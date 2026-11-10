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Teures Heizöl ist schlecht für die Haushaltskasse, aber gut für das Geschäft von Heizma.

Das Wiener EnergyTech Heizma hat im Oktober einen Umsatz von 2,6 Mio. Euro erzielt, so viel wie in keinem Monat seit der Gründung im März 2024. Im April hatte das Startup erstmals die Marke von 2 Mio. Euro Monatsumsatz geknackt. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Heizma nun mit 23 Mio. Euro Umsatz, in wenigen Jahren sollen es rund 100 Mio. Euro sein. Das Team ist inzwischen auf rund 90 Mitarbeiter:innen gewachsen.

Teures Heizöl als Wachstumstreiber

Rückenwind kommt von den Energiepreisen. Heizöl hat sich laut Statistik Austria binnen eines Jahres um 63,1 Prozent verteuert, der Energiepreisindex der Österreichischen Energieagentur lag im September 15,1 Prozent über dem Vorjahr. Entsprechend kommen fast alle Kund:innen aus der fossilen Welt: Im Oktober stiegen 58 Prozent von einer Gas- und 33 Prozent von einer Ölheizung um. 48 Prozent entschieden sich für eine Wärmepumpe, 30 Prozent für eine Photovoltaikanlage und 22 Prozent für beides. Aktuell rüstet Heizma mehr als 80 Häuser pro Monat um.

„Die Wärmewende im Eigenheim ist nicht nur eine ökonomische, sondern immer mehr eine Frage der Souveränität“, sagt Mitgründer und Geschäftsführer Michael Kowatschew, der Heizma gemeinsam mit Alexander Valtingojer und Valentin Perkonigg gegründet hat. Am stärksten wächst die Nachfrage in Niederösterreich, wo die Installationen im ersten Halbjahr um rund 132 Prozent zulegten, österreichweit waren es rund 82 Prozent. In Kärnten ersetzt Heizma bei zwei Dritteln der neuen Wärmepumpen eine alte Ölheizung.

Heizma vs. fonio.ai: Gleiche Liga, anderes Spiel

Mit 23 Mio. Euro spielt Heizma in derselben Größenordnung wie eines der am schnellsten wachsenden KI-Startups des Landes. Das ebenfalls etwa zwei Jahre alte fonio.ai aus Wien, das KI-Telefonagenten für Unternehmen baut, nannte zuletzt rund 19 Mio. Dollar ARR (rund 17 Mio. Euro) und will bis Jahresende 30 Mio. Dollar (rund 27 Mio. Euro) oder mehr erreichen. Auch beim Personal liegen beide nah beieinander, fonio.ai beschäftigt rund 140 Leute.

Vergleichbar sind die Zahlen trotzdem nur bedingt. Heizmas 23 Mio. Euro sind erwarteter Umsatz für das ganze Jahr, also Geld aus tatsächlich verkauften und installierten Anlagen. Der ARR von fonio.ai ist dagegen eine Hochrechnung des aktuellen Abo-Bestands aufs Jahr, die im laufenden Jahr erzielten Erlöse liegen deutlich darunter, weil das Startup zu Jahresbeginn erst bei gut 1 Mio. Dollar ARR stand. Dafür sind die Margen bei Software ungleich höher als bei Wärmepumpen, die eigene Montageteams einbauen müssen. Investor:innen bewerten fonio.ai deshalb nach einem Vielfachen seines ARR, Heizma als Installationsbetrieb mit Software-Unterbau eher nach klassischen Kennzahlen.

Konkurrenz für den digitalen Installateur

Heizma positioniert sich als „digitaler Installateur“ mit digitalen Besichtigungen, integrierter Förderabwicklung und eigener Energiemanagement-Software. Ein ähnliches Modell verfolgen in Deutschland die deutlich größeren Enpal und 1Komma5°, die zuletzt allerdings mit dem Einbruch des Solarmarkts zu kämpfen hatten. Wie stark das Geschäft von Energiepreisen und Förderungen abhängt, zeigt auch der österreichische Wärmepumpenmarkt, der zuletzt eingebrochen war. Der Bund will mit 500 Mio. Euro für die Sanierungsoffensive 2027 Heizungstausch und thermische Sanierung wieder ankurbeln.