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24 Stunden für die Idee, zwei Minuten für den Pitch: Beim Tourism Technology Festival in Salzburg mussten Teams digitale Lösungen für den Tourismus im Eiltempo bauen und noch schneller verkaufen.

Die vierte Ausgabe des Hackathons fand am vergangenen Wochenende im Rahmen der Fachmesse „Alles für den Gast“ im Messezentrum Salzburg statt. Rund 100 Teilnehmer:innen aus Technologie, Tourismus, Design und Wirtschaft arbeiteten in mehr als 20 Teams an Prototypen. Veranstaltet wurde das Festival von der Dialogschmiede und USECON als Co-Hosts, initiiert von der Österreich Werbung, die auch als Hauptsponsor auftrat.

Participants had 24 hours to build their prototypes. © Dialogschmiede

Sechs Probleme aus der Praxis

Die Aufgaben kamen direkt von Unternehmen und Organisationen aus der Tourismuswirtschaft. Gesucht waren Lösungen für sechs Challenges:

Nebensaison: Wie lässt sich mit vorhandenen Daten belegen, wo in der Off-Season Potenzial liegt?

Wie lässt sich mit vorhandenen Daten belegen, wo in der Off-Season Potenzial liegt? Hoteldaten: Wie können Hotels ihre Daten effizienter auswerten und für Entscheidungen nutzen?

Wie können Hotels ihre Daten effizienter auswerten und für Entscheidungen nutzen? Barrierefreiheit: Wie lassen sich Infos zur Zugänglichkeit touristischer Angebote zuverlässig erfassen und aktuell halten?

Wie lassen sich Infos zur Zugänglichkeit touristischer Angebote zuverlässig erfassen und aktuell halten? Nächtigungszahlen: Wie werden Kennzahlen zu verständlichen, handlungsrelevanten Erkenntnissen?

Wie werden Kennzahlen zu verständlichen, handlungsrelevanten Erkenntnissen? KI-Assistenten: Wie müssen touristische Informationen aufbereitet sein, damit KI-Anwendungen sie finden?

Wie müssen touristische Informationen aufbereitet sein, damit KI-Anwendungen sie finden? Buchung: Wie wird aus einem Familienurlaub mit vier Buchungssystemen ein durchgängiges digitales Erlebnis?

Der gemeinsame Nenner: Daten gibt es im Tourismus meist genug, sie liegen aber verstreut in verschiedenen Systemen und werden kaum verknüpft. Die Challenge zu KI-Assistenten zeigt zudem, dass sich auch Hotels und Destinationen zunehmend damit beschäftigen, wie sie in Antworten von ChatGPT und Co. auftauchen.

Participants at the Tourism Technology Festival 2026. © Dialogschmiede

Die Gewinner:innen

Nach den zweiminütigen Pitches bewertete eine Fachjury Kreativität, Lösungsqualität und den Nutzen für Gäste, Betriebe und Destinationen. Insgesamt wurden 6.000 Euro Preisgeld vergeben:

1. Platz: Tourinators (3.000 Euro)

Tourinators (3.000 Euro) 2. Platz: Patamausis (2.000 Euro)

Patamausis (2.000 Euro) 3. Platz: Hackaton Veterans (1.000 Euro)

Das Team des Tourism Technology Festival 2026 mit Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. © Dialogschmiede

„Über 20 Teams haben innerhalb von nur 24 Stunden gezeigt, was möglich ist, wenn unterschiedliche Kompetenzen, neue Perspektiven und echte Herausforderungen zusammenkommen“, sagt Sabine Gross von der Dialogschmiede. Die Challenge-Partner sollen die Ideen und Lösungsansätze nun in ihre Organisationen mitnehmen. Gespräche über eine Fortsetzung des Festivals im kommenden Jahr laufen bereits.