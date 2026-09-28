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Wer 130 Milliarden Dollar in Rechenzentren steckt, will irgendwann auch Rechnungen dafür schreiben. Meta hat soeben eine neue Geschäftseinheit namens Meta Enterprise Platform angekündigt, mit der der Konzern seine KI-Modelle, Agenten und Infrastruktur erstmals gebündelt an Unternehmen und Entwickler:innen verkaufen will. Geführt wird die Sparte von Chirantan „CJ“ Desai, bis zuletzt CEO von MongoDB, der als Chief Enterprise Platform Officer direkt an Mark Zuckerberg berichtet. Damit tritt der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern in ein Geschäft ein, das bisher Hyperscalern wie Microsoft, Google und Amazon sowie spezialisierten KI-Cloud-Anbietern vorbehalten war.

„Wir glauben, dass Superintelligenz bedeutende neue Chancen für alle Menschen und Unternehmen schaffen wird“, schreibt Zuckerberg in der Mitteilung. „Heute starten wir die nächste große Säule unseres Geschäfts, Meta Enterprise Platform, um Unternehmen dabei zu helfen, KI zu nutzen, um auf neue Weise zu wachsen und sich zu transformieren.“ Die neue Sparte werde „unsere Stärken nutzen, die nur wenige andere Unternehmen haben: fortschrittliche Modelle, führende Agenten, Infrastruktur im großen Maßstab und jahrelange enge Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen“.

Was Meta an Unternehmen verkaufen will

Zum Start bringt Meta laut Zuckerberg „unseren gesamten Technologie-Stack“ zu Unternehmen und Entwickler:innen. Konkret genannt werden:

Muse Agent: Der persönliche KI-Agent, den Meta vor wenigen Wochen für Konsument:innen gestartet hat, soll auch in Unternehmen Aufgaben übernehmen.

Der persönliche KI-Agent, den Meta vor wenigen Wochen für Konsument:innen gestartet hat, soll auch in Unternehmen Aufgaben übernehmen. Meta Business Agent: Die im Sommer vorgestellten Agenten für WhatsApp, Instagram und Messenger beantworten Kundenanfragen, buchen Termine und schließen Verkäufe ab.

Die im Sommer vorgestellten Agenten für WhatsApp, Instagram und Messenger beantworten Kundenanfragen, buchen Termine und schließen Verkäufe ab. Muse API: Der programmatische Zugang zu Metas Modellen, mit dem Unternehmen eigene Anwendungen bauen können.

Der programmatische Zugang zu Metas Modellen, mit dem Unternehmen eigene Anwendungen bauen können. Muse Code: Der kürzlich gestartete Coding-Agent, der mit aggressiven Preisen gegen Claude Code von Anthropic und Codex von OpenAI antritt.

Wie das Angebot bepreist wird und wann es außerhalb der USA verfügbar ist, lässt Meta offen. Desai, der zuvor Produkt und Engineering bei Cloudflare geleitet hatte und fast acht Jahre bei ServiceNow war, zuletzt als President und COO, formuliert das Ziel so: „Unser Ziel ist es, Meta zu dem Ort zu machen, an den Unternehmen kommen, um ihr Geschäft zu skalieren.“ Sicherheit und Datenschutz seien, wie bei Muse, von Anfang an in die Enterprise-Produkte eingebaut.

Vom Werbekonzern zur Neocloud

Der eigentliche Kern der Ankündigung ist strategischer Natur. Meta gibt allein heuer laut eigener Prognose zwischen 130 und 145 Milliarden Dollar (rund 111 bis 124 Milliarden Euro) für Investitionen aus, der Großteil davon für KI-Rechenzentren. Bisher hatte der Konzern diese Infrastruktur ausschließlich für sich selbst gebaut: für die Empfehlungsalgorithmen von Facebook und Instagram, das Werbesystem und die eigenen KI-Modelle. Mit der Enterprise Platform ändert sich das. Meta verkauft nun Zugang zu Modellen, Agenten und perspektivisch auch zu reiner Rechenleistung, also genau das, was sogenannte Neoclouds wie CoreWeave, Nebius oder Lambda tun.

Zuckerberg hatte die Richtung bereits beim vergangenen Quartalsbericht vorgezeichnet. „Wir sehen eine große Enterprise-Chance, an Unternehmen zu verkaufen, darunter APIs, Business-Agenten, möglicherweise den direkten Verkauf von Rechenleistung und andere Dienste“, sagte er im Gespräch mit Analyst:innen. Compute könne man „mit einem deutlichen Aufschlag auf das, was wir dafür bezahlt haben“ verkaufen. Es wäre aber „töricht, die gesamte Rechenleistung zu verkaufen und einen kurzfristigen Gewinn mitzunehmen“. Bereits im Frühjahr hatte er ein eigenes Cloud-Geschäft als „definitiv auf dem Tisch“ bezeichnet. Der Verkauf an Unternehmen erfordere allerdings „einen anderen Muskel“ als das Werbegeschäft, räumte Zuckerberg ein. Genau dafür wurde Desai geholt.

Der Druck von der Börse ist dabei nicht zu übersehen. Nach dem letzten Quartalsbericht, bei dem Meta die Investitionsprognose erneut anhob und der Nettogewinn trotz eines Umsatzplus von 28 Prozent zurückging, verlor die Aktie deutlich. Der Erfolg des Muse-Agenten in den vergangenen Wochen hat die Stimmung zwar gedreht, Investor:innen wollen aber sehen, wie aus dem Milliardeneinsatz Umsatz jenseits der Werbung wird. Die Enterprise Platform ist die Antwort darauf: Abos, API-Gebühren und Compute-Verträge statt ausschließlich Anzeigen.

Konkurrenz mit Amazon, Microsoft, Google und OpenAI

Meta betritt damit einen Markt, der hart umkämpft ist. Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud bieten seit Jahren Rechenleistung, Modelle und Entwicklerwerkzeuge aus einer Hand, dazu kommen Produktivitätssuiten wie Microsoft 365 und Google Workspace, die KI-Agenten direkt in den Arbeitsalltag bringen. OpenAI und Anthropic verkaufen ihre Modelle direkt an Unternehmen und haben mit Codex und Claude Code eine treue Entwickler:innen-Gemeinde. Neoclouds wie CoreWeave und Nebius wiederum sind auf die reine Vermietung von GPU-Kapazität spezialisiert und wachsen rasant. Und aus China drängen günstige Open-Weight-Modelle nach, die den Preisdruck erhöhen.

Metas Argument gegen all das: Der Konzern hat bereits Beziehungen zu hunderten Millionen Unternehmen, die auf Facebook, Instagram und WhatsApp werben oder Kund:innen betreuen. Wer dort ohnehin Werbung schaltet, soll künftig auch Agenten, Modelle und Rechenleistung aus derselben Hand beziehen. Ob dieser Ansatz aufgeht, wird sich daran zeigen, ob Meta Enterprise Platform über die eigene Werbekundschaft hinaus Unternehmen gewinnt, die bisher bei den Hyperscalern einkaufen. Wie Amazon zuletzt beim Muse-Agenten gezeigt hat, werden die etablierten Anbieter es Meta nicht leicht machen.