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Österreichs Unis forschen auf Weltniveau, gründen aber zu wenig, und genau dieses Geld will jetzt ein neuer Fonds aus den Hörsälen holen.

Noctua Science Ventures, der Pre-Seed-Fonds für Deep-Tech-Spin-offs aus österreichischen Universitäten und Forschungseinrichtungen, hat soeben sein First Closing über 15 Mio. Euro abgeschlossen. Investiert haben unter anderem die Erste Group, Verbund X Ventures, die Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) und der Dachfonds Allocator One, dazu kommen mehrere Deep-Tech-Unternehmer:innen. In den kommenden Monaten sollen selektiv weitere Investor:innen dazukommen, angepeilt ist ein Fondsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro.

Speedinvest und fünf Universitäten

Hinter Noctua steht ein Joint Venture, das ursprünglich von Speedinvest und der TU Wien gegründet wurde. Inzwischen sind auch die TU Graz, die Montanuniversität Leoben, die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und die Johannes Kepler Universität Linz an der operativen Gesellschaft beteiligt. Speedinvest fungiert zudem als regulatorischer Fondsmanager (AIFM). Geführt wird Noctua von Investment Lead Philipp Stangl und Portfolio Lead Lukas Rippitsch.

„Spitzenforschung entfaltet ihren vollen Wert erst, wenn sie den Weg in den Markt findet, oftmals fehlt es jedoch an privater Finanzierung für hochriskante Deep-Tech-Projekte“, sagt Stangl. Für Allocator One, das weltweit ausschließlich in neue Fondsmanager:innen investiert, ist Noctua laut Gründer Michael Ströck das bisher größte Investment in einen europäischen Fonds.

Bis zu 500.000 Euro pro Spin-off

Noctua plant bis zu zehn Investments pro Jahr und steigt als Lead-Investor mit bis zu 500.000 Euro schon in der ersten Finanzierungsrunde ein. Investiert wird technologieoffen und österreichweit, also ausdrücklich auch in Spin-offs von Hochschulen, die nicht zum Gesellschafterkreis gehören. Neben Kapital will der Fonds bei Technologietransfer und IP-Strategie helfen, wissenschaftliche Gründer:innen mit erfahrenen Unternehmer:innen zusammenbringen und darauf achten, dass der Cap Table von Anfang an für spätere Finanzierungsrunden taugt.

Insgesamt sollen so bis zu 40 Spin-offs Geld bekommen. „Wir glauben, dass das für eine reine Pre-Seed-Strategie mit nationalem Fokus eine gute Größe ist, schließlich wollen wir weiterhin sehr selektiv sein und können nur in die allerbesten Spin-out-Teams investieren“, sagt Stangl gegenüber Trending Topics.

Beim Thema KI zieht Noctua eine klare Linie. Gesucht werden Ausgründungen, hinter denen oft jahrelange Forschung steht, häufig auch Patente oder anderes belastbares geistiges Eigentum. Vibe Coding sei ein Werkzeug, um bei Nebenthemen wie dem Go-to-Market schneller voranzukommen, so Stangl. „Wenn die IP rein auf einer AI-generierten Codebasis basiert und der Fokus daher eher auf der Execution liegt, ist es für uns kein Investment Case.“

Mehrere Investments hat Noctua bereits gemacht, zwei davon sind öffentlich: das Wiener Spin-off Turn-Motion und das Grazer TU-Spin-off DiLT Analytics, das mit seiner Software Fehler in der Gebäudetechnik aufspürt.

Kleiner Fonds für eine große Lücke

Der Bedarf ist da. In Österreich bleibt ein großer Teil des geistigen Eigentums aus der Forschung ungenutzt, die Zahl der Ausgründungen liegt im EU-Vergleich niedrig. Und gerade in der frühesten Phase wird das Geld knapper: Kleinere Early-Stage-Fonds tun sich ohne Exits schwer, neues Kapital einzusammeln, wie Investor:innen zuletzt im Founders Dispatch beklagten.

Mit 15 bis 25 Mio. Euro ist Noctua allerdings ein vergleichsweise kleiner Fonds. Bei zehn Deals pro Jahr und bis zu 500.000 Euro Erstinvestment bleibt wenig Spielraum für Folgefinanzierungen, die bei Deep-Tech-Firmen oft deutlich größer ausfallen.

Stangl setzt auf Spezialisierung: „Wir haben uns eine spezielle Nische gesucht und wollen in dieser Nische exzellent sein.“ Gemeint ist ein tiefes Verständnis für das wissenschaftliche Ökosystem in Österreich und die Probleme von Spin-offs, um die besten Teams früh zu sehen und gezielt zu unterstützen. Ganz allein ist Noctua in der Nische auch nicht: Auch xista science ventures in Wien und tecnet equity in Niederösterreich finanzieren forschungsbasierte Startups in der Frühphase, die aws fördert Spin-offs zudem mit eigenen Programmen. Mehr Kapital für die Frühphase könnte auch der geplante Dachfonds des Bundes bringen, der ausdrücklich auch in Fonds für universitäre Spin-offs investieren soll.