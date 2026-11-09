SRTD: Deutsches BioTech-Startup sammelt 31,5 Mio. Euro ein

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In einer der größten europäischen Biotech-Seed-Runden hat das deutsche Startup SRTD 31,5 Millionen Euro eingesammelt, berichtet das Handelsblatt. Die Jungfirma aus Jülich bei Aachen entwickelt Medikamente auf Basis einer neuen Generation der mRNA-Technologie. Die Technologie erkennt erkrankte Zellen und nutzt mRNA, um sie abzutöten oder umzuprogrammieren. Diese Methode soll gesundes Gewebe schonen und die Behandlung sicherer und zielgerichteter machen.

SRTD macht Zellbehandlung schonender

Angeführt wird die Runde von der französischen Investmentgesellschaft Mérieux Equity Partners. „SRTD eröffnet ein völlig neues Feld, das der Markt im mRNA-Bereich bisher so noch nicht gesehen hat“, sagt Kristin Thompson, Direktorin bei Mérieux Equity Partners. Viele aktuelle Behandlungen wirken nicht gezielt auf erkrankte Zellen, sondern im gesamten Körper. Das deutsche Startup will die Behandlung schonender gestalten.

Mit dem neuen Kapital will die 2019 gegründete Jungfirma die Entwicklung von Wirkstoffen für die Onkologie sowie für Autoimmun- und Fibroseerkrankungen vorantreiben. Für den ersten Wirkstoffkandidaten soll 2029 die erste klinische Studie mit Menschen beginnen. Thompson beschreibt die Plattform als vielseitig einsetzbar und modular, „wie ein Legostein“.

Synergien mit Biontech möglich

Bei mRNA-Therapien erhalten Patient:innen einen personalisierten Bauplan für ihre Zellen. So soll der Körper selbst gegen Krankheiten vorgehen können. Ende 2020 kam die Technologie erstmals kommerziell zum Einsatz, nämlich als Impfstoff gegen Covid-19 durch die Biontech-Gründer.

Ein Konkurrent wäre Biontech laut Thompson allerdings nicht. Gegebenenfalls wären später sogar Synergieeffekte möglich. Die Plattform von SRTD könnte sich mit mRNA-Impfstoffen und weiteren Medikamenten von Biontech kombinieren lassen.

Neben Mérieux Equity Partners investiert auch der Boehringer Ingelheim Venture Fund und Lilly Ventures bei der aktuellen Runde. Ebenfalls dabei sind der High-Tech Gründerfonds und die NRW Bank.

„mRNA ist längst nicht mehr nur ein Thema für die Medizin, sondern auch für die Frage, wie unabhängig Europa in Schlüsselbereichen aufgestellt ist“, erklärt Thompson von Mérieux Equity Partners. Wer präzise mRNA-Therapien und Impfstoffe selbst entwickeln und herstellen könne, gewinne an Gewicht.