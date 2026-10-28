Playmobil: Früheres Stammwerk wird zu Rechenzentrum

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Das ehemalige Stammwerk des deutschen Spielwarenherstellers Playmobil wird in Zukunft zu einem Hochleistungsrechenzentrum, berichtet heise. Die Playmobil-Mutter Horst Brandstätter Group plant nach eigenen Angaben auf dem Gelände ihres Werks in Dietenhofen einen Rechen-Campus, der auf eine Leistung von 100 Megawatt ausgelegt sei.

Gute Voraussetzungen für ein Rechenzentrum

Brandstätter will allerdings nur den Standort und die Infrastruktur bereitstellen. Für die tatsächlichen Anwendungen sollen Partnerunternehmen selbst sorgen. Die damit verbundenen Angebote reichen vom bloßen Bereitstellen der Flächen mit entsprechender Netzanbindung bis zur fertigen Rechenleistung.

Die Sparte Playmobil digital sei ein neuer, eigenständiger Zweig in der Unternehmensgruppe. Bau und Betrieb des Campus soll ein Team verantworten, das mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rechenzentren und IT aufweist.

Der Standort in Dietenhofen biete gute Voraussetzungen für ein Rechenzentrum. Auf dem Playmobil-Areal bestehe bereits eine Anbindung an eine 110-Kilovolt-Leitung. Der Netzbetreiber N-ERGIE in Nürnberg habe die entsprechenden Netzkapazitäten zugesichert. Das hat allerdings auch negative Folgen für andere Rechenzentren. Eine geplante Einrichtung von Anthropic im nahen Hirschneuses soll deshalb derzeit nicht die nötige Netzkapazität haben.

Playmobil verlagert Produktion komplett ins Ausland

„Wo über Jahrzehnte Playmobil produziert wurde, wollen wir künftig eine der wichtigsten Infrastrukturen der digitalen Zukunft ermöglichen“, so Brandstätter-Vorstand Matthias Fauser. Große Rechenleistungen sind vor allem für KI-Anwendungen in Zukunft mehr und mehr von Bedeutung.

Das Gelände in Dietenhofen war bis zum Sommer das einzige deutsche Werk, in dem Playmobil Spielwaren produzierte. Ende Juni hat der Konzern das Werk geschlossen und die Produktion ins Ausland verlagert. 350 Mitarbeitende verloren ihren Arbeitsplatz. Die Marke Playmobil steht bereits seit längerer Zeit wirtschaftlich unter Druck.