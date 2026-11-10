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Während viele Risikokapitalgeber monatelang um Geld bei Investor:innen werben müssen, war redalpine in weniger als einem Jahr fertig: Der Schweizer VC hat soeben seinen achten Frühphasenfonds redalpine Capital VIII (RAC VIII) mit 250 Millionen US-Dollar (rund 225 Millionen Euro) geschlossen. Der Fonds war überzeichnet und ist damit größer als sein Vorgänger, der 2024 auf 200 Millionen Dollar kam. Insgesamt verwaltet redalpine nun mehr als 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,26 Milliarden Euro).

Wohin das Geld fließt

Mit RAC VIII will redalpine in rund 20 europäische Startups in der Seed- bis Series-A-Phase investieren, ausgewählt aus mehr als 5.000 Unternehmen, die sich jährlich bewerben. Die Tickets liegen zwischen 1 und 15 Millionen Dollar, häufig führt redalpine die Runden an. Im Fokus stehen Firmen an der Schnittstelle von Software und Wissenschaft. Die Hälfte des Investmentteams hat laut redalpine einen naturwissenschaftlichen oder technischen Hintergrund.

Die ersten drei Investments aus dem neuen Fonds:

Enact Intelligence: Das Zürcher Robotik-Startup will Robotern Fingerspitzengefühl beibringen und hat kürzlich 30 Millionen Dollar Pre-Seed unter anderem von Yann LeCun eingesammelt.

Das Zürcher Robotik-Startup will Robotern Fingerspitzengefühl beibringen und hat kürzlich 30 Millionen Dollar Pre-Seed unter anderem von Yann LeCun eingesammelt. Helical: Das Londoner Startup baut ein virtuelles KI-Labor für die Wirkstoffforschung, redalpine hatte bereits die Seed-Runde über 10 Millionen Dollar angeführt.

Das Londoner Startup baut ein virtuelles KI-Labor für die Wirkstoffforschung, redalpine hatte bereits die Seed-Runde über 10 Millionen Dollar angeführt. Arlequin AI: Das Team aus Paris, Berlin und London entwickelt eine KI-Architektur zum Schutz kritischer Systeme und arbeitet mit Behörden zusammen.

„Künstliche Intelligenz gleicht die Startbedingungen für Gründer global an“, sagt General Partner Sebastian Becker. „Einen Vorteil hat, wer die Wissenschaft hinter dem Produkt und die schwersten Probleme am besten versteht.“

Aviva, Flexstone und die KfW als Geldgeber

Zu den Limited Partners von RAC VIII zählen bestehende und neue Investoren, darunter der britische Vermögensverwalter Aviva Investors, Flexstone Partners und die deutsche Förderbank KfW. Gegründet wurde redalpine 2006 in Zürich, heute sitzt der VC in Zug und hat Büros in Berlin und London.

Zum Portfolio zählen bekannte Namen wie Mistral AI, N26 und Proxima Fusion. Beim Münchner Fusions-Startup hatte redalpine die Seed-Runde angeführt, im Sommer holte Proxima 411 Millionen Euro bei einer Bewertung von 2,4 Milliarden Euro. Seit 2023 hat redalpine nach eigenen Angaben zwölf Beteiligungen verkauft oder an die Börse gebracht. Dazu zählt das Schweizer Biotech Araris, das der japanische Pharmakonzern Taiho für bis zu 1,14 Milliarden Dollar übernommen hat, sowie laut redalpine Memo Therapeutics (an Ipsen) und das KI-Sicherheits-Startup Lakera (an Check Point). Die Startups aus dem Vorgängerfonds RAC VII haben zusammen mehr als 1,1 Milliarden Dollar von Investor:innen eingesammelt.

Die Konkurrenz

redalpine ist nicht der einzige VC, der heuer frisches Geld für europäische Tech-Startups einsammelt. In Zürich hat Lakestar mit Lakestar Resilience I einen Fonds über 300 Millionen Dollar für Verteidigungs- und Dual-Use-Technologien geschlossen. Der Investor Headline hat für seinen achten Fonds 400 Millionen Dollar für Seed- und Series-A-Runden im KI-Bereich geholt, Accel kommt mit seinem neuen Europa-Fonds auf 800 Millionen Dollar. In Deutschland hat Uplift Ventures einen Deep-Tech-Fonds über 100 Millionen Euro aufgelegt, der ebenfalls in Seed- bis Series-A-Runden investiert.

Geld fließt zu den Etablierten

Das Fundraising bleibt für viele VCs allerdings schwierig. Europäische Wagniskapitalfonds haben laut PitchBook bis Ende September 2026 insgesamt 14,9 Milliarden Dollar in 111 Fonds eingesammelt, nach 15,5 Milliarden Dollar im gesamten Vorjahr, wie die Plattform SeedBlink zusammenfasst. Das Geld konzentriert sich dabei auf die größten Fonds, abseits davon bleibt der Markt laut PitchBook angespannt. Im DACH-Raum schlossen 2022 laut PitchBook noch 83 VC-Fonds mit zusammen 6,2 Milliarden Euro, in den ersten neun Monaten 2025 waren es nur 21 Fonds mit 2,0 Milliarden Euro. Vom Start bis zum finalen Closing vergehen im Median 26 Monate.

Für etablierte Häuser mit nachweisbaren Exits wie redalpine ist das ein Vorteil, für neue und kleinere Fondsmanager:innen wird es dagegen enger. Zudem brauchen Deep-Tech-Startups oft viele Jahre und viel Kapital, bis sie Umsätze machen oder verkauft werden können. Ob sich die Wette auf Fusionsenergie, Robotik und KI-Biotech auszahlt, zeigt sich deshalb erst in vielen Jahren.