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Erst geleakt, dann zurückgezogen, jetzt offiziell: Anthropic will bei seinem Börsengang bis zu 64,4 Milliarden Dollar (rund 57,9 Milliarden Euro) einsammeln, deutlich weniger als die zuvor kolportierten 100 Milliarden. Das geht laut Reuters aus dem soeben aktualisierten Börsenprospekt des Claude-Herstellers hervor. Weitere 26 Milliarden Dollar kommen von Tech-Konzernen wie Google, Nvidia und AMD, die sich über eine Privatplatzierung beteiligen. Zusammen wären das bis zu 90,4 Milliarden Dollar (rund 81,2 Milliarden Euro).

Die Eckdaten

Mit den neuen Angaben startet Anthropic die Roadshow, also die Werbetour bei Investor:innen. Die wichtigsten Punkte laut Reuters:

Preisspanne: 70 bis 78 Dollar je Aktie (rund 63 bis 70 Euro). Verkauft werden Aktien von Anthropic selbst und von einigen bestehenden Investor:innen.

70 bis 78 Dollar je Aktie (rund 63 bis 70 Euro). Verkauft werden Aktien von Anthropic selbst und von einigen bestehenden Investor:innen. Volumen: Bis zu 64,4 Milliarden Dollar am oberen Ende der Spanne.

Bis zu 64,4 Milliarden Dollar am oberen Ende der Spanne. Privatplatzierung: 26 Milliarden Dollar (rund 23,4 Milliarden Euro) von sieben Ankerinvestoren, nämlich Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC.

26 Milliarden Dollar (rund 23,4 Milliarden Euro) von sieben Ankerinvestoren, nämlich Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC. Summe: Bis zu 90,4 Milliarden Dollar.

Bis zu 90,4 Milliarden Dollar. Banken und Börse: Goldman Sachs und Morgan Stanley führen das Bankenkonsortium an, gehandelt wird an der Nasdaq unter dem Kürzel „ANT“.

Vom Leak zur offiziellen Zahl

Die Zahlen haben eine turbulente Vorgeschichte. Am Montag hatte Anthropic den Banken laut Reuters per E-Mail Unterlagen geschickt, in denen von 866,7 Millionen Aktien zu 70 bis 80 Dollar die Rede war, also von bis zu 69,3 Milliarden Dollar. Kurz darauf erklärte eine zweite Mail die Preisangaben für fehlerhaft. Die offizielle Fassung liegt nun am oberen Ende um rund 5 Milliarden Dollar darunter.

Kennzahl Zuvor kolportiert Leak vom Montag Aktueller Prospekt Volumen des Börsengangs 80 bis 100 Milliarden Dollar Bis zu 69,3 Milliarden Dollar Bis zu 64,4 Milliarden Dollar Preisspanne je Aktie Offen 70 bis 80 Dollar 70 bis 78 Dollar Privatplatzierung Nicht bekannt 26 Milliarden Dollar 26 Milliarden Dollar Summe Bis zu 100 Milliarden Dollar Bis zu 95,3 Milliarden Dollar Bis zu 90,4 Milliarden Dollar Bewertung 1,5 bis 2 Billionen Dollar Rund 1,2 bis 1,4 Billionen Dollar (Schätzungen) Bis zu 1,405 Billionen Dollar

Die 100 Milliarden Dollar geisterten seit Wochen durch die Berichte. Schon vergangene Woche hieß es unter Berufung auf das Wall Street Journal, Anthropic könnte nur rund 80 Milliarden Dollar einsammeln. Der Prospekt liegt nun noch einmal darunter.

Damit bleibt auch der Rekord von SpaceX unangetastet. Elon Musks Raumfahrtfirma holte im Juni laut Reuters 75 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von knapp 1,75 Billionen Dollar, mit den zusätzlich an die Banken zugeteilten Aktien waren es 86,2 Milliarden Dollar. Anthropic kommt nur mit der Privatplatzierung über diese Marke.

Mehr als ein Viertel von Chip- und Cloud-Konzernen

Die 26 Milliarden Dollar der Ankerinvestoren verändern das Bild. Mehr als ein Viertel des gesamten Geldes käme von Chip- und Cloud-Konzernen statt von der Börse. Google zählt laut Reuters zugleich zu den Partnern, bei denen Anthropic Rechenleistung für die kommenden Jahre fix gebucht hat. Als wachsende Sorgen der Investor:innen in der KI-Branche nennt Reuters zirkuläre Finanzierungen, mögliche Überkapazitäten bei der Infrastruktur und die Frage, wie schnell aus KI-Investitionen Umsatz wird.

