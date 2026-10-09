Parallel Systems: SpaceX-Alumni entwickeln autonome Güterzüge

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Das US-Startup Parallel Systems entwickelt autonome, batteriebetriebene Schienenfahrzeuge für den Güterverkehr und will damit eine Marktlücke im Kurzstrecken-Frachtgeschäft schließen. Gründer Matt Soule und sein Team arbeiteten zuvor bei SpaceX, wo sie Avionik-Systeme für Raketen entwickelten. Parallel Systems hat laut TechCrunch bereits über 100 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt.

Zu den Investoren von Parallel Systems gehören AVP, Hillspire, Agility Global, Cobalt Capital, Anthos Capital, Congruent Ventures, Riot Ventures und Collaborative Fund.

Mehr Kurzstreckentransporte durch Züge

Die Eisenbahnindustrie war einst Vorreiter technologischer Disruption, doch in den vergangenen Jahren beschränkte sich Innovation im Güterverkehr hauptsächlich auf längere Züge. Diese Strategie, bekannt als Precision Railroading, hat dazu geführt, dass Eisenbahnunternehmen kürzere Strecken aufgegeben haben und einen Teil des Oberflächenfrachtmarkts an Lkw-Firmen abtreten mussten. Während Dieselpreise Rekordhöhen erreichen, gehen Transportunternehmen reihenweise bankrott. Mindestens 16 Lkw-Unternehmen meldeten innerhalb weniger Wochen Insolvenz an.

Parallel Systems hat mit seinem Panther-Fahrzeug eine Lösung entwickelt, die mehrere Tonnen Fracht über bis zu 800 Kilometer ohne menschlichen Operator transportieren kann. „Unsere Technologie ermöglicht es Eisenbahnen, einen Teil des Lkw-Geschäfts zu übernehmen, und das ist zum Vorteil der Öffentlichkeit“, so der CEO Matt Soule. Rund 60 Prozent aller Frachttransporte in den USA liegen unter 800 Kilometer. Dieses Segment wird heute überwiegend von Lkw-Unternehmen bedient.

Parallel Systems testet autonome Züge bereits

Die Fahrzeuge können einzeln oder in Konvois fahren und nutzen im Gegensatz zu herkömmlichen Waggons keine Kupplungen. Diese Design-Entscheidung ermöglicht es den Panthern, sich in Rangierbahnhöfen ohne menschliches Eingreifen zu trennen. Sensoren überwachen kontinuierlich die Gleise auf Hindernisse. Weil das System auf bestehender Schieneninfrastruktur läuft, trägt es nicht zu Verkehrsstaus bei, und der Batteriebetrieb eliminiert Emissionen. Selbst Kurzstrecken-Transportunternehmen zeigen Interesse an der Technologie: „Sie wollen Gewissheit, sie wollen in der Lage sein, sich zu bewegen“, so Soule über die Motivation der Branche.

Vor anderthalb Jahren erhielt Parallel Systems die Genehmigung der Federal Railroad Administration, in der Nähe des Hafens von Savannah in Georgia zu operieren. Seither testet das Unternehmen seine Technologie auf 250 Kilometer Schienennetz. „Wenn Sie jemals zum Hafen von Savannah gehen, sehen Sie die Lkw-Schlangen, die in den Hafen hinein- und herausfahren – das ist Wahnsinn“, beschreibt Soule die Situation vor Ort, die sein System entschärfen soll.

Mit dem bislang eingesammelten Kapital will Parallel Systems die Produktion seiner dritten Fahrzeuggeneration hochskalieren und den kommerziellen Rollout beschleunigen. „Wir haben alle Sicherheitskontrollen und Betriebsabläufe verifiziert, die am besten in einer realen Umgebung bewertet werden, mit einem Weg zu unserer ersten kommerziellen Nutzlast, die sehr bald kommt“, kündigt Soule an. Die ersten zahlenden Kunden stehen offenbar kurz bevor.