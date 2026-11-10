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Rund 40 Demonstrant:innen gegen einen Billionen-Börsengang: Vor dem New Yorker Büro von Anthropic haben Aktivist:innen soeben gefordert, dass der Claude-Hersteller seinen IPO absagt. Mindestens fünf Personen wurden laut den Organisator:innen festgenommen. Die Gruppe ist klein, ihr zentrales Argument betrifft aber Millionen Menschen: Über Indexfonds könnte die Anthropic-Aktie binnen Wochen in den Pensionsdepots von Sparer:innen landen, ob sie wollen oder nicht.

Was die Gegner:innen fordern

Hinter dem Protest steht Stop Funding Billionaires, eine Kampagne von Gewerkschafts-, Studierenden- und Bürgerinitiativen, an der sich auch Klimaaktivist:innen beteiligen. Das Timing ist kein Zufall: Laut Wall Street Journal trifft Anthropic diese Woche Investor:innen und will kommende Woche an der Nasdaq starten, unter dem Kürzel „ANT“.

„Die Anthropic-Aktie wird voraussichtlich im Eiltempo in Indexfonds aufgenommen, wegen Regeländerungen bei der Nasdaq und anderen Indexanbietern“, sagt Elizabeth Parisian, eine der Führungsfiguren der Kampagne und Direktorin für strategische Kampagnen beim US-Hochschulverband AAUP, gegenüber Trending Topics. „Das bedeutet, dass die Aktie in den meisten Pensionsfonds und Aktienportfolios landen könnte.“ Zum Handelsstart erwartet sie eine extrem hohe Bewertung, die auf „Hype und Prognosen statt auf Gewinnen“ beruhe und es Insider:innen erlaube, Kasse zu machen. „Arbeitnehmer:innen, deren Altersvorsorge in großen Indizes steckt, werden dagegen binnen Wochen nach dem IPO Anthropic-Aktien besitzen. Und wenn der Kurs unweigerlich sinkt, tragen sie die Verluste.“

Der Börsengang gefährde zudem die gesamte Wirtschaft, weil er weiter aufblase, „was die meisten Expert:innen inzwischen für eine KI-Blase halten“, so Parisian. Schon jetzt treibe die Blase die Preise für Alltagsgüter und lenke Investitionen von Dingen wie Wohnraum weg. „Das Platzen der KI-Blase könnte eine Finanz- und Wirtschaftskrise auslösen, Ersparnisse, Jobs und Gemeinden gefährden und zu Rettungspaketen für Milliardär:innen und KI-Konzerne führen.“

Die Kampagne warnt außerdem vor gesellschaftlichen Kosten: Das frische Kapital finanziere den Ausbau einer Technologie mit hohen Umweltkosten, die in Schulen, Spitäler und Militär vordringe und Jobs in historischem Ausmaß gefährde.

Der Protest ist Teil einer breiteren Front. New Yorks Finanzkontrolleur Mark Levine hatte Anthropic schon im Oktober aufgefordert, den Börsengang zu pausieren, eine Petition richtet sich an die begleitenden Banken sowie an BlackRock und Vanguard. Andere Kritiker:innen stoßen sich an der Machtfülle der Gründer:innen, die über eine Sonderaktie stets 50,1 Prozent der Stimmrechte halten.

Wie wahrscheinlich der Fast-Track ist

Wie realistisch ist Parisians Szenario? Ein Blick auf die wichtigsten Indizes:

Index Aufnahme Chance für Anthropic Nasdaq-100 Nach 15 Handelstagen, wenn die Aktie zu den 40 größten Werten zählt Sehr hoch, voraussichtlich im Dezember US-Gesamtmarkt (CRSP, Russell) Bei SpaceX nach rund einer Woche Sehr hoch MSCI World Beschleunigte Aufnahme für sehr große IPOs möglich Offen S&P 500 Frühestens nach 12 Monaten, Gewinne nötig Vorerst keine

Die Nasdaq hat ihre Regeln im Frühjahr geändert: Zählt ein Neuling nach Börsenwert zu den 40 größten Titeln im Index, darf er schon nach 15 Handelstagen einziehen. Bei einer Bewertung von 1 Billion Dollar und mehr nimmt Anthropic diese Hürde locker. Auch die Anbieter von Gesamtmarkt-Indizes, wie sie etwa Vanguards größter Fonds abbildet, nehmen Mega-Börsengänge inzwischen binnen Tagen auf.

Der wichtigste Index bleibt dagegen zu. S&P Dow Jones hat im Juni entschieden, für den S&P 500 keine Ausnahmen zu machen: Neulinge müssen mindestens zwölf Monate gelistet sein und profitabel arbeiten. Anthropic schrieb zuletzt einen Quartalsverlust von 23 Milliarden Dollar (rund 20,7 Milliarden Euro) und kommt damit frühestens Ende 2027 infrage.

