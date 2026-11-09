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Wer einem Auto das Fahren in mehr als 70 Ländern beibringen will, braucht jede Menge Rechenleistung, und Wayve holt sie sich jetzt von dem Neocloud-Anbieter, um den sich die Börse zuletzt die meisten Sorgen gemacht hat.

CoreWeave hat soeben eine mehrjährige Vereinbarung mit dem britischen Startup Wayve bekanntgegeben. Wayve wird seine End-to-End-Foundation-Models für autonomes Fahren auf der CoreWeave Cloud mit Nvidia-Blackwell-GPUs trainieren und dort auch Evaluierung und Simulation ausbauen. Angefangen hat die Zusammenarbeit mit Weights & Biases, der Plattform für das Management von KI-Experimenten, die CoreWeave 2025 übernommen hat. Wie viel der Deal wert ist und wie lange er genau läuft, sagen die Unternehmen nicht.

„Unser AI Driver wird besser, indem er dieses Daten-Schwungrad durchläuft: reale Fahrerfahrung sammeln, darauf trainieren, sie evaluieren und nur das ausrollen, was besser ist als das, was bereits auf der Straße ist“, sagt Silvius Rus, SVP of Engineering bei Wayve. Der Zugang zu CoreWeaves KI-Cloud helfe, den kommerziellen Einsatz des AI Drivers zu beschleunigen.

Was Wayve baut

Wayve wurde 2017 in London gegründet und setzt anders als ein Großteil der Branche auf End-to-End-Deep-Learning statt auf hochauflösende Karten und spezielle Sensoren. Der AI Driver lernt aus Fahrdaten aus mehr als 70 Ländern und soll unabhängig von Hardware und Kartenmaterial in jedem Fahrzeug laufen. Eigene Robotaxis betreibt Wayve nicht, stattdessen lizenziert das Startup seine Software an Autobauer und Mobilitätsplattformen.

Hinter Wayve stehen große Namen. Erst im Februar hat das Startup 1,5 Milliarden Dollar eingesammelt und wird seither mit 8,6 Milliarden Dollar (rund 7,8 Milliarden Euro) bewertet. Investiert haben unter anderem SoftBank, Microsoft, Nvidia, Uber sowie die Autobauer Mercedes-Benz, Nissan und Stellantis. Mit Uber will Wayve in mehr als zehn Märkten Robotaxis auf die Straße bringen, den Anfang soll London machen. Ab 2027 sollen Kund:innen zudem Serienautos mit Wayve-Software kaufen können.

Physical AI als neues Geschäft für die Neoclouds

Für CoreWeave ist Wayve ein Vorzeigekunde in einem neuen Feld. „Da KI vom Bildschirm in die physische Welt wandert, brauchen die Unternehmen, die diesen Wandel anführen, eine Infrastruktur für Training, Evaluierung und Simulation, die von Anfang an zusammen funktioniert“, sagt Gavin Jackson, Managing Director EMEA bei CoreWeave. Bisher verdient der Konzern sein Geld vor allem mit großen Sprachmodellen, laut eigenen Angaben zählen neun der zehn führenden Anbieter von Foundation Models zu den Kund:innen.

Der neue Deal kommt in einer schwierigen Phase. CoreWeave ist hoch verschuldet und hat im Oktober einen heftigen Ausverkauf bei Aktien und Anleihen erlebt, weil Investor:innen an der Finanzierung des weiteren Wachstums zweifelten. Beim KI-Blutbad nach den US-Midterms verlor die Aktie an einem einzigen Tag knapp 10 Prozent. Dazu kommt, dass CoreWeave eng an Nvidia hängt, das zugleich Lieferant, Investor und Kunde ist, und dessen Chef Jensen Huang gerade selbst unter Druck steht.

Konkurrenz um Kund:innen und um die Straße

Exklusiv ist die Partnerschaft nicht zwingend: Wayve nutzt bereits auch Microsofts Cloud Azure, und um rechenhungrige Physical-AI-Firmen konkurrieren neben den Hyperscalern auch andere Neoclouds wie Nebius. Auf der Straße wiederum ist Wayve längst nicht allein. Waymo betreibt in den USA bereits kommerzielle Robotaxi-Flotten und hat sich zuletzt einen Kredit über 5 Milliarden Dollar für den weiteren Ausbau gesichert, Tesla setzt ebenfalls auf einen End-to-End-Ansatz und trainiert seine Modelle in eigenen Rechenzentren.