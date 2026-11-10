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Ausgerechnet ein Krieg schafft, woran 30 Klimakonferenzen gescheitert sind: Der weltweite CO2-Ausstoß aus Kohle, Öl und Gas sinkt heuer um 0,4 Prozent auf 38,2 Milliarden Tonnen. Das zeigt das soeben veröffentlichte Global Carbon Budget 2026, an dem mehr als 140 Forschende aus über 90 Institutionen mitgearbeitet haben. Die zweite Überraschung folgt auf dem Fuß: Insgesamt stößt die Menschheit trotzdem so viel CO2 aus wie nie zuvor.

Minus bei Öl, Plus bei Kohle

Der Rückgang geht fast vollständig auf das Konto von Öl. Die Emissionen aus Erdöl fallen um 1,9 Prozent, das ist laut Carbon Brief einer der stärksten Einbrüche seit Beginn der Aufzeichnungen, größer waren sie nur 2020, 2009 und 1992. Ursache ist der Energieschock nach der Sperre der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Kriegs, der auch in Europa die Gaspreise auf über 100 Euro getrieben hat. Gas bleibt mit minus 0,3 Prozent praktisch stabil, Kohle legt um 0,6 Prozent zu.

Region Anteil am Ausstoß Veränderung 2026 China 32 Prozent -0,9 Prozent USA 13 Prozent -1,3 Prozent Indien 8 Prozent +4,4 Prozent EU 6 Prozent -1,5 Prozent Japan 2,5 Prozent -1,0 Prozent Rest der Welt 38 Prozent -0,7 Prozent

In China fällt vor allem der Ölverbrauch, während Erneuerbare kräftig zulegen. In den USA sinkt der Kohleverbrauch nach einem Sprung im Vorjahr wieder. Indien ist der große Ausreißer: Dort wachsen die Emissionen schneller als im Schnitt des vergangenen Jahrzehnts, getrieben von Kohle. Die Zahlen sind Hochrechnungen, die Bandbreite reicht von minus 1,5 bis plus 0,6 Prozent. Ein kleiner Anstieg ist also nicht ausgeschlossen.

Die fünf Überraschungen

Hinter der Schlagzeile stecken mehrere Ergebnisse, die überraschen:

Rekord trotz Rückgang: Rechnet man die Landnutzung dazu, steigt der gesamte CO2-Ausstoß auf den Höchstwert von 43,3 Milliarden Tonnen. Grund sind Torfbrände und Waldzerstörung in Südostasien, die das beginnende El-Niño-Wetter verschärft. Die Emissionen aus Landnutzung springen von 4,4 auf 5,1 Milliarden Tonnen.

Rechnet man die Landnutzung dazu, steigt der gesamte CO2-Ausstoß auf den Höchstwert von 43,3 Milliarden Tonnen. Grund sind Torfbrände und Waldzerstörung in Südostasien, die das beginnende El-Niño-Wetter verschärft. Die Emissionen aus Landnutzung springen von 4,4 auf 5,1 Milliarden Tonnen. Ohne Ölschock kein Minus: Laut einer Begleitstudie in Nature Climate Change wären die Emissionen ohne den Energieschock weiter gestiegen. Solar, Wind und E-Autos fangen rund 69 Prozent des Anstiegs ab, den die wachsende Energienachfrage verursacht hätte, den Rest erledigten hohe Preise und Lieferengpässe.

Laut einer Begleitstudie in Nature Climate Change wären die Emissionen ohne den Energieschock weiter gestiegen. Solar, Wind und E-Autos fangen rund 69 Prozent des Anstiegs ab, den die wachsende Energienachfrage verursacht hätte, den Rest erledigten hohe Preise und Lieferengpässe. KI ist ein kleiner Posten: Das Wachstum der Rechenzentren, getrieben vor allem von KI, verursachte 2025 rund 0,03 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich. Das sind etwa 2 Prozent des nachfragebedingten Anstiegs.

Das Wachstum der Rechenzentren, getrieben vor allem von KI, verursachte 2025 rund 0,03 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich. Das sind etwa 2 Prozent des nachfragebedingten Anstiegs. Die Natur hat sich erholt: Wälder und Böden nahmen 2025 so viel CO2 auf wie noch nie, rund 13,3 Milliarden Tonnen und damit um die Hälfte mehr als im El-Niño-Jahr 2024. Der neue El Niño dürfte diese Senke 2027 wieder schwächen.

Wälder und Böden nahmen 2025 so viel CO2 auf wie noch nie, rund 13,3 Milliarden Tonnen und damit um die Hälfte mehr als im El-Niño-Jahr 2024. Der neue El Niño dürfte diese Senke 2027 wieder schwächen. Wachstum ohne Emissionen: 40 Länder, die für 26 Prozent des fossilen Ausstoßes stehen, haben ihre Emissionen im vergangenen Jahrzehnt gesenkt und sind wirtschaftlich trotzdem gewachsen. Im Jahrzehnt davor waren es 22.

Ernüchternd fällt dagegen die Bilanz der CO2-Entnahme aus: Neue technische Verfahren gleichen derzeit weniger als 30 Minuten der jährlichen fossilen Emissionen aus.

Das Budget schrumpft weiter

Für das Klima zählt die Summe, und die wächst. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt heuer um 2,2 ppm auf 427,7 ppm und liegt damit 54 Prozent über dem vorindustriellen Niveau. Erst kürzlich hatte die Weltwetterorganisation neue Höchstwerte bei den Treibhausgasen gemeldet.

Um die Erwärmung mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad zu begrenzen, darf die Welt noch 150 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen. Beim aktuellen Tempo ist dieses Budget in weniger als vier Jahren aufgebraucht. Für 1,7 Grad bleiben rund 12 Jahre, für 2 Grad rund 24 Jahre. Auch die UNO geht in ihrem jüngsten Bericht davon aus, dass die Welt die 1,5-Grad-Grenze überschreiten wird. Die Zahlen erscheinen zum Start der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya.

Wendepunkt oder Ausrutscher?

Ob 2026 als Jahr des Emissionsgipfels in die Geschichte eingeht, beurteilen selbst die Autor:innen der Studie unterschiedlich. Zuversichtlich äußert sich Corinne Le Quéré von der University of East Anglia: Saubere Technologien machten bereits einen echten Unterschied, und eine weitere Beschleunigung könne die Wende bei den globalen Emissionen binnen weniger Jahre bringen. Laut der Begleitstudie werden Solar, Wind und E-Autos bis 2028 zwischen 64 und 79 Prozent des Emissionszuwachses aus neuer Nachfrage abfangen.

Deutlich skeptischer klingen ihre Kollegen. Studienleiter Pierre Friedlingstein von der University of Exeter nennt den Rückgang ermutigend, ein von geopolitischen Schocks getriebenes Minus sei aber keine nachhaltige Klimalösung. Glen Peters vom Osloer Klimaforschungsinstitut CICERO betont, ein einzelnes Jahr mit sinkenden Emissionen sei kein Gipfel, solange kein Strukturwandel dahinterstehe. Sein Kollege Robbie Andrew spricht gegenüber Gizmodo von einem kurzfristigen Ausreißer: Öffnet die Straße von Hormus dauerhaft, fällt der Engpass weg. Und selbst im optimistischen Szenario der Begleitstudie liegen die Emissionen 2028 höher als 2025.