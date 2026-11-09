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Der Zinskampf der Neobanken in Österreich geht in die nächste Runde: Scalable Capital bietet ab sofort ein Festgeld mit bis zu 3,25 Prozent pro Jahr an. Erst im Oktober ist der Münchner Neobroker mit seiner Bankniederlassung in Wien steuereinfach geworden. Jetzt greift er Trade Republic und Revolut beim Sparen an. Wer wo am meisten bekommt, hängt aber stark davon ab, wie lange man sein Geld binden will und ob man Neukund:in ist.

Das neue Angebot von Scalable

Das Scalable Festgeld gibt es mit drei Laufzeiten:

6 Monate: 2,75 Prozent pro Jahr

2,75 Prozent pro Jahr 12 Monate: 3,00 Prozent pro Jahr

3,00 Prozent pro Jahr 24 Monate: 3,25 Prozent pro Jahr

Angelegt werden kann ab 1 Euro und ohne Obergrenze, Kund:innen können bis zu fünf Festgeldkonten gleichzeitig führen. Das Geld wird laut Scalable in Echtzeit vom Depot oder Tagesgeldkonto übertragen und sofort verzinst, während der Laufzeit ändert sich der Zins nicht. Gebühren für Kontoführung oder Transaktionen fallen keine an.

Daneben bleibt das Tagesgeld mit 2,60 Prozent, für Neu- und Bestandskund:innen, ohne Obergrenze und mit monatlicher Auszahlung. Der Satz ist allerdings nur teilweise fix: Er setzt sich aus dem Einlagensatz der Europäischen Zentralbank minus 1 Prozentpunkt sowie einem Zusatzzins von 1,1 Prozentpunkten zusammen. Dieser Zusatzzins gilt nur bis zur nächsten EZB-Sitzung und ist danach freiwillig und veränderbar.

Scalable, Trade Republic und Revolut im Vergleich

Scalable Capital Trade Republic Revolut Zinsen auf Guthaben 2,60 % (variabel, ohne Obergrenze) 3,00 % für Neukund:innen bis 50.000 Euro, sonst 2,50 % 1,00 % bis 2,00 % je nach Abo Festgeld 2,75 % (6 Monate), 3,00 % (12 Monate), 3,25 % (24 Monate) kein Festgeld kein Festgeld Zinsauszahlung monatlich monatlich täglich KESt automatisch ja ja nein, erst ab 2027 geplant Einlagensicherung 100.000 Euro, mit PRIME+ bis 500.000 Euro 100.000 Euro pro Partnerbank 100.000 Euro (Litauen)

Beim Tagesgeld liegt Trade Republic vorne, zumindest für Neukund:innen. Der Berliner Neobroker zahlt ihnen in Österreich derzeit 3,00 Prozent auf Guthaben bis 50.000 Euro, und zwar bis auf Widerruf. Mit diesem Satz hatte Trade Republic schon im Frühjahr samt Brad Pitt als Testimonial um österreichische Kund:innen geworben. Bestandskund:innen bekommen 2,50 Prozent und können sich den höheren Satz nur über Empfehlungen sichern, für drei Monate pro geworbenem Neukunden. Ein klassisches Festgeld hat Trade Republic nicht im Angebot.

Revolut fällt beim Zins deutlich ab. Die Neobank zahlt laut dem Vergleichsportal sparzinsen.at 1,00 Prozent im Standard-Tarif, 1,25 Prozent im Premium- und 1,50 Prozent im Metal-Tarif. Die 2,00 Prozent gibt es nur im teuersten Abo Ultra. Dafür werden die Zinsen täglich gutgeschrieben. Der größere Haken für Österreicher:innen: Revolut ist noch nicht steuereinfach, die Zinsen müssen also selbst in der Steuererklärung angegeben werden. Das soll sich erst 2027 mit der österreichischen Niederlassung und AT-IBAN ändern.

Fixieren oder flexibel bleiben?

Ob sich das Festgeld lohnt, hängt auch an der Europäischen Zentralbank. Sie hat den Einlagensatz heuer im Juni und September um jeweils 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent angehoben und Ende Oktober nicht weiter verändert. Die nächste Sitzung steht Mitte Dezember an, viele Ökonom:innen rechnen wegen der hohen Inflation mit einer weiteren Erhöhung. Steigen die Leitzinsen, dürften auch die variablen Tagesgeldzinsen nachziehen, während der Festgeldzins für die gesamte Laufzeit gleich bleibt. Sinken sie, ist es genau umgekehrt.

Unter dem Strich ein reales Minus

Bei allem Wettbewerb um die beste Rendite bleibt ein Problem: Keines der Angebote gleicht die Teuerung aus. Die Inflation in Österreich lag im Oktober laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 3,6 Prozent. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer von 25 Prozent bleiben vom Spitzenzins des Scalable Festgelds von 3,25 Prozent nur noch rund 2,44 Prozent übrig, vom Tagesgeld mit 2,60 Prozent rund 1,95 Prozent. Real verlieren Sparer:innen damit derzeit auch beim besten Angebot an Kaufkraft.