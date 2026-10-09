OpenAI-Umsatz 20 Milliarden unter den Erwartungen, KI-Aktien fallen

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Die 70 Milliarden Dollar waren nur eine Hochrechnung: OpenAI hat seinen Investor:innen laut Financial Times mitgeteilt, dass der annualisierte Umsatz Ende September bei knapp 50 Milliarden Dollar (rund 44,5 Milliarden Euro) lag. Kurz davor war in Medienberichten noch von fast 70 Milliarden Dollar die Rede gewesen. Die Nachricht schickte am Donnerstag die KI-Aktien auf Talfahrt.

Brutto gegen netto

Wie die Lücke von 20 Milliarden Dollar entstanden ist, erklärt die FT mit unterschiedlichen Bilanzierungen. Anthropic rechnet Umsätze, die über Cloud-Partner wie Amazon Web Services und Google Cloud laufen, voll in seinen Umsatz ein. OpenAI verbucht dagegen nur den Anteil, der tatsächlich bei der Firma bleibt. Um beide Firmen vergleichbar zu machen, haben Investor:innen die OpenAI-Zahlen hochgerechnet: Zunächst kursierten rund 40 Milliarden Dollar für August, nachdem OpenAI ein Wachstum von mehr als 70 Prozent gemeldet hatte, wurden daraus 70 Milliarden.

Nach der eigenen Rechenmethode läge OpenAI mit 50 Milliarden Dollar hinter Anthropic, das bereits im Juli einen annualisierten Umsatz von 65 Milliarden Dollar (rund 58 Milliarden Euro) gemeldet hatte, allerdings nach der großzügigeren Bruttomethode. Annualisierter Umsatz bedeutet dabei, dass das aktuelle Umsatztempo auf ein ganzes Jahr hochgerechnet wird, tatsächlich verbucht ist das Geld noch nicht. Im gesamten Jahr 2025 setzte OpenAI laut geprüften Zahlen rund 13 Milliarden Dollar um.

Nasdaq rutscht ab

An der Börse kam die Nachricht schlecht an. Binnen einer halben Stunde verlor der Nasdaq 100 am Donnerstagnachmittag mehr als 300 Punkte, der Nasdaq Composite lag zeitweise rund 1,4 Prozent im Minus. Besonders unter Druck gerieten laut CNBC Firmen, deren Geschäft eng an OpenAI hängt, darunter Nvidia, Oracle und CoreWeave. Die Stimmung war ohnehin angespannt: Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen liegt auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten, der Ölpreis über 100 Dollar je Barrel.

Am Freitag versuchte OpenAI gegenzusteuern. Laut Bloomberg erwartet das Unternehmen, bis Ende 2026 einen annualisierten Umsatz von 70 Milliarden Dollar zu erreichen oder zu übertreffen, getrieben vor allem vom Geschäft mit Unternehmen. Die Futures auf den Nasdaq 100 legten daraufhin leicht zu.

Druck vor dem Börsengang

Für OpenAI kommt die Debatte zur Unzeit. Das Unternehmen verhandelt Berichten zufolge über neues Kapital zu einer Bewertung von 1,4 Billionen Dollar und wird an der Börse frühestens Anfang 2027 erwartet. Anthropic könnte schon vorher an die Börse gehen, die Wall Street wartet bereits darauf. Zugleich holt OpenAI im Geschäft mit Firmenkund:innen auf: Laut Daten der Plattform OpenRouter hat das Unternehmen Anthropic dort mit Kampfpreisen fast eingeholt. Vor dem Börsengang werden beide Firmen aber vor allem eines zeigen müssen: vergleichbare und nachhaltige Umsätze.