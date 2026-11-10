Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Am lautesten applaudieren dem Zukunftsdepot jene, die es anbieten wollen: Bitpanda, froots und Scalable Capital begrüßen den Regierungsentwurf, der Kindern ab 2027 ein steuerbegünstigtes Wertpapierdepot samt 500 Euro Startguthaben bringen soll. In ihren Stellungnahmen zur soeben beendeten Begutachtung verlangen die Fintechs aber deutliche Nachbesserungen. Die Wunschliste reicht von steuerfreien Dividenden über Einzelaktien bis zu Kryptowerten.

Was der Entwurf vorsieht

Der Ministerialentwurf ändert das Einkommensteuergesetz und schafft ein eigenes Startguthaben-Gesetz. Die Eckpunkte:

Startguthaben: 500 Euro vom Staat für jedes Kind, das 2027 oder 2028 zur Welt kommt, finanziert aus dem Familienlastenausgleichsfonds mit höchstens 40 Millionen Euro pro Jahr.

500 Euro vom Staat für jedes Kind, das 2027 oder 2028 zur Welt kommt, finanziert aus dem Familienlastenausgleichsfonds mit höchstens 40 Millionen Euro pro Jahr. Einzahlungen: Bis zu 5.000 Euro pro Jahr, allerdings nur durch die gesetzlichen Vertreter:innen.

Bis zu 5.000 Euro pro Jahr, allerdings nur durch die gesetzlichen Vertreter:innen. Produkte: Fonds und ETFs mit Risikoklasse 1 bis 5 und laufenden Kosten von höchstens 1 Prozent pro Jahr, alternativ Bundesanleihen über ein Bundesschatz-Zukunftskonto. Einzelaktien und Kryptowerte sind nicht vorgesehen.

Fonds und ETFs mit Risikoklasse 1 bis 5 und laufenden Kosten von höchstens 1 Prozent pro Jahr, alternativ Bundesanleihen über ein Bundesschatz-Zukunftskonto. Einzelaktien und Kryptowerte sind nicht vorgesehen. Steuer: Realisierte Kursgewinne bleiben steuerfrei. Laufende Erträge wie Dividenden und Zinsen sind nicht generell befreit.

Realisierte Kursgewinne bleiben steuerfrei. Laufende Erträge wie Dividenden und Zinsen sind nicht generell befreit. Bindung: Bis zum 18. Geburtstag ist das Geld gesperrt, Konto- und Depotgebühren sind in dieser Zeit untersagt.

Bis zum 18. Geburtstag ist das Geld gesperrt, Konto- und Depotgebühren sind in dieser Zeit untersagt. Start: Juli 2027, die Regierung kann den Termin bis Dezember 2027 verschieben.

Die Folgenabschätzung zum Entwurf rechnet laut Bitpanda mit rund 900.000 Zukunftsdepots bis 2031.

Bitpanda: Zehn Punkte, inklusive Krypto

Das Wiener Fintech-Unicorn unterstützt in seiner Stellungnahme das Ziel, Kindern von Geburt an einen steuerbegünstigten Zugang zum Kapitalmarkt zu eröffnen. Die 900.000 Depots seien aber nur erreichbar, wenn das Zukunftsdepot „einfach, digital und bei allen regulierten Anbietern zu gleichen Bedingungen verfügbar ist“, schreibt Bitpanda. Das Unternehmen legt dafür zehn Punkte vor, die wichtigsten:

Digital und für alle Anbieter: Aufklärung, Eröffnung und Meldung sollen vollständig digital möglich sein. Der Anbieterkreis soll ausdrücklich auch Wertpapierfirmen umfassen, E-Geld-Konten sollen als Verrechnungskonto zugelassen werden.

Aufklärung, Eröffnung und Meldung sollen vollständig digital möglich sein. Der Anbieterkreis soll ausdrücklich auch Wertpapierfirmen umfassen, E-Geld-Konten sollen als Verrechnungskonto zugelassen werden. Steuerfreie Erträge: Auch laufende Erträge sollen steuerfrei bleiben, so wie beim Bundesschatz-Zukunftskonto.

Auch laufende Erträge sollen steuerfrei bleiben, so wie beim Bundesschatz-Zukunftskonto. Mehr Einzahler:innen: Dritte wie Großeltern sollen einzahlen dürfen, mit Freigabe durch die Eltern.

Dritte wie Großeltern sollen einzahlen dürfen, mit Freigabe durch die Eltern. Breitere Produktpalette: Einzelaktien sollen begrenzt zugelassen, Bruchteile und tokenisierte Fondsanteile gleichgestellt werden. Eine eng begrenzte Zulassung von Kryptowerten soll bei der Evaluierung 2031 geprüft werden.

Einzelaktien sollen begrenzt zugelassen, Bruchteile und tokenisierte Fondsanteile gleichgestellt werden. Eine eng begrenzte Zulassung von Kryptowerten soll bei der Evaluierung 2031 geprüft werden. Kosten: Der Anbieterwechsel soll kostenfrei sein, Ausgabeaufschläge auf Sparpläne sollen ausgeschlossen werden.

