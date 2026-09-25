Residence Manager: Startup bringt Ordnung in gemeinsam genutzte Ferienhäuser

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WhatsApp-Gruppen, Excel-Listen und mündliche Absprachen stoßen an ihre Grenzen, wenn mehrere Parteien ein Ferienhaus nutzen. Aufenthalte überschneiden sich, Zuständigkeiten bleiben unklar, beim Thema Kosten weichen viele aus. Das niederösterreichische Startup Residence Manager hat eine Lösung entwickelt, die Familien, Erbengemeinschaften und private Eigentümergruppen bei der Organisation gemeinsam genutzter Ferienimmobilien unterstützt. Die Software deckt Nutzungskalender, Gästeverwaltung, Aufenthaltsentschädigungen sowie die Organisation von Reinigung und Dienstleistern ab.

Residence Manager setzt auf Eigentümerkontrolle

„Private Ferienimmobilien sind emotionale Werte. Viele organisatorische Reibungspunkte entstehen nicht durch bösen Willen, sondern durch fehlende Transparenz“, erklären Birgit Gruber und Clemens Gruber, das Gründerduo von Residence Manager. Die Plattform setzt auf Eigentümerkontrolle: Nutzer:innen entscheiden selbst, ob eine Immobilie ausschließlich zur privaten Nutzung dient oder später kontrolliert für externe Gäste offen ist. Im Gegensatz zu klassischen Vermietungsplattformen steht nicht die öffentliche Vermarktung im Vordergrund, sondern die klare Organisation der gemeinsamen Nutzung.

Das System erfasst alle Aufenthalte zentral. Eigentümer:innen und berechtigte Familienmitglieder sehen auf einen Blick, wann wer die Immobilie nutzt. Überschneidungen lassen sich vermeiden, Nutzungen bleiben nachvollziehbar dokumentiert. Gäste kann man strukturiert verwalten, interne Erfahrungen zu Aufenthalten lassen sich festhalten. Check-in-Informationen, WLAN-Daten und digitale Hausinformationen versendet die Software automatisch an Gäste. Eine optionale Kalenderintegration mit Plattformen wie Airbnb oder Booking.com hilft, Verfügbarkeiten aktuell zu halten.

Plattform erleichtert Immobilienorganisation

Dienstleister lassen sich einladen und bestimmten Immobilien oder Aufgaben zuordnen. Nach einem Aufenthalt erstellt das System Reinigungs- und Serviceaufgaben automatisch. Statusübersicht, Fotodokumentation und Benachrichtigungen erleichtern die Abstimmung zwischen Eigentümer:innen und Dienstleistern. Vereinbarte Kosten pro Nutzungstag werden transparent dargestellt und lassen sich direkt über Residence Manager abwickeln.

Residence Manager bietet zwei Preismodelle an: Das Basic-Paket kostet 8,99 Euro pro Monat und umfasst bis zu drei Immobilien, gemeinsamen Nutzungskalender, Eigentümer-, Familien- und Gästeverwaltung sowie Check-in-Informationen. Das Plus-Paket für 16,99 Euro monatlich erlaubt unbegrenzte Immobilien und erweitert den Funktionsumfang um Reinigungs-Arbeitsaufträge, Dienstleister-Management mit Status und Fotos sowie erweiterte Reports und Exporte. Für die private Familiennutzung fällt keine Transaktionsgebühr an. Eine 10-Prozent-Transaktionsgebühr wird nur dann erhoben, wenn Aufenthaltsentschädigungen externer Gäste direkt über die Plattform abgewickelt werden.

Die Software richtet sich an Familien mit gemeinsam genutzten Ferienhäusern oder Ferienwohnungen, Freundeskreise, Erbengemeinschaften, private Eigentümergruppen sowie Eigentümer, die ihre Immobilie privat nutzen und später kontrolliert für externe Gäste öffnen möchten. Residence Manager ist als Web- und Smartphone-Anwendung verfügbar und unterstützt Ferienimmobilien im In- und Ausland.