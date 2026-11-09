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Der Protein-Boom im Supermarkt hat einen österreichischen Gewinner: Das Proteindrink-Startup mucki hat soeben die Marke von 10 Millionen Euro Umsatz-Run-Rate überschritten, und zwar früher als erwartet. Das gab Gründer Alexander Novotny in einem LinkedIn-Posting bekannt. Gleichzeitig nimmt mucki die Gespräche für seine Series-A-Finanzierung wieder auf.

Was hinter den 10 Millionen steckt

Novotny spricht zwar von „10M ARR“, gemeint ist aber die sogenannte L3M-Run-Rate: Die Umsätze der vergangenen drei Monate werden auf ein ganzes Jahr hochgerechnet. Die Kennzahl bildet damit das aktuelle Verkaufstempo ab und ist mit wiederkehrenden Abo-Umsätzen von Softwarefirmen nur bedingt vergleichbar. Für das kommende Jahr erwartet mucki mindestens 15 Millionen Euro Umsatz.

Das Wachstum kommt vor allem aus dem Handel. Heuer haben sich die Umsätze im österreichischen Handel laut Novotny verdreifacht, im deutschen Handel vervierfacht. Auch das Direktgeschäft über den eigenen Onlineshop wachse stark. Konkrete Zahlen zum Gewinn nennt das Unternehmen nicht.

Von Billa bis Kaufland

mucki ist in Österreich bei Billa, Spar, Interspar und MPreis gelistet, in Deutschland bei Rewe, Edeka und ab sofort in ganz Deutschland bei Kaufland. Bei Rewe will mucki bis Monatsende 60 Prozent der deutschen Filialen abdecken, bei Kaufland alle. Kaufland führt die drei Grundsorten Vanille, Banane und Schokolade.

Für Aufsehen sorgte heuer der Proteindrink mit Schwedenbomben-Geschmack, eine Kooperation mit der Traditionsmarke Niemetz, die inzwischen bei Billa und Spar erhältlich ist. Neu ist eine Bananenmilch, die seit wenigen Wochen in allen Billa-Filialen steht. In Bayern ist die Protein-Schokomilch laut Novotny seit ihrer Einführung der umsatzstärkste trinkfertige Proteindrink pro Filiale.

Series A nach bewusster Pause

Das Geld will mucki nun für weitere Produkte und mehr Marketing einsetzen. Nach einer „bewussten Pause“, um sich auf das operative Geschäft zu konzentrieren, sucht das Unternehmen zusätzliche Partner für die Fortsetzung seiner Series-A-Runde. Präsentieren will sich mucki kommende Woche bei einer Konferenz der Investmentbank Houlihan Lokey in London.

Hinter mucki steht das Unternehmen AnovonA rund um Gründer Alexander Novotny, das 2014 gegründet wurde und bis 2020 ohne externes Kapital auskam. Zuletzt hatte das Startup Ende 2024 knapp 1 Million Euro von bestehenden Investor:innen eingesammelt, die Bewertung lag damals bei mehr als 14 Millionen Euro. Zu den Geldgebern zählen unter anderem SalzburgMilch und der Mineralwasserhersteller Vilsa. Als Werbegesicht hat mucki zudem den Fußballprofi Marko Arnautović an Bord.

Die Konkurrenz

Der Markt für Proteinprodukte ist hart umkämpft. In den Kühlregalen stehen etwa die Proteindrinks von Müllermilch, Ehrmann und Arla, dazu kommen Marken wie YFood, die zu Nestlé gehört, und Riegelhersteller wie Barebells. Wie groß das Geschäft geworden ist, zeigen Zahlen des Marktforschers NielsenIQ: Im deutschen Handel wuchs der Umsatz mit Molkereiprodukten mit Proteinversprechen im Jahr bis März 2026 um 21,5 Prozent, jener ohne solche Aussagen nur um 2,2 Prozent.

Ein Trend mit Preisaufschlag

Ob der Boom anhält, ist umstritten. Laut NielsenIQ zahlen Kund:innen für Produkte mit Proteinversprechen im Schnitt rund 40 Prozent mehr. Die Verbraucherzentrale Hamburg hält solche Produkte für die meisten Menschen für überflüssig: „Laut Studien nehmen die meisten Menschen in Deutschland bereits mehr Protein auf, als sie eigentlich brauchen“, heißt es dort. Der Nutzen sei „für die Mehrheit der Bevölkerung gering bis nicht vorhanden“. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, für Sportler:innen etwas mehr.