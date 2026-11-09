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Europas großer Topf für Tech-Wachstumskapital füllt sich, Österreich schaut als Staat aber vorerst zu: Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat soeben bekanntgegeben, dass gemeinsam mit EU-Mitgliedsstaaten und großen institutionellen Investoren mehr als 10 Milliarden Euro in europäische Scaleups fließen sollen. Unter den sieben Staaten beim ersten Closing ist Österreich nicht, dafür steigt mit der Uniqa ein heimischer Versicherer ein.

Woher die 10 Milliarden kommen

Laut EIB setzen sich die mehr als 10 Milliarden Euro aus zwei Teilen zusammen:

Mitgliedsstaaten: Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Spanien steigen mit zusammen rund 2 Milliarden Euro beim ersten Closing des Tech-Champions-Dachfonds ein. Weitere Staaten sollen folgen, sobald ihre nationalen Verfahren abgeschlossen sind.

Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Spanien steigen mit zusammen rund 2 Milliarden Euro beim ersten Closing des Tech-Champions-Dachfonds ein. Weitere Staaten sollen folgen, sobald ihre nationalen Verfahren abgeschlossen sind. Institutionelle Investoren: 15 Banken, Versicherungen, Pensionsfonds und Stiftungen haben ihre Absicht erklärt, zusammen mehr als 8 Milliarden Euro beizusteuern. Dazu zählen die niederländischen Pensionsverwalter APG, PGGM und MN, die Banken ABN AMRO, Santander, BBVA und Danske Bank, der italienische Vermögensverwalter Azimut, die Stiftung Compagnia di San Paolo, die französische Tibi-Initiative und die Uniqa Insurance Group.

Angekündigt wurde das am Rande des Treffens der EU-Finanzminister:innen in Brüssel. Die ersten Investitionsentscheidungen sollen laut EIB binnen weniger Wochen fallen. „Europa hat erstklassige Talente, innovative Unternehmen und technologische Führungsstärke“, sagt EIB-Präsidentin Nadia Calviño. Die Allianz sei ein Katalysator, um Kapital in großem Stil zu mobilisieren.

Wie der Dachfonds funktioniert

Das Geld ist Teil der zweiten European Tech Champions Initiative (ETCI 2), mit der insgesamt bis zu 80 Milliarden Euro in europäische Tech-Firmen gelenkt werden sollen. Der Dachfonds investiert nicht direkt in Startups, sondern in große Venture-Capital-Fonds, die wiederum schnell wachsende Unternehmen finanzieren. Die durchschnittlichen Tickets sollen bei rund 200 Millionen Euro liegen. Im Fokus stehen etwa KI und Deep Tech, Life Sciences, Cybersecurity und Raumfahrt.

Parallel startet die EIB die zweite Auflage ihrer Defence Equity Facility für Verteidigung, Raumfahrt und Cybersecurity. Sie soll 1 Milliarde Euro einsammeln, die EU-Kommission sagt 100 Millionen Euro zu, dazu kommen unter anderem Litauen und Bulgarien.

Was die erste Runde gebracht hat

Die erste ETCI war 2023 mit sechs EU-Staaten und einem Volumen von rund 3,9 Milliarden Euro gestartet. Laut EIB hat sie 15 große VC-Fonds unterstützt, die wiederum mehr als 50 Unternehmen in der EU finanziert haben. 16 davon sind inzwischen Unicorns mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde Euro.

Österreich hinkt hinterher

Für Österreich ist die Nachricht zwiespältig. Mit der Uniqa ist zwar ein heimischer Versicherer an Bord, als Staat fehlt Österreich aber unter den sieben Mitgliedsländern beim ersten Closing. Auch der eigene Dachfonds lässt auf sich warten: Er wurde im September 2025 vom Ministerrat beschlossen, soll laut Industriestrategie aber erst Anfang 2027 operativ werden. Wie Trending Topics kürzlich berichtete, sind für ihn in der laufenden Legislaturperiode bis 2029 nur rund 23 Millionen Euro budgetwirksam vorgesehen.

Andere Länder sind weiter. Neben ETCI 2 laufen nationale Programme wie die französische Tibi-Initiative und die deutsche WIN-Initiative, auf EU-Ebene kommt der Scaleup Europe Fund der EU-Kommission dazu.

Steuergeld für Tech-Fonds als Streitfrage

Unumstritten sind staatlich getragene Milliardenfonds für Tech allerdings nicht. Schon bei der ersten ETCI argumentierte Dries Faems, Professor an der WHU Otto Beisheim School of Management, es gebe kein klares Marktversagen, das den Einsatz von Steuergeld rechtfertige. Öffentliche Geldgeber würden nach ersten Fehlschlägen zudem eher auf sichere Wetten setzen, und politische Interessen könnten bei der Verteilung mitspielen. Sinnvoller sei es, den digitalen Binnenmarkt zu vereinheitlichen. Dazu kommt: Bei den 8 Milliarden Euro der institutionellen Investoren handelt es sich vorerst um Absichtserklärungen, verbindlich zugesagt sind bisher die rund 2 Milliarden Euro der Mitgliedsstaaten.