Der Anbieterwechsel soll kostenfrei sein, Ausgabeaufschläge auf Sparpläne sollen ausgeschlossen werden. Länger und weiter: Das Startguthaben soll über 2028 hinaus fließen, mit 18 soll ein steuerneutraler Übergang in ein Vorsorgedepot möglich sein.

froots: Weitersparen bis 25

„Wir begrüßen das Zukunftsdepot ausdrücklich“, schreibt das Wiener Wealth-Tech froots zu seiner Stellungnahme. Es öffne jungen Menschen früh den Zugang zum Kapitalmarkt und fördere langfristigen Vermögensaufbau. Der digitale Vermögensverwalter schlägt vier Anpassungen vor:

Freiwillige Fortführung bis 25: Der Kapitalbedarf entstehe meist erst mit Studium, erster Wohnung oder Berufseinstieg. Ein flexibler Zeitpunkt sei auch aus Anlagesicht sinnvoller als ein starrer Stichtag, der unabhängig von der Marktlage gilt.

Der Kapitalbedarf entstehe meist erst mit Studium, erster Wohnung oder Berufseinstieg. Ein flexibler Zeitpunkt sei auch aus Anlagesicht sinnvoller als ein starrer Stichtag, der unabhängig von der Marktlage gilt. Flexible Einzahlungsgrenze: Nicht ausgeschöpfte Beträge sollen in Folgejahren nachgeholt werden können.

Nicht ausgeschöpfte Beträge sollen in Folgejahren nachgeholt werden können. Laufende Erträge: Zinsen und Dividenden sollen steuerfrei gestellt oder die Steuer gestundet werden, damit der Zinseszinseffekt voll wirkt.

Zinsen und Dividenden sollen steuerfrei gestellt oder die Steuer gestundet werden, damit der Zinseszinseffekt voll wirkt. Startguthaben verlängern: Geschwister sollen nicht je nach Geburtsjahr unterschiedlich behandelt werden.

Dazu kommen Klarstellungen in eigener Sache. Damit das Zukunftsdepot auch mit professioneller Vermögensverwaltung funktioniert, sollen Verwaltungsentgelte nicht als Depotgebühren gelten und ihre Abbuchung nicht als steuerschädliche Entnahme. Der Verwaltungsvertrag soll keine Genehmigung durch das Pflegschaftsgericht brauchen, die Aufklärung soll auch digital durch die betreuende Wertpapierfirma erfolgen können.

Scalable: „Ausdrücklich“ dafür

Auch Scalable Capital, das erst kürzlich eine Bankniederlassung in Wien eröffnet hat, begrüßt den Entwurf in seiner Stellungnahme ausdrücklich. Er setze ein wichtiges Signal für die Kapitalmarktkultur und erleichtere es Familien, frühzeitig und langfristig Vermögen für ihre Kinder aufzubauen.

Einen Schritt weiter geht der Verein Bitcoin Austria. Er begrüßt das Zukunftsdepot ebenfalls, will aber, dass Eltern auch Bitcoin wählen dürfen, entweder als vollständig gedecktes Börsenprodukt oder direkt. Die Liste der zulässigen Anlagen soll per Verordnung erweiterbar sein, weil ein 2027 geborenes Kind bis 2045 spart.

Rückenwind aus der Finanzbranche

Mit ihren Wünschen sind die Fintechs nicht allein. Laut ORF fordert auch die Wirtschaftskammer, dass neben dem Wertzuwachs die laufenden Erträge steuerfrei bleiben. Die Wiener Börse wirbt für eine Befreiung von Dividenden, weil das Investitionen in österreichische Aktien attraktiver mache. Der Interessenverband für Anleger hält die Produktauswahl für zu eng, verlangt börsennotierte Einzelaktien und einen steuerneutralen Übertrag in ein Vorsorgedepot für Erwachsene.

Kritik: Wer nichts sparen kann, hat wenig davon

Deutlich anders sehen das Arbeitnehmer:innenvertretungen, Grüne und Caritas. Der ÖGB hält die Obergrenze von 5.000 Euro für viel zu hoch, nur rund 2 Prozent der Elternhaushalte könnten so viel zur Seite legen. Nach seiner Rechnung bringen die 500 Euro Startguthaben nach 18 Jahren einen Steuervorteil von 304 Euro, bei voller Ausschöpfung sind es mehr als 24.000 Euro. Langfristig koste das Modell potenziell mehrere hundert Millionen Euro. Die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli nennt das Zukunftsdepot „im Kern sozial ungerecht“ und stößt sich daran, dass das Startguthaben aus dem Familienlastenausgleichsfonds kommt, während die Valorisierung der Familienleistungen ausgesetzt ist. Die Caritas kritisiert, dass Millionen in ein Instrument fließen, das vor allem Menschen mit Sparkraft nützt.

Dazu kommen handwerkliche Einwände. Die Arbeiterkammer begrüßt zwar das Gebührenverbot, warnt aber, dass Ausgabeaufschläge, Order- und Transaktionskosten nicht ausgeschlossen sind. Die Nationalbank bemängelt, dass nur Eltern einzahlen dürfen und die Nutzung damit vom Elternhaus abhängt. Und der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt hat Bedenken gegen die Regel, dass ein Kind binnen 62 Tagen nach der Geburt mit Hauptwohnsitz gemeldet sein muss, um das Startguthaben zu bekommen.