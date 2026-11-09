Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Der Midterm-Rebound ist schon wieder Geschichte: Bitcoin ist in der Nacht auf Montag unter 75.000 Dollar gefallen und notiert mit rund 74.800 Dollar (etwa 67.200 Euro) so tief wie zuletzt im August. Noch vergangenen Mittwoch war die größte Kryptowährung zurück über 80.000 Dollar gesprungen. Härter als Bitcoin trifft es diesmal Ethereum und XRP, die binnen 24 Stunden jeweils mehr als 5 Prozent verlieren.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Montagmittag.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 74.772,00 Dollar −1,48 % −4,55 % Ethereum (ETH) 2.123,48 Dollar −5,08 % −7,52 % BNB (BNB) 686,12 Dollar −1,55 % −3,10 % XRP (XRP) 1,10 Dollar −5,79 % −13,42 % Solana (SOL) 86,73 Dollar −3,06 % −8,53 % Tron (TRX) 0,3177 Dollar −0,81 % +0,48 % Zcash (ZEC) 1.218,86 Dollar −4,02 % −3,12 % Hyperliquid (HYPE) 73,59 Dollar −4,86 % −14,73 % Monero (XMR) 599,94 Dollar −0,12 % −1,92 % Dogecoin (DOGE) 0,0695 Dollar −2,24 % −8,55 % UNUS SED LEO (LEO) 9,31 Dollar −0,09 % −1,39 % Chainlink (LINK) 10,67 Dollar −0,73 % −6,58 % Cardano (ADA) 0,1785 Dollar −0,97 % −7,78 % Stellar (XLM) 0,1475 Dollar −2,30 % −12,78 % Bitcoin Cash (BCH) 244,47 Dollar −0,40 % −12,39 %

Größte Verlierer binnen 24 Stunden sind XRP, Ethereum und Hyperliquid mit jeweils rund 5 bis 6 Prozent Minus. Auf Wochensicht hat es Hyperliquid und XRP mit fast 15 bzw. gut 13 Prozent am stärksten erwischt, dicht gefolgt von Stellar und Bitcoin Cash. Einziger großer Coin mit Wochenplus ist Tron. Vom Rekordhoch von rund 126.000 Dollar im Oktober 2025 ist Bitcoin inzwischen gut 40 Prozent entfernt, seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 15 Prozent.

Warum der Markt wieder fällt

Den größten Druck machen die Bitcoin-ETFs in den USA. Laut den Daten von Farside Investors zogen Anleger:innen vergangene Woche netto rund 1,28 Milliarden Dollar (rund 1,15 Milliarden Euro) aus den Spot-ETFs ab, so viel wie seit Ende Juni nicht mehr. Allein aus BlackRocks IBIT flossen rund 1,21 Milliarden Dollar ab. Damit sind die gesamten Netto-Zuflüsse des Jahres 2026 aufgebraucht, seit Jahresbeginn stehen die Bitcoin-ETFs laut SoSoValue mit gut 900 Millionen Dollar im Minus. Auch die Ether-ETFs verloren in der sechsten Woche in Folge Geld, zuletzt rund 365 Millionen Dollar.

Dazu kommt der Hebel. Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass Positionen im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar zwangsweise aufgelöst, rund 930 Millionen davon waren Wetten auf steigende Kurse. Auf Ethereum entfielen rund 455 Millionen Dollar, auf Bitcoin nur rund 278 Millionen. Das erklärt zum Teil, warum Ethereum deutlich stärker fällt als Bitcoin.

Auch die Politik lastet auf dem Markt. Nach dem Durchmarsch der Demokraten bei den Midterms rechnen Anleger:innen mit strengerer Aufsicht, etwa wenn Krypto-Kritikerin Elizabeth Warren wie erwartet den Bankenausschuss im Senat übernimmt. Das große Krypto-Gesetz CLARITY dürfte sich weiter verzögern. Und schließlich fehlt der Rückenwind von der Technologiebörse: Krypto machte die Erholung der Tech-Aktien am Freitag laut Investing.com nicht mit, und zum Wochenstart drückt die Spionage-Affäre um Nvidia-Chef Jensen Huang auf die Stimmung bei den KI-Werten.

Was diese Woche wichtig wird

Entscheidend dürften die US-Inflationsdaten werden. Am Dienstag kommen die Verbraucherpreise für Oktober, erwartet wird ein Anstieg um 0,2 Prozent zum Vormonat nach 0,6 Prozent im September. Damals lag die Inflation bei 3,7 Prozent, so hoch wie seit Mai nicht mehr. Am Freitag folgen die Erzeugerpreise. Fallen die Zahlen heiß aus, steigt der Druck auf die Notenbank Fed, die Zinsen hoch zu halten oder sogar anzuheben, was für Bitcoin & Co. traditionell schlecht ist. „Der Markt nach der Wahl bleibt hochvolatil, mit erheblicher Unsicherheit“, schreibt der Finanz-Newsletter The Kobeissi Letter.

Dazu legen mehrere Krypto-Firmen Zahlen vor, darunter die Handelsplattformen eToro und Gemini, der Bitcoin-Miner MARA und der KI-Cloudanbieter CoreWeave, an den viele frühere Bitcoin-Miner ihre Rechenzentren vermieten.

Fear & Greed Index: Angst

Die Stimmung ist entsprechend gedrückt. Der Crypto Fear & Greed Index von Alternative.me steht am Montag bei 29 Punkten und damit im Bereich „Angst“. Am Samstag war er mit 25 Punkten sogar in den Bereich „extreme Angst“ gerutscht, vor einer Woche lag er bei 37 Punkten. Der Index fasst unter anderem Volatilität, Handelsvolumen, Social-Media-Stimmung und die Bitcoin-Dominanz in einem Wert zwischen 0 (extreme Angst) und 100 (extreme Gier) zusammen.

Wo liegt der Boden?

Wie es weitergeht, ist umstritten. Die Analyseplattform TradingKey warnt, dass Bitcoin nach dem Bruch der Marke von 75.000 Dollar um weitere 10 bis 12 Prozent in Richtung 65.000 bis 67.000 Dollar fallen könnte. Der Krypto-Analyst Ali Martinez verweist dagegen darauf, dass Bitcoin beim jüngsten Rückgang über seinem 200-Tage-Durchschnitt geblieben ist, einer viel beachteten Unterstützung. Zur Einordnung: Im Sommer war Bitcoin schon einmal deutlich tiefer, Anfang Juli notierte er unter 60.000 Dollar, bevor er sich im September auf rund 86.000 Dollar erholte.