Was das für die Bewertung heißt

Am oberen Ende der Preisspanne wäre Anthropic laut CNBC voll verwässert bis zu 1,405 Billionen Dollar (rund 1,26 Billionen Euro) wert. Das wären rund 46 Prozent mehr als bei der letzten privaten Runde. Am unteren Ende der Spanne ergäben sich rechnerisch rund 1,26 Billionen Dollar. Die Schätzungen vom Montag lagen damit nicht weit daneben: Shay Boloor von Futurum Equities war auf Basis der geleakten Zahlen auf rund 1,4 Billionen Dollar gekommen, die südkoreanische Seoul Economic Daily hatte von 1,18 bis 1,35 Billionen Dollar berichtet.

Der Abstieg in Etappen: Anfang Oktober berichtete Bloomberg von bis zu 2 Billionen Dollar. Zur Veröffentlichung des Börsenprospekts rechneten Investor:innen mit 1,5 bis 1,75 Billionen Dollar. Nach dem Ausverkauf im Zuge der US-Midterms hielten einige nur noch 1 Billion Dollar für realistisch. Laut Reuters drängten mögliche Investor:innen auf eine attraktivere Bewertung, manche sahen die zuletzt diskutierten 1,5 Billionen Dollar am oberen Ende der Erwartungen. Über der letzten privaten Runde liegt die Spanne trotzdem klar: In der Series H im Mai, die 65 Milliarden Dollar einbrachte, wurde Anthropic mit 965 Milliarden Dollar bewertet.

Wofür Anthropic das Geld braucht

Anthropic hat laut Reuters fast 900 Milliarden Dollar an Verpflichtungen für Rechenleistung, unter anderem bei Amazon und Google. Ein Teil davon hängt an Finanzierungen, die das Unternehmen nicht selbst kontrolliert. Rund 69,8 Milliarden Dollar werden laut Prospekt binnen zwölf Monaten fällig. Der Börsengang allein würde diese Summe auch am oberen Ende nicht decken, zusammen mit der Privatplatzierung schon. Allerdings verfügt Anthropic bereits über 146,6 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln.

Das Geschäft wächst weiter, wenn auch langsamer. Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 47 Prozent auf 16,96 Milliarden Dollar (rund 15,2 Milliarden Euro), im Quartal davor waren es noch 144 Prozent gewesen. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 23 Milliarden Dollar, weniger als im Quartal zuvor.

Die Konkurrenz

Im Vergleich zu den Mitbewerbern steht Anthropic damit weiter gut da. OpenAI hat seinen Börsengang abgesagt und seine Finanzierungsrunde von 30 auf 20 Milliarden Dollar gestutzt, bei einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar. Reuters zufolge wäre Anthropic eines der wenigen großen Unternehmen, die in diesem Herbst überhaupt an die Börse gehen.

Wie es weitergeht

Die Preisspanne ist ein Richtwert, der endgültige Ausgabepreis steht erst nach der Roadshow fest. Laut Wall Street Journal ist der erste Handelstag für Donnerstag oder Freitag kommender Woche geplant, Bloomberg zufolge soll der Börsengang noch vor Thanksgiving über die Bühne gehen.

Zeitalter der Wunder oder Risiko fürs Depot?

Der Börsengang gilt als erster Test dafür, was die großen KI-Labore an der Börse wert sind, und die Urteile gehen weit auseinander. Anthropic selbst spricht im Prospekt davon, ein „Zeitalter der Wunder“ herbeizuführen, und warnt im selben Dokument vor existenziellen Risiken für die Menschheit. Auch nüchternere Gefahren stehen dort: Konkurrenten könnten schneller bessere Modelle entwickeln, und die Technik könnte sich schneller entwickeln als die Sicherheitsvorkehrungen.

CNBC-Moderator Jim Cramer nannte den Börsengang einen entscheidenden Test für das Vertrauen in KI-Aktien: Ohne ihn sehe er nicht, wie sich die Branche an der Börse erholen solle. Die Gegner:innen des Börsengangs forderten dagegen erst vor wenigen Tagen in New York, ihn ganz abzusagen, weil die Aktie über Indexfonds rasch in den Pensionsdepots von Sparer:innen landen könnte.