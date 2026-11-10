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Der meistgesuchte Österreicher der Welt behauptet, einen österreichischen Bundeskanzler zu Fall gebracht zu haben, und der hat inzwischen ein Startup, das drei Milliarden Dollar wert ist.

Die Geschichte klingt wie aus einem Spionagethriller, steht aber in Ermittlungsakten. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte das Global Reporters Network von Axel Springer, darunter Bild und der britische Telegraph, Chatnachrichten von Jan Marsalek, dem untergetauchten Ex-Vorstand von Wirecard. Darin schreibt er im Oktober 2021, etwa zwei Wochen nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz, „wir“ hätten den Kanzler „erfolgreich gestürzt“. Den Rest hätten „die restlichen Chats“ erledigt.

Was in den Chats steht

Adressat der rund 18 Nachrichten war Orlin Roussev, Kopf eines bulgarischen Spionagerings in London, der für Russland gearbeitet hat und in Großbritannien verurteilt wurde. Marsalek nutzte dabei das Pseudonym „Rupert Ticz“. Die britische Polizei hat das Material bei Roussevs Festnahme Anfang 2023 sichergestellt, inzwischen ist es Teil der österreichischen Ermittlungen rund um den Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott, der für Marsalek spioniert haben soll und in erster Instanz zu 49 Monaten Haft verurteilt wurde. Das Innenministerium hat bestätigt, dass die britischen Berichte Teil dieses Verfahrenskomplexes sind.

Konkret brüstet sich Marsalek mit einer Rolle bei der Sicherstellung des Handys von Thomas Schmid, dem früheren Generalsekretär im Finanzministerium und späteren ÖBAG-Chef. Die Chats auf diesem Handy lösten die Ermittlungen zu Postenbesetzungen und zur Inseratenaffäre aus, die im Oktober 2021 zu Hausdurchsuchungen im Kanzleramt und zum Rücktritt von Kurz führten. Österreichische Ermittler prüfen nun, ob Marsalek mit „wir“ Wirecard meinte oder einen russischen Geheimdienst.

Viel Prahlerei, wenig Beweise

Belege für Marsaleks Behauptungen finden sich in den Akten nicht. Schmids Handy wurde bereits im November 2019 beschlagnahmt, also lange vor dem Chat und im Zuge der Ibiza-Ermittlungen. Schmid selbst, inzwischen Kronzeuge der Korruptionsstaatsanwaltschaft, bestreitet jeden Kontakt zu Marsalek. Ed Arnold vom britischen Thinktank RUSI hält es für möglich, dass Marsalek seine Rolle übertreibt, und auch profil-Journalistin Anna Thalhammer, die zu Marsalek recherchiert hat, spricht von Angeberei: Der Wahrheitsgehalt sei „nicht besonders groß“.

Kurz selbst reagierte zurückhaltend. Bei einem Business-Talk in Wien sprach er von „vielen Fragezeichen“ und wollte nicht über Motive spekulieren. Die Ermittlungen in der Inseratenaffäre laufen seit fünf Jahren, Kurz gibt sich „optimistisch“. Den Prozess um mutmaßliche Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss hat er in zweiter Instanz gewonnen.

Was Kurz heute macht

Eine Rückkehr in die Politik schließt der 40-Jährige aus: „Dahin zieht es mich nicht mehr.“ Sein Hauptgeschäft ist inzwischen Dream, ein israelisches Cybersecurity- und KI-Unternehmen, das er 2023 mit Shalev Hulio, dem Mitgründer der Pegasus-Firma NSO Group, und dem KI-Experten Gil Dolev gegründet hat. Kurz ist Präsident des Unternehmens mit Sitz in Tel Aviv, das europäische Hauptquartier liegt in Wien.

Dream verkauft Cybersicherheit und zunehmend KI-Analysewerkzeuge an Staaten und Betreiber kritischer Infrastruktur und tritt damit gegen Palantir an. Im Sommer sammelte das Unternehmen 260 Millionen Dollar bei einer Bewertung von drei Milliarden Dollar ein. Kurz hält nach eigenen Angaben knapp 15 Prozent, auf dem Papier rund 450 Millionen Dollar (rund 410 Millionen Euro) wert. Zuletzt machte Dream mit der Enttarnung einer KI-Agenten-Kampagne gegen Taiwan von sich reden.

Wo Marsalek vermutlich steckt

Marsalek ist seit dem Zusammenbruch von Wirecard im Juni 2020 auf der Flucht, gesucht mit internationalem Haftbefehl wegen Milliardenbetrugs. Laut Recherchen von Bellingcat flog er damals von Klagenfurt über Tallinn nach Minsk und wurde von dort nach Russland gebracht. Spuren, die auf die Philippinen und nach China führten, erwiesen sich als gefälscht.

Seither deutet alles auf Moskau hin. Recherchen von Spiegel, ZDF, Standard und The Insider zufolge lebt Marsalek dort unter wechselnden falschen Identitäten, etwa als Konstantin Bajasow oder Alexander Nelidow, und arbeitet für den Inlandsgeheimdienst FSB. Im Vorjahr tauchten Fotos auf, die ihn in Anzug und Krawatte auf dem Weg zur FSB-Zentrale an der Lubjanka zeigen. Sein Handy soll dort 2024 mehr als 300 Mal eingeloggt gewesen sein, Datenanalysen zeigen zudem Reisen in die besetzten Gebiete der Ostukraine, etwa nach Mariupol. In Deutschland ermittelt die Bundesanwaltschaft inzwischen auch wegen Spionage. Eine Auslieferung durch Russland gilt als ausgeschlossen.