Dazu kommt das Gewicht. Die Nasdaq gewichtet Neulinge höchstens mit dem Dreifachen ihres Streubesitzes. Laut Reuters nannte Anthropic gegenüber Banken zunächst 867 Millionen Aktien zu 70 bis 80 Dollar, also bis zu 69,3 Milliarden Dollar (rund 62,3 Milliarden Euro), zog die Angaben aber wieder zurück. Bei der daraus errechneten Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar entspräche das einem Streubesitz von rund 5 Prozent. The Motley Fool schätzt das Startgewicht im Nasdaq-100 auf rund 1 Prozent.

So lief es bei SpaceX

Das Drehbuch gibt es schon. SpaceX ging im Juni zu 135 Dollar je Aktie an die Nasdaq und sammelte 86,2 Milliarden Dollar ein (rund 77,4 Milliarden Euro), der bisher größte Börsengang der Geschichte. Wie Trending Topics damals berichtete, war SpaceX der erste Nutznießer der neuen Regeln:

Der Hype: Am ersten Handelstag schloss die Aktie 19 Prozent im Plus, wenige Tage später erreichte sie mit knapp 226 Dollar ihr Hoch.

Am ersten Handelstag schloss die Aktie 19 Prozent im Plus, wenige Tage später erreichte sie mit knapp 226 Dollar ihr Hoch. Die Indexaufnahme: Gesamtmarkt-Indizes nahmen SpaceX binnen einer Woche auf, der Nasdaq-100 folgte nach 15 Handelstagen Anfang Juli. Am Tag davor schloss die Aktie bei rund 160 Dollar, am Tag der Aufnahme fiel sie um knapp 7 Prozent.

Gesamtmarkt-Indizes nahmen SpaceX binnen einer Woche auf, der Nasdaq-100 folgte nach 15 Handelstagen Anfang Juli. Am Tag davor schloss die Aktie bei rund 160 Dollar, am Tag der Aufnahme fiel sie um knapp 7 Prozent. Der Kater: Anfang August fiel der Kurs zeitweise auf 105 Dollar, 22 Prozent unter den Ausgabepreis und mehr als die Hälfte unter das Hoch.

Anfang August fiel der Kurs zeitweise auf 105 Dollar, 22 Prozent unter den Ausgabepreis und mehr als die Hälfte unter das Hoch. Der Stand heute: Zuletzt schloss SpaceX bei 142 Dollar (rund 128 Euro). Das sind 5 Prozent über dem Ausgabepreis, aber 11 Prozent unter dem Kurs vor der Aufnahme in den Nasdaq-100.

Die erzwungenen Käufe fielen kleiner aus als befürchtet. Vor dem IPO kursierten Schätzungen von 22 bis 27 Milliarden Dollar, JPMorgan bezifferte die passiven Zuflüsse dann auf rund 4,3 Milliarden Dollar (rund 3,9 Milliarden Euro). Nur etwa 5 Prozent der SpaceX-Aktien waren frei handelbar. Der Härtetest steht noch aus: Die Haltefrist für frühe Investor:innen beträgt bis zu 180 Tage und endet damit spätestens im Dezember.

KI-Blase und Midterm-Absturz

Die Sorge vor einer Blase hat zuletzt neue Nahrung bekommen. Nach dem Sieg der Demokrat:innen bei den US-Zwischenwahlen brach der Nasdaq-100 an einem einzigen Tag um mehr als 6 Prozent ein, Chipwerte und Rechenzentrumsbetreiber verloren zweistellig. Dahinter steht die Angst, dass der neue Kongress den Bau von Rechenzentren bremst und KI-Firmen strenger reguliert. Der Index hat sich seither etwas erholt, liegt aber noch rund 9 Prozent unter seinem Rekord vom Oktober. Anthropic trifft das direkt: Statt der einst kolportierten 2 Billionen Dollar ist nun von 1 bis 1,4 Billionen Dollar Bewertung die Rede, Konkurrent OpenAI hat seinen Börsengang bereits abgesagt. Dazu kommen Verpflichtungen von rund 895 Milliarden Dollar für Rechenleistung, also genau für jene Infrastruktur, die politisch unter Druck gerät.

Was gegen die Alarmstimmung spricht

Eine öffentliche Reaktion von Anthropic auf die Forderungen ist nicht bekannt, die Vorbereitungen für den Börsengang laufen weiter. Für das Unternehmen spricht das Wachstum: Im dritten Quartal setzte es rund 17 Milliarden Dollar um (rund 15,3 Milliarden Euro), zwölfmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Auch das Risiko für Indexsparer:innen relativiert sich beim Blick auf SpaceX. Der S&P 500, das Rückgrat der US-Altersvorsorge, nimmt Anthropic vorerst gar nicht auf. Im Gesamtmarkt-Index CRSP machte SpaceX zum Start rund 0,1 Prozent aus: Wer 50.000 Dollar in einem solchen Fonds hielt, besaß laut New York Times SpaceX-Aktien für 57 Dollar. Und die SpaceX-Aktie notiert trotz des Sommertiefs heute über ihrem Ausgabepreis. Wie es bei Anthropic läuft, zeigt sich frühestens kommende Woche.