraus damals eine implizite Unternehmensbewertung von rund 900 Mio. Euro.

Die wichtigsten Zahlen:

Kennzahl 2024 (angepasst) 2025 Umsatz 166,96 Mio. € 139,30 Mio. € EBITDA rund −0,7 Mio. €¹ 8,13 Mio. € EBIT −15,39 Mio. € −4,23 Mio. € Jahresergebnis −26,29 Mio. € −32,94 Mio. € Operativer Cashflow −13,52 Mio. € −2,27 Mio. € Liquide Mittel 14,75 Mio. € 9,20 Mio. € Eigenkapital 31,80 Mio. € −1,53 Mio. € ¹ Aus EBIT zuzüglich Abschreibungen berechnet.

Mehr Umsatz aus Offline als aus Online

Operativ hat sich GoStudent verbessert, vor allem durch Kürzungen: Die Zahl der Angestellten sank im Schnitt von 1.306 auf 1.109, der Personalaufwand um 26 Prozent. Einen Gewinn gibt es aber nicht. Der Jahresverlust steigt um ein Viertel auf 32,9 Mio. Euro, belastet durch ein negatives Finanzergebnis von 15,1 Mio. Euro und einen Steueraufwand von 13,6 Mio. Euro. Letzterer beruht überwiegend auf einer nicht zahlungswirksamen Wertberichtigung latenter Steueransprüche von rund 12 Mio. Euro. Für deren Nutzung hält das Management ausreichende künftige steuerpflichtige Gewinne nicht mehr für hinreichend wahrscheinlich. Die von GoStudent selbst präsentierte Kennzahl, ein „Core-EBITDA“ von 27,1 Mio. Euro, entsteht erst durch Bereinigungen von fast 19 Mio. Euro. Selbst danach bleibt ein bereinigter Verlust von 13,5 Mio. Euro.

Bereits Anfang 2024 hatte GoStudent das Erreichen eines positiven EBITDA und eines positiven operativen Cashflows verkündet. Die nun vorliegenden Jahreszahlen 2025 zeigen zwar ein positives EBITDA, aber weiterhin einen negativen operativen Cashflow und einen Jahresverlust.

Auch das Geschäftsmodell hat sich verschoben. Das Online-Geschäft, mit dem GoStudent groß wurde, brach um 37 Prozent auf 52,6 Mio. Euro ein. Die 2022 übernommene Präsenz-Nachhilfekette Studienkreis wuchs dagegen auf 74,7 Mio. Euro und trägt damit inzwischen mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. Tochterfirmen in Kanada, Chile, Kolumbien und den Niederlanden wurden liquidiert, in Italien und Spanien eröffnet GoStudent nun eigene Nachhilfezentren vor Ort.

Die Geschäftsführung schreibt im Abschluss selbst: „Angesichts der negativen Eigenkapitalposition des Konzerns und der Abhängigkeit von Fremdfinanzierung ist die Geschäftsführung zu dem Schluss gekommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Konzerns aufkommen lassen könnte. Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen mildernden Faktoren – einschließlich der Restrukturierung, der Bedingungen der GCP-Fazilität und der durchgeführten Sensitivitätsanalyse für Negativszenarien – ist die Geschäftsführung jedoch der Ansicht, dass es weiterhin angemessen ist, den Konzernabschluss auf der Grundlage der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufzustellen.“

Auch der Wirtschaftsprüfer PwC verweist im Bestätigungsvermerk ausdrücklich auf diese wesentliche Unsicherheit, schränkt sein Prüfungsurteil aber nicht ein. Nach Einschätzung der Geschäftsführung sollten die Finanzierung und die verfügbaren Mittel ausreichen, um die fälligen Verpflichtungen für mindestens zwölf Monate ab dem Datum des Bestätigungsvermerks zu bedienen. Im Nachtragsbericht erklärt das Management außerdem, die Kreditkennzahlentests einschließlich der Mindestliquidität würden mit ausreichendem Spielraum bestanden.

Die Gründer bauen auch Brutal AI auf

Parallel treiben Ohswald und Müller Brutal AI voran. Eine Stellenausschreibung bezeichnet das Projekt als Spin-off von GoStudent, das ein „KI-Betriebssystem für Unternehmen“ entwickeln soll, zunächst mit Fokus auf die Gastronomie. Inzwischen richtet sich Brutal AI unter anderem an mittelständische Unternehmen und wirbt auf seiner Website mit der Modernisierung der Plattform der GoStudent-Tochter Lernquadrat. Unter den dort gelisteten Kund:innen finden sich auch Studienkreis und GoStudent selbst. Im Impressum wird die FutureChamps GmbH als Betreiberin genannt; als Geschäftsführer sind Felix Ohswald, Gregor Müller und Ivo Kolev angeführt.

Nach einem Bericht des Veranstalters The Delta über einen Auftritt Ohswalds entstand Brutal AI aus einem internen Entwicklerteam von GoStudent, GoStudent sei Hauptgesellschafter der ausgegründeten Firma. Im Konzernabschluss 2025 taucht FutureChamps in der Liste der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften nicht auf. Wie Beteiligung, Finanzierung und Leistungsverrechnung konkret ausgestaltet sind, bleibt offen.