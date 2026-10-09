UniSieve: Schweizer DeepTech-Firma sammelt 9 Mio. Dollar ein

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Das Zürcher DeepTech-Startup UniSieve hat eine Series A-Finanzierung über 9 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Orano Venture Fund, gemanagt von Supernova Invest, führt die Runde an. Mit dabei sind neue und bestehende Investoren wie der Amadeus APEX Technology Fund, Founderful, die Zürcher Kantonalbank und die Guenat Holding. Damit steigt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 25 Millionen Dollar. UniSieve entwickelt hochpräzise Membranen für industrielle Gastrennung und Carbon Capture. Diese Technologien sollen energieintensive thermische Prozesse ersetzen.

UniSieve will Trennverfahren revolutionieren

Trennverfahren bilden das Rückgrat moderner Industrie: Von Treibstoffen über Düngemittel bis zu Kunststoffen basieren unzählige Produkte darauf, Moleküle voneinander zu separieren. Das Problem: Diese Prozesse verschlingen enorme Mengen an Energie, geschätzt 10 bis 15 Prozent des globalen Energieverbrauchs. Effizienzsteigerungen in diesem Bereich versprechen daher massive Einsparungen und Emissionsreduktionen. Genau hier setzt UniSieve an.

Die Technologie von UniSieve baut auf metall-organischen Gerüstverbindungen (MOFs) und Zeolithen auf. Diese Materialien funktionieren als hochpräzise Molekularsiebe. Ihre Bedeutung wurde 2025 mit dem Nobelpreis für Chemie gewürdigt. Die Herausforderung lag bisher darin, diese fortschrittlichen Materialien in langlebige Gastrennungs-Membranen zu verwandeln, die sich zuverlässig im industriellen Maßstab fertigen lassen. Diese technologische Hürde hat UniSieve nach eigenen Angaben überwunden.

Skalierung in bestehenden Märkten geplant

Das Jungunternehmen hat seine hybride Membran-Klasse in zwei Anwendungen zur vorkommerziellen Reife gebracht: Olefine und punktuelle CO2-Abscheidung. Die frische Finanzierung soll nun die Skalierung in bestehenden Märkten vorantreiben und die Expansion in zusätzliche industrielle Anwendungen ermöglichen.

CEO Samuel Hess erklärt die Vision: „Ein neues Zeitalter der Trennverfahren: Die hochpräzisen Membranen von UniSieve ermöglichen es, energieintensive thermische Technologie durch kompakte und einfache Lösungen zu ersetzen. Dies versetzt Kunden in die Lage, mehr ihrer Produkte zurückzugewinnen und Emissionen zu kontrollieren, während sie weniger ausgeben. Das frische Kapital wird es uns ermöglichen, uns auf die Umsetzung zu konzentrieren.“

Investoren von Technologie überzeugt

Die Investoren zeigen sich überzeugt vom Fortschritt des Unternehmens. Jonathan Grosskopf, Investment Director bei Supernova Invest, kommentiert: „Sam und Elia haben eine bemerkenswerte Fähigkeit bewiesen, einen hochkomplexen technologischen Durchbruch in eine Lösung zu verwandeln, die eine große industrielle Herausforderung adressiert, und dabei eine starke Kapitaldisziplin gezeigt. UniSieve illustriert genau das, wonach wir bei Supernova Invest und dem Orano Venture Fund suchen: Deep Tech mit dem Potenzial, die industrielle Leistung zu verbessern und große industrielle Wertschöpfungsketten zu beeinflussen.“

Wolfgang Neubert, General Partner bei APEX Ventures, ergänzt: „Wir investieren erneut in UniSieve, weil wir ein Unternehmen auf einem klaren Weg von bewährter Technologie zu einem bedeutenden kommerziellen Maßstab sehen. Der adressierbare Markt umfasst chemische Verarbeitung, industrielle Gastrennung und Carbon Capture, und UniSieve ist methodisch von Pilot-Deployments zu größeren Systemen mit zahlenden Kunden vorangeschritten.“