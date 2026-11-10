Wie klingt Forschung? In Krems wird Wissenschaft zur Musikperformance

Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Nervenzellen, Biosensoren und Nanomaschinen auf der Bühne: In Krems haben Forscher:innen ihre Arbeit am Montag in Klang verwandeln lassen. Bei der Veranstaltung „Innovation trifft Inspiration: Kunst und Wissenschaft im Dialog“ in der Campus Hall machte der libanesische Musiker und Komponist Charbel Haber aus vier niederösterreichischen Forschungsprojekten eine eigens entwickelte Musikperformance. Begleitet wurde er von einer Videoinstallation des Medienkünstlers Markus Wintersberger.

Eingeladen hatten tecnet equity, die Technologiefinanzierungsgesellschaft des Landes Niederösterreich, und die Universität für Weiterbildung Krems. Neben Forschenden kamen Kunstschaffende und Vertreter:innen der Hochschulen zusammen, um neue Zugänge zur Wissenschaftsvermittlung und zur interdisziplinären Zusammenarbeit auszuloten.

Vier Forschungsprojekte als Vorlage

Die wissenschaftliche Basis der Performance lieferten vier Projekte von Hochschulen aus Niederösterreich:

Karl Landsteiner Privatuniversität: Gerald J. Obermair erforscht die Verbindungen zwischen Nervenzellen und ihre Rolle bei neurologischen Erkrankungen.

Universität für Weiterbildung Krems: Matthias Pilecky untersucht, wie sich Ernährung auf die psychische Gesundheit auswirkt.

Danube Private University: Katharina Schmidt entwickelt hochempfindliche Biosensoren zur Früherkennung von Krankheiten.

IMC Krems: Yolanda Salinas Soler forscht an biologisch abbaubaren Nanomaschinen für medizinische und umwelttechnische Anwendungen.

Die musikalische Umsetzung entstand im engen Austausch mit den Wissenschaftler:innen. „Für mich war besonders spannend, die Gedanken und Erkenntnisse der Forschenden aufzugreifen und daraus eine eigene musikalische Sprache zu entwickeln“, sagt Haber. Sein Ziel sei gewesen, eine neue Wahrnehmung der Themen zu ermöglichen, statt die Forschung bloß zu illustrieren.

Kunst als Werkzeug für den Wissenstransfer

Für tecnet ist der Abend Teil einer größeren Strategie. „Forschung und Kunst verbindet die Neugier, Neues zu entdecken. Mit dieser Veranstaltung wollen wir Brücken zwischen unterschiedlichen Disziplinen schlagen und neue Impulse für den Wissenstransfer setzen“, sagt Geschäftsführerin Doris Agneter. Innovation brauche neben technologischem Wissen auch neue Perspektiven und den Mut, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen.

Viktoria Weber von der Universität für Weiterbildung Krems sieht im Dialog mit der Kunst die Chance, Forschungsfragen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Erkenntnisse ließen sich so vermitteln, dass sie Menschen „auch emotional“ erreichen. Landtagspräsident Karl Wilfing, der in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auftrat, betonte, dass die Verbindung von Wissenschaft und Kunst Forschung „für die Menschen erlebbar“ mache.

Im anschließenden Panel diskutierten Vertreter:innen der niederösterreichischen Hochschulen über neue Formen der Zusammenarbeit und die gesellschaftliche Wirkung von Forschung.

Von der Bühne zum Spin-off

Hinter der Kunstaktion steht ein handfestes wirtschaftliches Anliegen. Mit dem Programm „research-to-value next“ unterstützt tecnet Forscher:innen dabei, ihre Erkenntnisse in wirtschaftliche und gesellschaftliche Anwendungen zu überführen. Künstlerische Formate sollen dabei Denkanstöße liefern, Forschung einem breiteren Publikum näherbringen und zusätzliche Kooperationen anstoßen.