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Zyklus-Apps gibt es zuhauf, die meisten sind aber für eine einzige Person gebaut: Der Wiener Entwickler Stefan Renzler will das mit seiner neuen App Ovulyx ändern und richtet sie gezielt an Paare. Beide sollen früh sehen, welche Phase ansteht, und gemeinsam herausfinden, was in welcher Phase guttut. Die App ist für iPhone, Android und im Browser in 29 Sprachen erhältlich, im App Store in 152 Ländern, bei Google Play in 137.

So funktioniert die App

Die Nutzerin trägt in einem Tagebuch ein, wie es ihr geht: Stimmung, Energie, Symptome und Blutung. Daraus berechnet Ovulyx, wann die nächste Periode, die PMS-Tage und das fruchtbare Fenster voraussichtlich kommen. Bei unregelmäßigem Zyklus zeigt die App laut Renzler eine Zeitspanne statt eines festen Datums an. Ovulyx ist ausdrücklich kein Medizinprodukt und keine Verhütungsmethode, die Prognosen beruhen auf statistischen Methoden und den eigenen Angaben.

Kern der App ist ein Erfahrungsspeicher: Paare halten fest, was sie in einer Phase ausprobieren, etwa eine Wärmflasche, einen ruhigen Abend oder einen Spaziergang, und bewerten, wie es war. Mit jedem Zyklus soll so sichtbar werden, was sich bewährt. „Fast jedes Paar ahnt irgendwann, wann es schwieriger wird, aber kaum eines weiß genau, was dann wirklich hilft“, sagt Renzler.

Die Partner-Ansicht

Partner:innen verbinden sich über einen Einladungscode und bekommen eine eigene Ansicht. Dort sehen sie, welche Phase gerade ist und was guttun könnte. Per Tap lassen sich kleine Nachrichten wie „Ich hab an dich gedacht“ schicken, dazu kommen gemeinsame Termine, Erinnerungen und To-dos. Was geteilt wird, entscheidet laut Ovulyx immer die Person mit Zyklus, private Notizen bleiben privat. Die App ist für alle Beziehungsformen gedacht, auf Wunsch auch mit mehreren Verbindungen.

Außerdem gibt es eigene Modi für Kinderwunsch und Wechseljahre sowie einen Import aus den Apps Flo und MyNFP.

Preise

Die App kann 30 Tage kostenlos getestet werden. Danach kostet Ovulyx Premium 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr, ein Abo gilt für die Nutzerin und eine Partner-Verbindung. Jede weitere Verbindung kostet 1,99 Euro pro Monat. Hinter Ovulyx steht laut Pressebereich ein Einzelunternehmer ohne Investor:innen. Nutzerzahlen nennt Renzler keine.

Die Konkurrenz

Ganz allein ist Ovulyx mit der Idee nicht. Der Marktführer Flo bietet mit „Flo for Partners“ eine Funktion, bei der Partner:innen über einen Code verbunden werden und Artikel, Videos und Tipps zum Zyklus bekommen. Bei der Berliner App Clue lassen sich mit Clue Connect Periode, fruchtbare Tage und PMS-Phase mit einer Person teilen, das Teilen setzt allerdings ein Abo von Clue Plus voraus. Stimmung, Energie oder Schmerzen sieht die verbundene Person dort nicht. Ovulyx setzt mit dem gemeinsamen Erfahrungsspeicher und den Nachrichten zwischen den Partner:innen stärker auf die Beziehung selbst.

Sensible Daten, hohe Hürde

Zyklusdaten gehören zu den heikelsten Daten, die eine App sammeln kann. Wie groß das Risiko ist, zeigt der Fall Flo: Ein Geschworenengericht in Kalifornien entschied im vergangenen Jahr, dass Meta über die App heimlich Gesundheitsdaten von Nutzerinnen abgegriffen und damit gegen kalifornisches Datenschutzrecht verstoßen hat, wie der Standard berichtete. Bei einer Paar-App kommt hinzu, dass die Daten bewusst mit einer weiteren Person geteilt werden.

Ovulyx verspricht, keine Daten zu verkaufen und Gesundheitsdaten nie für Werbung zu verwenden. Werbung gibt es demnach nur nicht-personalisiert, gespeichert wird in Westeuropa nach DSGVO, Datenexport und Kontolöschung sind jederzeit in der App möglich. Unabhängig überprüft sind diese Angaben bislang nicht.